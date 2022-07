Bonus famiglia in continuo aumento. Il Governo dà il via libera ad un nuovo aiuto pensato per abbattere i rincari degli ultimi mesi. Questo Bonus da 8.500 euro, molto prezioso, potrà essere richiesto solo con domanda entro il 22 agosto 2022. Ecco in cosa consiste e come richiederlo subito.

Bonus famiglia in continuo aumento. Il Governo dà il via libera ad un nuovo aiuto pensato per abbattere i rincari degli ultimi mesi. Questo Bonus da 8.500 euro, molto prezioso, potrà essere richiesto solo con la domanda entro il 22 agosto 2022. Scopriamo in cosa consiste e come richiederlo subito.

Hai intenzione di risparmiare sulle bollette di casa installando un impianto termico, eolico o solare capace di generare energia? Oppure sei più propenso ai sistemi di accumulo? C’è una specifica Regione che offre uno “sconto” fino a 8.500 euro su tali dispositivi.

Il Reddito Energetico questo è il nome della misura rivolata ai nuclei familiari, è già legge in Puglia.

La Regione è stata abbastanza lungimirante. Grazie a questo Bonus famiglia si persegue, infatti, un duplice obiettivo: da una parte, si gettano le basi per una concreta chance di risparmio, dall’altra si tutela l’ambiente.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus famiglia da 8.500 euro, a chi spetta e quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo presentando domanda entro il 22 agosto 2022.

Ecco come avere questo prezioso Bonus famiglia da 8.500 euro con domanda fino al 22 agosto

Agli italiani è offerta una ghiotta possibilità di risparmio grazie al Bonus famiglia da 8.500 euro. L’agevolazione, meglio conosciuta sotto il nome di “Reddito Energetico” rientra, infatti, nel novero delle misure pensate per abbattere i costi in bolletta.

L’impennata dei costi dell’energia elettrica e del gas, così come quella del carburante, sta letteralmente mettendo in ginocchio gli italiani. Sempre più famiglie sono costrette a limitare gli acquisti per non sforare il proprio budget giornaliero o mensile sostenendo spese futili.

L’amento vertiginoso delle bollette riferite al terzo trimestre è dovuto alla guerra Russia Ucraina ancora in corso, ma non solo. Anche la forte speculazione internazionale porta a rivalersi sulle difficoltà delle famiglie italiane ormai allo stremo.

Proprio in tale contesto l’idea predominante è una: risparmiare sulle bollette servendosi dei pannelli solari finanziabili grazie al Reddito energetico.

Prima di passare ai dettagli e capire come avere questo prezioso Bonus famiglia da 8.500 euro con domanda fino al 22 agosto 2022, una precisazione è d’obbligo: l’agevolazione in questione spetta solo se si rispetta una specifica soglia ISEE. Quale?

Quali sono i requisiti da rispettare per ottenere il Bonus famiglia da 8.500 euro

Chi avesse necessità di conoscere tutte le peculiarità del Reddito Energetico può tranquillamente consultare il bando riferito al Bonus famiglia da 8.500 euro direttamente dal sito internet istituzionale delle Regione Puglia .

Nello stesso documento sono fissati i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione. Il più importante riguarda l’ISEE. Diversamente da come si potrebbe pensare, il Bonus da 8.500 euro non spetta a tutti.

Nello specifico, solo le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro potranno usufruirne. Per quanto concerne i beneficiari, invece, saranno le persone fisiche con reddito più basso a godere del contributo.

Tra gli altri requisiti da possedere troviamo la residenza in un comune pugliese da almeno un anno, la cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria (in questo caso serve il permesso di soggiorno) e la titolarità di un’utenza residenziale domestica.

Infine, è necessario risiedere nell’abitazione su cui s’intende installare gli impianti fotovoltaici o mini eolici.

Come funziona il Bonus famiglia da 8.500 euro

Passiamo, ora, al suo funzionamento. Il Bonus famiglia si avvicina al Superbonus 110% almeno, dal punto di vista del funzionamento. In particolare, si contano una serie di lavori coperti dal contributo messo in campo dalla Regione Puglia.

Grazie agli 8.500 euro di Bonus famiglia si possono installare pannelli fotovoltaici, pale mini-eoliche, sistemi termo-fotovoltaici per una potenza fino a 1,8 kilowatt.

Per quanto concerne i sistemi di accumulo, invece, l’accesso andrà inserito nella rete per permettere a tutti gli interessati una serie di vantaggi derivanti dall’utilizzo delle energie rinnovabili.

Inoltre, è possibile acquistare impianti solari termici rivolti alla produzione di acqua calda ad uso sanitario.

Bonus famiglia da 8.500 euro, quando presentare domanda

La domanda per beneficiare del Bonus famiglia da 8.500 euro fa presentata esclusivamente dal sito internet ufficiale della Regione Puglia.

La finestra temporale deputata all’accoglimento delle istanze è stata aperta lo scorso 25 maggio 2022 e la sua scadenza è stabilità al 22 agosto 2022.

La piattaforma web regionale è accessibile solo con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’accesso è consentito anche tramite indirizzo di posta elettronica di tipo ordinario.