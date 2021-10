Per Natale il governo Draghi ci regala un nuovo bonus dedicato a tutti i genitori e già attivo! L'11 ottobre è infatti stato firmato il decreto attuativo per un nuovissimo bonus famiglia INPS, con un contributo alle mamme e i papà che può arrivare fino a 500 euro al mese, versati per un anno. Vediamo nel dettaglio requisiti, importi e come farne richiesta!

Se l’entrata in vigore dell’Assegno Unico spazzerà via, come è stato più volte sottolineato, molti dei bonus famiglia INPS (bonus bebè, bonus mamme domani etc.), ci sono però altri contributi che fanno la sua comparsa nel mondo e si tratta sempre di bonus dedicati a dare un sostegno economico ai genitori di figli minori o disabili.

Dal 11 ottobre è infatti attivo un nuovissimo bonus famiglia INPS, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e che come tanti incentivi si è fatto attendere parecchio, prima che arrivasse il decreto attuativo a sancirne la reale entrata in vigore.

Parliamo del bonus genitori con figli disabili, che assegna un contributo mensile fino a 500 euro alle mamme e i papà con figli affetti da handicap.

Uno dei motivi per cui questo contributo si è fatto tanto attendere risiede nel fatto che in origine era stato previsto dalla Legge di Bilancio, ma con delle anomalie normative che ne impedivano l’attivazione, si è quindi reso necessario un primo aggiustamento con il DL Sostegni bis, fino alla stesura del regolamento finale con il decreto attuativo firmato l'11 ottobre.

Accanto a questo bonus genitori con figli disabili, a breve dovrebbe aggiungersi un altro decreto per l’attivazione di un ulteriore bonus famiglia INPS, cioè il bonus genitori separati, il cui massimo importo è pari a 800 euro mensili. Questo secondo bonus ha il fine di dare sostegno economico alle madri e padri che sono tenuti al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli.

Scopriamo insieme come funzionano questi due nuovi bonus famiglia INPS e sopratutto come richiedere il bonus bonus genitori con figli disabili, che è gia attivo.

Perché il bonus genitori con figli disabili si è fatto tanto attendere?

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 approvata lo scorso dicembre dal governo Conte bis, il bonus genitori di figli disabili, in origine era dedicato solo alle madri single e la normativa specificava che per poterne fruire era richiesta una percentuale di disabilità del minore pari al 60%.

Una prima modifica al fine di rendere più equa la misura è stata attuata dal governo Draghi con il DL Sostegni bis che ha aperto il bonus anche ai padri, così che dal bonus mamme single si è riformato nel bonus genitori con figli disabili.

Perché però il bonus potesse essere attivato l’esecutivo è stato chiamato a risolvere un altro difetto normativo del contributo originale. Questo perché in origine era richiesto che per avere il contributo fosse richiesta una disabilità accertata dall’ASL e dalla stessa quantificata come minimo del 60%, a prescindere dall'età del portatore di handicap. Il problema è che per normativa italiana la stessa ASL non esprime la disabilità in percentuale per i minori, cioè non la quantifica, poiché essa diviene rilevante ai fini dell’iscrizione al collocamento dello stesso.

A chi è rivolto il nuovo bonus famiglia INPS per genitori di figli disabili?

Il nuovo bonus genitori di figli disabili è, come tutti i bonus famiglia, gestito dall’INPS e sarà attivo come ha decretato il decreto attuativo per tutto il triennio 2021-2023.

Si è detto spesso generalmente che i beneficiari sono in genitori “single” di figli disabili, vediamo nel dettaglio quindi a chi è rivolto il contributo.

Partiamo con i requisiti legati al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare per poi passare a quelle legate alla disabilità del minore. Prima di tutto per avere il bonus genitori è richiesto che gli stessi siano disoccupati o monoreddito, oppure che si tratti di nuclei familiari monoparentali.

Nello specifico, come recita il testo del Decreto, i potenziali beneficiari sono:

i genitori disoccupati, cioè che percepiscono in quanto lavoratori dipendenti un reddito massimo di 8.145,00 euro all’anno, oppure, se lavoratori autonomi, di massimo 4.800 euro;

cioè che percepiscono in quanto lavoratori dipendenti un reddito massimo di 8.145,00 euro all’anno, oppure, se lavoratori autonomi, di massimo 4.800 euro; i nuclei monoreddito, cioè percettori di un trattamento pensionistico assistenziale;

cioè percettori di un trattamento pensionistico assistenziale; nuclei monoparentali, cioè costituiti da un solo genitore.

Tali definizioni si applicano al bonus genitori di figli disabili, per cui sono nate.

In requisiti per ottenere il bonus genitori con figli disabili INPS

Quelle appena descritte costituiscono solo le definizioni dei soggetti a cui potenzialmente è rivolto il bonus genitori con figli disabili, ma perché questo beneficio sia accordato è necessario che gli stessi posseggano una serie di requisiti cumulativi:

risiedere stabilmente e in Italia;

stabilmente e in Italia; l’ISEE in corso di validità sia di massimo 3.000 euro. Nel caso di nuclei con minori deve essere tenuto conto dell’ISEE minorenni;

in corso di validità sia di massimo 3.000 euro. Nel caso di nuclei con minori deve essere tenuto conto essere monoreddito, disoccupati o all’interno di un nucleo familiare monoparentale, in base alla definizione data in precedenza;

o all’interno di un nucleo familiare in base alla definizione data in precedenza; nel nucleo devono essere presenti figli a carico con una disabilità almeno del 60%. Se si tratta di minori per cui la percentuale di disabilità non viene espressa in punti percentuali allora il bonus genitori viene riconosciuto se questi non sono autosufficienti, cioè come recita la normativa “il minore non è in grado di svolgere i compiti propri della sua età.”

Il nuovo bonus genitori di figli disabili è ben riassunto anche nel video YouTube di Speedy News Italia:

Domande di richiesta e importi del bonus genitori di figli disabili INPS

Per quanto riguarda gli importi, il bonus riconosce un contributo mensile assegnato in base al numero di figli disabili a carico, nello specifico:

1 figlio disabile = 150 euro;

2 figli disabili = 300 euro;

3 figli disabili = 500 euro.

Tali importi sono riconosciuti ai soggetti beneficiari del bonus per un'intera annualità.

Il bonus genitori di figli disabili sarà disponibile fino ad esaurimento fondi, che sono pari a 5 milioni euro per il triennio di attivazione.

Il decreto attuativo perciò avverte che qualora non fosse possibile per le risorse a disposizione concedere il bonus a tutti gli aventi diritto, avrà priorità il criterio dell’ISEE, dopodiché avranno precedenza i nuclei con minori a carico non autosufficienti, poi con figli di qualsiasi età ma affetti da una disabilità di tipo grave, solo in ultimo i nuclei con figli il cui handicap è di grado medio.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, a giorni è attesa la circolare o il messaggio INPS che stabilirà la modalità di richiesta, anche se per i bonus famiglia INPS avviene sempre mediante procedura telematica sul portale ufficiale. L’INPS stabilirà anche quanto resterà aperta la finestra di tempo per le richieste.

Le condizioni in cui decade il beneficio del bonus genitori con figli disabili INPS

Se esistono dei requisiti per accedere al bonus genitori con figli disabili esistono anche delle condizioni per cui il beneficio decade:

se si perde la responsabilità genitoriale ;

; in caso di decesso del figlio o affidamento dello stesso presso terzi;

del figlio o dello stesso presso terzi; se vengono meno i requisiti descritti nei precedenti paragrafi legati al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

Nel caso il beneficio decada l’INPS bloccherà l’erogazione del bonus dal mese successivo al verificarsi delle suddette condizioni.

Nel caso invece in cui il disabile sia ricoverato per una lunga degenza, allora il bonus genitori sarà solo sospeso e non interrotto.

Quando arriva il decreto attuativo per il bonus genitori separati?

Oltre a questa misura dedicata ai genitori di figli disabili il DL Sostegni bis ha pensato ad un altro nuovo bonus famiglia INPS.

Questa volta il contributo è chiamato bonus genitori separati e ad esso è destinato un finanziamento da 10 milioni di euro, al fine di assegnare un aiuto economico alle madri e padri che hanno difficoltà con l’assegno di mantenimento in favore dei figli.

A differenza del bonus dedicato a i figli disabili, il bonus genitori single è ancora in attesa di decreto attuativo per cui non si conosce la normativa in ogni aspetto.

Quello che sappiamo è che anche in questo caso si tratta di una cifra assegnata mensilmente e di importo massimo pari ad 800 euro. Per beneficiare del contributo, che sarà assegnato al fine di pagare l’assegno di mantenimento, sarà necessario dimostrare che c’è stato un peggioramento delle condizioni economiche, cioè una cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i dipendenti e probabilmente un calo di fatturato per gli autonomi.

Anche in questo caso a gestire il bonus genitori separati è l’INPS e perciò dopo il decreto attuativo sarà necessario fare richiesta online o contattare il Call Center dell’Istituto.

Bonus famiglia INPS, quali saranno accorpati all’Assegno Unico?

Ricordiamo che presto, cioè dal 2022, sarà in vigore l’Assegno Unico per i Figli, al momento attivo in forma parziale con il nome Assegno Temporaneo o Assegno Ponte, e questo accorperà moltissimi bonus famiglia INPS, come il bonus bebè e il bonus mamme domani.

In ogni caso, i due nuovi contributi (bonus genitori di figli disabili e bonus genitori separati) non fanno parte dei molti incentivi inglobati dalla nuova misura e continueranno ad avere vita autonoma.

Se infatti con l’Assegno Unico lo scopo principale dell’esecutivo Draghi è alleggerire il carico burocratico, facendo sì che l’organo di gestione dei bonus famiglia, cioè l’INPS, debba occuparsi di una sola domanda per nucleo e che allo stesso tempo sia più facile per i richiedenti l’invio dell'e richiede.

Con il bonus genitori di figli disabili e il bonus genitori separati l'obiettivo del governo è invece assegnare un sostegno maggiore ai soggetti fragili, in questo caso le famiglie con figli disabili o più in generale in difficoltà economica. Ecco perché non c’è pericolo di un loro accorpamento all'Assegno Unico per i Figli.

Ricordiamo in ogni caso che fino al 31 dicembre 2021 i disoccupati, i lavoratori autonomi e quanti più in generale sono rimasti fuori dagli ANF possono richiedere l’Assegno Temporaneo, se hanno figli minori a carico e se l’ISEE non supera i 50.000 euro.

Aspettando di essere rimodulato e trasformato nell'Assegno Unico per i figli, la misura assegna come importo pieno 167,5 euro per figlio, per gli ISEE che non eccedono i 7.000 euro. Dopo tale soglia il contributo decresce al crescere del reddito familiare, fino ad azzerarsi quando l’ISEE raggiunge i 50.000 euro.

Inoltre, nel caso siano presenti all’interno del nucleo familiare più di due minori a carico allora gli importi sono maggiorati del 30% e spettano in più 50 euro per ogni minore disabile.

Se poi i genitori sono separati o divorziati con affidamento condiviso, gli importi dell’Assegno Temporaneo possono essere divisi tra loro al 50%.