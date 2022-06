La stima è questa, se prendiamo in considerazione i principali bonus famiglia approvati dal Governo, in favore delle famiglie più povere, per il 2022. Si tratta di 3.000 euro circa destinati ai nuclei familiari, in maggiore difficoltà economica. Vediamo a seguire dunque, quali sono le principali misure anti-crisi messe in atto da parte del Governo, per aiutare le famiglie più bisognose.

La stima è questa, se prendiamo in considerazione i principali bonus famiglia approvati dal Governo, in favore delle famiglie più povere, per il 2022.

Oggigiorno ci sono nuclei familiari che realmente stentano ad arrivare alla fine mese. Quando ci sono figli da mantenere, alle difficoltà economiche si aggiungono le preoccupazioni su come riuscire realmente a sbarcare il lunario.

Il Governo prevede due tipologie principali di aiuti.

Alcuni interventi che il Governo ha messo in atto, sono di tipo strutturale, altri invece legati a uno specifico periodo di emergenza.

Questo significa che alcune misure attualmente attive dureranno nel tempo, mentre per altre è prevista un’erogazione una tantum, nel momento in cui occorre far fronte all’emergenza.

Vediamo a seguire dunque, quali sono le principali misure anti-crisi messe in atto da parte del Governo, per aiutare le famiglie più bisognose.

Chi ha diritto al bonus famiglia?

Ogni qualvolta si parla di bonus, e in particolar modo di bonus a basso reddito, infiamma la polemica.

Ci si domanda infatti, per quale motivo tutti i bonus 2022 approvati dal Governo, siano rivolti, per la stragrande maggioranza, a persone con Isee basso, inferiore a 15.000 o 10.000 euro. Ebbene, è evidente che l’intento è quello di aiutare e sostenere chi fa maggiore fatica a vivere nel quotidiano.

Ciò che però è altrettanto certo, è che in molti casi, si tratta di difficoltà apparenti, dal momento che i redditi bassi sono in realtà camuffati da truffe o lavoro in nero.

In parallelo andrebbero intensificati i controlli e le sanzioni per i furbetti nonché gli investimenti per la creazione di posti di lavoro, così da permettere un congruo ed equo inserimento nel mondo del lavoro, per giovani e meno giovani.

L’obiettivo dunque è intensificare i controlli e creare nuovi posti di lavoro, non togliere bonus di qualche decina di euro, a chi ne ha realmente bisogno!

A oggi, i beneficiari di questi bonus famiglia sono dunque i residenti in Italia, con reddito basso, ma senza distinzione, da un punto di vista sociale. Infatti, i bonus così concepiti spettano sia a lavoratori, dipendenti o autonomi, sia a pensionati oppure persone senza occupazione o ancora percettori di sussidi statali.

Quali sono i principali bonus famiglia 2022: fino a 3.000€ per i redditi più bassi

Veniamo dunque a quelli che sono i principali bonus famiglia per l’anno in corso 2022.

I principali, di cui ci occupiamo in questa sede sono:

nuova Irpef, taglio dei contributi, assegno unico per i figli, recupero dell'inflazione per le pensioni, bonus bollette e ora bonus una tantum da 200 euro.

In che modo, sommando queste diverse tipologie di aiuti, è possibile raggiungere la cifra di 3.000 euro all’anno.

Iniziamo dal bonus bollette, per come concepito, un aiuto che oscilla tra 1.087 a 2.741 euro annui, tra 100 e 230 euro al mese.

Queste sono le stime di Arera, per ciò che concerne in particolar modo l'energia elettrica. Mentre, per quel che riguarda il pagamento delle bollette del gas, in tal caso ci sono altri fattori che entrano in gioco, come la fascia climatica di appartenenza e l’utilizzo della materia prima (se destinata alla preparazione dei pasti in cucina, alla produzione di acqua calda sanitaria oppure per riscaldare casa.

A queste cifre, si aggiunge il bonus anti-inflazione, la quale è giunta ormai a livelli molto alti, dal momento che ha raggiunto il 6%, approvato da Draghi per tutti, del valore di 200€.

Infine, a questi importi, chi ha figli e un reddito basso, al di sotto dei 15.000€ euro, può aggiungere la somma di 175€ mensili per ogni figlio minore.

Bonus famiglia 2022: cosa è previsto dal Decreto Aiuti

Il cosiddetto Decreto Aiuti è entrato in vigore il 17 maggio scorso e prevede una serie di sostegni economici in favore delle famiglie maggiormente in difficoltà in Italia.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, nel paragrafo dedicato a quelli che sono i principali bonus famiglia 2022, l’obiettivo principale di queste ultime manovre anti-crisi, da parte del Governo, è

scansare lo spettro della recessione e il dilagare della povertà, come spiegato dal premier Mario Draghi nel presentare il nuovo decreto Aiuti da 14 miliardi per famiglie e imprese.

La manovra principale che si attiva riguarda proprio il contributo una tantum destinato a tutti coloro che hanno un reddito Irpef personale inferiore a 35.000€.

Quindi un bonus che non tiene conto dell’Isee familiare, bensì del singolo individuo.

Il Decreto Aiuti prevede anche un altro bonus una tantum, cioè erogato una volta soltanto, che è quello relativo al rimborso dell'abbonamento ai mezzi di trasporto, in favore di chi è obbligato a utilizzarli, per raggiungere il proprio posto di lavoro oppure di studio.

Bonus famiglia 2022: cosa è previsto dal Family Act

Tutt'altra finalità da perseguire è prevista dai bonus famiglia presenti all’interno del Family Act, una serie di provvedimento che mirano a incentivare la natalità e il lavoro femminile.

Conciliare la propria attività lavorativa col fatto di mettere al mondo dei figli, non sempre è scontato e quasi mai si tratta di una facile impresa.

Soprattutto per la donna che lavora, il carico degli impegni, incombenze varie e scadenze da rispettare, si moltiplica in maniera spaventosa. Alle responsabilità di tipo professionale, vanno ad aggiungersi i doveri nei confronti dei figli, gli appuntamenti per le visite mediche, gli impegni scolastici, l’educazione e via di seguito.

E non tutte hanno la possibilità di potersi affidare a un compagno o marito che le mantenga!

Motivo per cui, il primo contributo messo in campo dal Governo, per il 2022, riguarda l’introduzione dell’assegno unico e universale, in favore dei figli minori.

Altre misure sono attive per venire incontro alle esigenze di lavoro e gestione della famiglia dei genitori, come ad esempio il bonus nido ancora in vigore, le agevolazioni per i figli che frequentano l’Università ma non solo.

Quest’anno infatti il Governo ha previsto anche delle borse di studio di tipo economico (quindi non di merito), per tutti coloro che hanno figli in età scolare, di età compresa tra gli 11 anni e i 18 anni.

Infatti, sarà possibile rimborsare l’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico alle famiglie in maggiore difficoltà economiche. Rimandiamo alla lettura dell’articolo specifico, già redatto sul tema, che illustra appunto il funzionamento del bonus libri 2022 per i figli minori.

Come richiedere bonus famiglia 2022?

Chiaramente, ogni bonus prevede un iter burocratico a se stante, per inoltrare la propria richiesta e quindi ottenerlo in proprio favore.

In linea generale, è importante innanzitutto sapere che la maggior parte di essi passano attraverso il portale dell’Inps. Per monitorare la propria situazione dunque, si accede all’area personale del sito dell’istituto di previdenza sociale nazionale, utilizzando le proprie credenziali Spid o di altra identità digitale.

Ad esempio, ciò è valido per ciò che concerne l’accredito dell’assegno unico e universale, per i figli minori. A tal proposito, è importante segnalare quelle che sono le ultime novità in merito. Gli aggiornamenti infatti riguardano innanzitutto la data di scadenza per la richiesta di arretrati, fissata al 30 giugno.

Inoltre, ci sono anche proposte in merito al fatto di modificare il criterio di attribuzione degli importi, in base all’Isee. Le somme spettanti nell’assegno mensile dunque potrebbero cambiare.

Il bonus sociale per le bollette invece scatta in automatico. Chi ha aggiornato la propria attestazione Isee, vedrà riconoscersi direttamente in fattura lo sconto sulle utenze, ottenendo anche i rimborsi di quanto eventualmente pagato in eccesso, per ciò che riguarda il primo trimestre dell’anno, dal momento che il Governo ha stabilito anche la retroattività del bonus.