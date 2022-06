Nuovo bonus famiglia 2022 per chi possiede un ISEE basso: lo Stato paga 40 euro al mese a tutti i nuclei familiari in difficoltà per pagare le bollette e per effettuare la spesa alimentare. Quali sono i requisiti e come si presenta la domanda? Ecco come puoi ricevere un'entrata fissa di 40 euro al mese per sempre grazie al nuovo bonus famiglia ISEE basso.

Hai un ISEE basso e dei figli a carico? Lo sapevi che puoi ottenere un bonus famiglia 2022 fino a 40 euro al mese per pagare la spesa alimentare o sostenere i costi delle bollette per sempre? Lo Stato aiuta tutti i nuclei in difficoltà con un contributo utile per tantissime spese, soprattutto in un periodo di forti rincari.

Se hai una famiglia a carico, dei figli di età inferiore a 3 anni, oppure hai un’età superiore a 65 o 70 anni, puoi richiedere il bonus famiglia per ottenere 40 euro al mese gratis e per sempre. Il pagamento è automatico e ti verrà accreditato direttamente sulla carta.

Questo nuovo bonus famiglia, in realtà, esiste da alcuni anni ma in pochi lo conoscono: se anche tu sei curioso di scoprire di che cosa si tratta, prosegui nella lettura.

Ecco una guida completa al nuovo bonus famiglia che ti assicura 40 euro al mese per sempre per te e per i tuoi figli: a chi spetta, requisiti, domanda, scadenza. Ultime notizie e novità.

Bonus famiglia, ISEE basso: 40 euro al mese per tutti. Come?

Spunta un nuovo bonus famiglia da richiedere subito: se hai un ISEE basso e hai difficoltà a pagare le bollette o ad arrivare a fine mese, puoi contrare su un’entrata fissa di 40 euro al mese per sempre. Come?

Non tutti sanno che, da alcuni anni, è disponibile un aiuto economico per i nuclei familiari con figli a carico di età inferiore ai 3 anni, oltre che per tutti gli anziani con più di 65 anni. Se rientri in una di queste categorie e possiedi un ISEE basso, puoi richiedere il nuovo bonus famiglia e ottenere 40 euro al mese per sempre.

Non si tratta di un bonifico o di un assegno, ma semplicemente di una social card che ti viene assegnata e con al quale puoi effettuare i tuoi acquisti e le tue spese, oltre a poter pagare anche le bollette.

Scopriamo subito cos’è e come funziona la Carta degli Acquisti: a chi spetta, quali sono i requisiti, gli importi e come richiederla gratis direttamente online.

Bonus famiglia, ISEE basso: come funziona la Carta degli acquisti

Che cos’è il nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese che si nasconde sotto il nome di Carta degli acquisti? Questa agevolazione è nata nel 2008, ed è stata rinnovata anche per il 2022: il bonus famiglia con ISEE basso spetta solo ad alcune categorie di soggetti che soffrono di difficoltà economica.

A differenza di molte altre agevolazioni e sostegni al reddito, però, questa carta consente di ottenere degli sconti e risparmiare sull’effettuazione della spesa alimentare presso i negozi convenzionati, oltre che risparmiare sul pagamento delle bollette di luce e gas. Come?

La Carta degli acquisti è un bonus famiglia erogato una volta ogni due mesi, per un totale di 80 euro al bimestre (ovvero 40 euro al mese) che spetta alle famiglie con figli a carico, oppure agli anziani che hanno delle difficoltà a sostenere tutte le spese del periodo.

Potrai utilizzare il denaro ottenuto e caricato sulla card solo nei negozi e punti vendita convenzionati: se ne trovano in tutta Italia.

La domanda per la social card si può effettuare online, oppure tramite intermediari autorizzati (Poste o INPS) ed è completamente gratuita. Un’occasione importante per ottenere un contributo mensile sicuro e duraturo.

Bonus famiglia, ISEE basso: a chi spetta il contributo mensile?

Chi può ottenere il nuovo bonus famiglia, ovvero un bonus da 40 euro al mese per sempre? Esistono delle categorie di soggetti che possono accedere all’agevolazione, così come stabilito dal decreto legge numero 112 del 2008.

Sono due le categorie di soggetti che hanno diritto al nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese, ovvero alla Carta degli acquisti: da un lato gli anziani con più di 65 anni; dall’altro lato i bambini con un’età inferiore ai 3 anni (la card sarà erogata a nome dei genitori).

Per poter ottenere il contributo mensile per la spesa e le bollette, però, è necessario possedere anche un ISEE basso: il limite fissato dalla legge è pari a 7.120,39 euro all’anno.

Ma non solo: esistono anche altri requisiti da soddisfare per poter ottenere il nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese per sempre. Vediamo quali nel successivo paragrafo.

Bonus famiglia, ISEE basso: tutti i requisiti per avere 40 euro al mese

Abbiamo già identificato le due categorie di soggetti che possono ottenere il nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese: da un lato gli over 65, dall’altro lato i bambini di età inferiore a 3 anni.

L’ISEE basso è una condizione fondamentale, ma non l’unico requisito richiesto per ottenere il pagamento.

Bonus famiglia, Carta degli acquisti over 65

Le condizioni fondamentali per ottenere il nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese per sempre riguardano il possesso della cittadinanza italiana, o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, o ancora il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Oltre a questo sono richieste ulteriori condizioni economiche, patrimoniali e reddituali per ottenere il contributo mensile sicuro.

Per quanto riguarda gli anziani con più di 65 anni, oltre a un ISEE basso, è importante possedere anche un trattamento previdenziale non superiore a 7.120,39 euro all’anno.

Per i cittadini che hanno superato i 70 anni, invece, le due soglie si innalzano a 9.493,86 euro (ISEE e trattamento previdenziale).

Il limite patrimoniale, invece, non deve essere superiore a 15.000 euro. Non è possibile godere di altri sostegni al reddito o fruire di altre agevolazioni a livello statale.

Bonus famiglia, Carta degli acquisti bambini con meno di 3 anni

Passiamo poi al bonus famiglia, ovvero alla Carta degli acquisti, destinata ai bambini di età inferiore a 3 anni: il contributo, in tali casi, verrà erogato ai genitori o tutori legali del bambino.

Anche in questo caso, per ottenere 40 euro al mese di bonus famiglia è necessario possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE, oppure possedere il permesso di soggiorno in corso di validità.

L’ISEE basso è di nuovo una condizione fondamentale per ottenere la Carta degli Acquisti: il limite reddituale è fissato a 7.120,39 euro all’anno, mentre il limite patrimoniale posseduto deve risultare inferiore a 15.000 euro.

Anche in questo caso è bene fare attenzione ai casi di incompatibilità del bonus famiglia con eventuali altri sostegni statali.

Bonus famiglia, ISEE basso: 40 euro al mese per tutti? Gli importi!

A quanto ammonta il bonus famiglia da richiedere con ISEE basso? Chiariti tutti i requisiti utili per inviare al propria domanda, arriviamo a una questione fondamentale: quanto spetta a ogni famiglia?

Esiste un unico importo della Carta degli acquisti, valido per tutti a prescindere dal reddito o dal patrimonio.

Ogni richiedente e ogni titolare della social card ha diritto a ricevere 40 euro al mese, erogati ogni bimestre per un valore pari a 80 euro al bimestre.

Non serve presentare richieste se non la domanda principale per l’ottenimento della carta: ogni ricarica avviene in automatico da parte dell’INPS e viene comunicata tramite SMS al beneficiario.

Bonus famiglia, ISEE basso: come richiedere 40 euro al mese?

Come si richiede il bonus famiglia da 40 euro al mese per sempre? La domanda si può presentare direttamente online sull’apposito sito web dedicato alla Carta degli Acquisti, scaricando e compilando tutti i moduli in ogni loro parte.

In alternativa, puoi recarti presso qualsiasi ufficio postale del territorio o direttamente all’INPS: qui troverai tutte le informazioni e i moduli necessari per ottenere il contributo mensile.

I pagamenti INPS della Carta degli acquisti avvengono ogni due mesi, per un totale di 80 euro: l’ultima data utile di accredito è stata il 20 maggio 2022.