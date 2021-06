Il DL Sostegni ha confermato che presto sarà attivato il bonus genitori separati, che assegnerà fino a 800 euro al mese ai padri o le madri in difficoltà con il pagamento degli assegni di mantenimento. Un’altra novità è stata invece introdotta dal DL Sostegni bis con il bonus genitori single, che invece eroga fino a 500 euro al mese ai nuclei familiari monoparentali. E per finire il un altro bonus INPS 2021 senza ISEE, il bonus centri estivi. Vediamoli tutti!

[Come cavalcare i Trend con Profitto e Pace Mentale] Iscriviti ORA al webinar gratuito dell'investitore Fabio Brigida : il nuovo evento online in cui scoprirai i 3 segreti per investire in borsa senza paura di sbagliare o di perdere soldi.

Il DL Sostegni ha pensato, tra i pacchetti di aiuti destinati alle famiglie in difficoltà, un bonus per i genitori separati o divorziati, che può arrivare ad erogare fino a 800 euro al mese.

Il contributo è stato istituito allo scopo di fornire sostegno a quei genitori che a causa della sospensione, cessazione o riduzione dell’attività lavorativa sono in difficoltà con il versamento dell’assegno di mantenimento.

Questo bonus non arriva da solo, con l’estate infatti l’INPS ha creato un altro incentivo, il bonus centri estivi, che invece offre fino a 400 euro per il pagamento di attività ludico-ricreative, per le famiglie con minori sotto i 14 anni di età.

Ma le novità non finiscono qui, perché un nuovo bonus è stato introdotto anche dal DL Sostegni bis, il bonus genitori single, che assegna fino a 500 euro al mese per un triennio.

Tutti questi incentivi vanno ad aggiungersi ai bonus famiglia 2021 già esistenti, molti dei quali non hanno requisiti ISEE, sono cioè inclusi tra i beneficiari anche i redditi alti.

Vediamo tutte questi nuovi bonus INPS 2021, come richiederli e quali sono i requisiti.

Fino a 800€ al mese ai genitori separati

Il bonus genitori separati, come si è detto, fa parte del pacchetto di aiuti INPS alle famiglie in difficoltà a seguito della pandemia.

La normativa di questo bonus è ancora piuttosto vaga e molti punti saranno chiariti quando sarà emanato il decreto attuativo.

Per questo bonus comunque è stato istituito un fondo da 10 milioni di euro, che dovrà erogare contributi di massimo 800 euro al mese a genitori lavoratori, ma in difficoltà economiche con il versamento degli assegni di mantenimento.

Il bonus prevede che possano beneficiarne coloro i quali tenuti al pagamento dell’assegno per i figli, hanno avuto una cessazione una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa. I criteri sui quali saranno determinati importi e requisiti per questo bonus, lo ripetiamo, saranno determinati nei particolari solo con il decreto attuativo.

100€ a settimana con il bonus centri estivi 2021

Un’altra novità dell’estate e il bonus centri estivi, che offre un contributo pari a 100 euro settimanali per iscrivere, durante il periodo estivo da giugno a settembre, i figli ad attività sportive o ludico-ricreative.

Per poter usufruire del bonus l’iscrizione deve durare per un periodo minimo di una settimana fino ad un massimo di quattro settimane.

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con minori tra i 3 e i 14 anni e non ha requisiti di reddito. Il reddito cioè non rappresenta un criterio di esclusione, ma è comunque utile al fine di determinare a chi saranno distribuiti i contributi.

Questo perché saranno erogabili sono 3.000 incentivi, 500 dei quali riservati ai minori con disabilità. Perciò al fine di assegnare il bonus sarà stilata dall’INPS una graduatoria dove priorità sarà data agli orfani e poi si procederà con il requisito del reddito, favorendo gli ISEE più bassi.

Il reddito è inoltre il criterio su cui si stabiliscono gli importi, poiché il bonus assegna una percentuale diversa di rimborso basata su 5 fasce di reddito:

sotto gli 8.000 euro si avrà un rimborso del 100%;

si avrà un rimborso del tra 8.000,01 e 24.000 euro si avrà un rimborso del 95%;

si avrà un rimborso del tra 24.000,01 e 32.000 euro si avrà un rimborso del 90%;

si avrà un rimborso del tra 32.000,01 e 56.000 euro si avrà un rimborso dell’ 85% ;

si avrà un rimborso dell’ ; sopra i 56.000 euro si avrà un rimborso dell’80%.

Per quanto riguarda la richiesta, c’è tempo fino al 18 giugno 2021 per presentare domanda, mentre la graduatoria sarà pubblicata dall’INPS entro il 16 luglio.

Come tutti i bonus INPS la procedura per la domanda va effettuata online sul portale, cliccando su Accesso ai servizi Welfare e autenticandosi con SPID, CIE o CNS.

Arriva il bonus genitori single, fino a 500€ al mese

La Legge di Bilancio 2021 aveva previsto l’introduzione del bonus mamme single, che assegna 500 euro al mese alle mamme single con figli disabili almeno al 60%.

Il DL Sostegni bis ha attuato dei cambiamenti a questo bonus poiché la normativa presentava dei problemi. In primo luogo, a poter richiedere questo bonus saranno adesso tutti i nuclei monoparentali e monoreddito, quindi potranno beneficiarne anche i padri single e non solo le mamme.

I dettagli della normativa saranno determinati con il decreto attuativo che dovrà chiarire nello specifico due punti. In primo luogo, come sarà assegnato l’importo che arriva ad erogare un massimo di 500 euro al mese per il triennio 2021-2023.

In secondo luogo, va modificata la normativa, la quale prevede che sia presentato un certificato ASL che attesti la percentuale di disabilità del minore. Ma secondo la legge italiana la percentuale di disabilità non viene espressa sul certificato ASL per i minori sotto i 15 anni. Viene invece specificata quando il minore ha compiuto 15 anni e solo perché è necessaria ai fini di inserire il soggetto nelle graduatorie di collocamento.

Bonus nido 2021, un contributo senza ISEE

Se invece il minore ha meno di 3 anni, il bonus centri estivi non è utilizzabile, ma si può richiedere il bonus nido, che offre per altro importi più elevati essendo fruibile per undici mesi all’anno.

Il bonus copre i costi per le spese delle rette del nido oppure per l’assistenza domiciliare, se il minore non può frequentare strutture per l’infanzia perché affetto da patologie croniche.

In quest’ultimo scenario l’importo spettante è corrisposto per intero e versato in un’unica soluzione. Mentre, se si richiede il contributo per i costi del nido, il bonus assegna una cifra massima annuale, che sarà versata in quote mensili, dopo che l’INPS abbia verificato le ricevute di pagamento delle rette. In parole povere, la cifra piena spettante sarà fruibile solo se il bambino va al nido per 11 mesi, in caso contrario il contributo rimborserà solo i mesi effettivi pagati e per cui il minore ha frequentato la struttura.

Il bonus nido 2021 fa parte dei bonus famiglia INPS senza ISEE, cioè è rivolto a tutti i tipi di reddito, anche quelli alti.

Tuttavia, compilare la DSU e ottenere la certificazione relativa al reddito è comunque utile poiché gli importi sono stabiliti su tre fasce di reddito, dove minore è il reddito e maggiore è l’importo:

ISEE sotto i 25.000 euro, il budget annuale è di 3.000 euro , cioè 11 quote mensili da 272 euro circa;

il budget annuale è di , cioè 11 quote mensili da 272 euro circa; ISEE tra 25.000,01 e 40.000 euro , il budget annuale è di 2.500 euro , cioè 11 quote mensili da 227 euro circa;

, il budget annuale è di , cioè 11 quote mensili da 227 euro circa; ISEE sopra i 40.000 euro, il budget annuale è di 1.500 euro, cioè 11 quote mensili da 136 euro circa.

Si ricorda che per stabilire gli importi del bonus nido 2021 l’ISEE da presentare è l’ISEE minorenni e non quello standard o ordinario. Chi non presenterà nessuna attestazione relativa al reddito sarà considerato alla stregua dei redditi alti e riceverà l’importo più basso.

Anche in questo caso il bonus INPS prevede che la richiesta sia inviata in via telematica sul portale INPS, effettuando l’accesso alla sezione Prestazioni e Servizi.

Bonus baby sitter, ancora un bonus famiglia senza ISEE

Altro bonus dedicato alle famiglie e che non richiede ISEE è il bonus baby sitter, una misura straordinaria attivata per limitare gli effetti della pandemia.

Il bonus, richiedibile dalle famiglie con minori sotto i 14 anni, offre un contributo di 100 euro a settimana per pagare l’assistenza domiciliare se il minore è in Dad, in quarantena o affetto da Covid-19.

Per ottenere questo bonus il primo passo è richiedere sul portale INPS il Libretto Famiglia. Il Libretto è un portafogli digitale assegnato dall’INPS con cui pagare le prestazioni occasionali.

Una volta ottenuto questo potete inoltrare domanda telematica per il bonus e l’importo vi sarà accreditato sul Libretto Famiglia.

Per l’anno 2021 però questo contributo non può essere usato per pagare nessun familiare entro il terzo grado di parentela, quindi non potrà essere usato dai nonni.

Tutti i passaggi per richiedere il bonus baby sitter sono descritti nel video YouTube di Anna Bello:

L’ultimo anno per richiedere il bonus mamme domani

Un altro bonus famiglia 2021 offerto dall’INPS e senza requisiti ISEE è il bonus mamme domani.

Per chiedere questo contributo ci sarà tempo solo entro la fine di quest’anno perché nel 2022 il bonus sarà eliminato per fare spazio all’Assegno Unico per i figli.

Il bonus mamme domani, noto anche come premio alla nascita, non ha importi variabili e assegna 800 euro fissi a chiunque adotti o metta al mondo un figlio nel 2021.

Nel caso il parto o l’adozione siano gemellari si avranno due bonus mamme domani, 1.600 euro, ma andrà presentata una domanda di richiesta per ogni bambino.

Come tutti i bonus INPS la domanda va inoltrata telematicamente accedendo con le proprie credenziali sul portale dell’Istituto.

Nel 2022 sparisce anche il bonus bebè

Come il bonus mamme domani anche il bonus bebè sparirà nel 2022 e al suo posto ci sarà l'Assegno Unico.

Il bonus bebè offre un contributo mensile della durata di un anno, per ogni nucleo familiare che metta al mondo o adotti un bambino nel 2021.

Anche in questo caso non ci sono requisiti ISEE, ma l’importo viene stabilito sul reddito, quindi presentare la certificazione può farvi avere cifre maggiori.

Poiché il bonus assegna i seguenti importi determinati sulla base dell’ISEE minorenni:

redditi fino a 7.000 euro, 1.920 euro all’anno, pari a 160 euro al mese;

1.920 euro all’anno, pari a al mese; tra 7.000,01 e 40.000 euro, 1.400 euro all’anno, pari a 120 euro al mese;

1.400 euro all’anno, pari a al mese; sopra i 40.000, 960 euro all’anno, pari a 80 euro al mese.

Per richiedere il bonus c’è tempo fino a 90 giorni dopo il parto. Se la domanda viene presentata dopo questa data l’INPS accorderà comunque il beneficio, ma saranno perse le mensilità arretrate.

Anche in questo caso per fare richiesta dovrete autenticarvi sul portale INPS e accedere alla sezione Prestazioni e Servizi. Inoltre, qualora il minore fosse affetto da disabilità ci sarà un incremento degli importi pari al 20%.

Ricordiamo che molti degli incentivi descritti potranno essere richiesti solo entro il 2021, poiché il governo Draghi al fine di semplificare l’erogazione dei bonus famiglia ha previsto che essi fossero, dal 2022, accorpati all’Assegno Unico per i figli.