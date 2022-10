Solo un mese di tempo per richiedere questo bonus famiglia 500€, che però è ancora a disposizione soltanto per pochi giorni. Le domande per richiedere questo aiuto economico si esauriscono il 27 ottobre. Ecco cosa fare subito.

Inaugurato il 28 settembre scorso infatti, le domande per richiedere questo aiuto economico si esauriscono il 27 ottobre ossia tra meno di una settimana.

Si tratta di un contributo per i nuovi nati reso disponibile da parte della regione Umbria, la quale ha approvato tale misura come sostegno alla genitorialità o, più precisamente, un incentivo alla natalità, visto l’impoverimento demografico del territorio.

Dal momento che l’assegno unico e universale per i figli minori ha assorbito la maggior parte dei bonus famiglia prima esistenti, ecco che a livello regionale e comunale si organizzano misure in grado di aiutare i nuclei familiari in maggiore difficoltà.

Ecco nel dettaglio riportate le informazioni inerenti alla scadenza del bonus in questione, a quali sono i beneficiari e alle modalità da seguire per poter inviare la propria domanda.

Bonus famiglia 500€ per i nuovi nati in Umbria: scadenza 27 ottobre 2022

Come dunque abbiamo già avuto modo di accennare, il bonus famiglia 500€ a cui in questo articolo si fa riferimento non è un bonus per tutti, bensì rivolto in particolar modo a chi è residente in Umbria e ha avuto un bambino nel corso di quest’anno.

Non si tratta di un contributo erogato dall’Inps, bensì a livello locale, ma rappresenta a ogni modo un incentivo alla natalità importante, per chi vive in questa regione.

Certo è che i soldi non bastano mai, nel momento in cui si mette al mondo una nuova vita ma, a maggior ragione, in quest’ottica ogni aiuto è importante e prezioso, per contribuire alle spese.

È la giunta regionale ad aver stanziato 400mila euro di fondi a tale scopo, per erogare 500€ una tantum ai cittadini che rispettino alcuni requisiti basilari.

Nel prossimo paragrafo, passiamo in rassegna le caratteristiche principali che i beneficiari in questione devono possedere, ricordando a prescindere che la scadenza è ormai alle porte.

Il termine ultimo per poter inviare le domande infatti è giovedì 27 ottobre 2022.

Bonus famiglia 500€ per i nuovi nati in Umbria: beneficiari e requisiti

La prima condizione irrinunciabile, a cui far fronte, è ovviamente quella di essere residenti nella regione Umbria.

Nella fattispecie, è indispensabile risiedere sul territorio da almeno cinque anni, e in maniera consecutiva, nonché muniti di regolare permesso di soggiorno, nel caso in cui si tratti di cittadini extra comunitari.

La seconda condizione imprescindibile da rispettare riguarda il fatto di aver avuto un figlio, nell’arco degli ultimi 12 mesi, nello specifico nel lasso di tempo compreso tra il 01/10/2021 ed il 30/09/2022.

Tutti i genitori che quindi ora si ritrovano in questa situazione, possono procedere con l’inoltro della domanda, secondo tempi e modalità previsti, in qualità di aventi diritto.

C’è però un terzo requisito a cui allinearsi ed è di tipo reddituale.

Infatti, per ottenere il bonus famiglia 500€ bisogna avere un Isee familiare non superiore a 35.000€ annui.

Ricapitolando, per accedere al bonus famiglia 500€ Regione Umbria 2022, bisogna essere:

residenti in Regione

neo-genitori

in possesso di Isee non superiore a 35,000€ annui.

Questo genere di aiuto oggigiorno rappresenta un segnale concreto di come le famiglie vadano sostenute nella gestione quotidiana della loro vita alle prese con le esigenze dei figli.

Non è rara la condizione di genitori che, pur lavorando entrambi, purtroppo ai giorni nostri si ritengono in stato di povertà. E purtroppo il web è pieno di testimonianze di questo genere.

Un’amara considerazione, senza dubbio, che proviene da chi, nonostante i tanti sacrifici nel quotidiano, deve contare i soldi per la spesa o per il gelato della domenica ai figli, pur lavorando in due.

Veniamo ora alle istruzioni per poter presentare la domanda.

Come presentare domanda per il bonus famiglia 500€ Umbria: scade il 27/10

Per la precisione, i termini per l’ammissibilità delle domande scadono giovedì 27 ottobre alle ore 12.

Si tratta di una procedura semplice da seguire, pertanto i diretti interessati possono organizzarsi per predisporre al meglio la documentazione necessaria.

Entrambi i genitori hanno la possibilità di presentare la propria richiesta, nonché un eventuale tutore.

Per ciò che riguarda il modulo da compilare, quest’ultimo è presente nell’apposita sezione dedicata sul sito ufficiale della Regione Umbria.

Ovviamente, per effettuare l’accesso è indispensabile ormai essere muniti di credenziali di identità digitale, come ad esempio lo Spid oppure CIE o CNS.

All’interno del modulo si inseriscono i dati anagrafici, di contatto per le varie comunicazioni e il grado di parentela con il bambino appena nato.

Tra i documenti da allegare necessariamente troviamo quelli d’identità ed eventuali permessi di soggiorno o rinnovi indispensabili per procedere con la richiesta del bonus famiglia 500€ messo a disposizione della Regione Umbria.

