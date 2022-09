A partire da domani, 9 settembre 2022, sarà possibile inviare la domanda per il bonus fiere. Fino a un massimo di 10.000 euro per imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali. Ecco come e dove inviare richiesta e come verificare i requisiti.

Con il decreto Aiuti, il governo ha introdotto il nuovo bonus fiere dedicato alle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali che vengono organizzate nel nostro Paese.

Il decreto, dunque, oltre a introdurre o confermare nuovi aiuti in favore di famiglie e cittadini, con particolare attenzione per le fasce della popolazione più svantaggiate, tende una mano anche alle aziende.

L’obiettivo di questo bonus è, infatti, non solo valorizzare le eccellenze made in Italy, ma anche supportare un settore (quello fieristico) che, come molti altri, ha subito maggiormente le conseguenze della pandemia, nonché dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il contributo a fondo perduto in questione potrà essere richiesto online, seguendo una procedura che richiede l’accesso alla piattaforma apposita tramite CNS. Tale piattaforma è già attiva a partire dal 7 settembre per permettere alle imprese di verificare il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il bonus.

Cos’è il bonus fiere: fino a 10.000 euro alle aziende per la partecipazione alle fiere di settore

Il decreto Aiuti ha introdotto diverse misure di sostegno rivolte tanto a famiglie e cittadini quanto alle imprese.

Per queste ultime, il governo ha stanziato 34 milioni di euro per un contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle fiere di settore internazionali organizzate in Italia.

Le imprese potranno, dunque, ottenere un buono, fino a un massimo di 10.000 euro e fino al 50% del costo sostenuto per diverse spese tra cui, per esempio, quelle relative all’affitto degli spazi e del loro allestimento e pulizia, per l’impiego di hostess e steward, per le attività pubblicitarie e promozionali ecc.

Ogni impresa potrà richiedere il contributo una sola volta.

Bonus fiere 2022: piattaforma disponibile dal 7 settembre, domande al via dal 9 settembre

Per inviare domanda per il bonus fiere il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto una piattaforma online apposita. La domanda potrà essere inviata esclusivamente tramite modalità telematica.

La piattaforma è già disponibile dalle 10.00 di ieri, 7 settembre 2022 per consentire alle imprese di verificare il possesso dei requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto (un passaggio, come vedremo, molto importante).

Per quanto riguarda la compilazione della richiesta, sarà il rappresentante legale dell’impresa richiedente a dover inviare domanda. L’accesso alla piattaforma sarà consentito tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Sarà possibile cominciare a inviare domande per il bonus fiere fino a 10.000 euro a partire dal 9 settembre 2022. In seguito, sarà possibile inviare richiesta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 17.00.

Chi può richiedere il bonus fiere 2022: verifica dei requisiti

Con l’apertura della piattaforma due giorni prima della data fissata per l’invio delle richieste, i rappresentanti legali delle imprese interessate al bonus fiere potranno verificare in anticipo i requisiti e, il 9 settembre, inviare domanda.

Questo passaggio si rivela molto importante, dal momento che il Ministero terrà conto dell’arrivo cronologico delle istanze per l’erogazione del bonus. Sarà, dunque, possibile ridurre i tempi di verifica e prepararsi all’invio vero e proprio non appena si potrà inviare l’istanza.

In particolare, le imprese interessate dovranno accertarsi di rispettare i seguenti requisiti prima di richiedere il contributo:

• partecipare, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre 2022 a eventi fieristici inseriti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

• avere sede in Italia ed essere iscritte al Registro delle imprese;

• aver sostenuto o dover sostenere le spese per la partecipazione alle fiere (le spese devono rientrare tra quelle ammesse all’agevolazione);

• non trovarsi in stato di fallimento e non essere destinatarie di sanzioni interdittive;

• non aver beneficiato di altri contributi pubblici per le medesime finalità.

Come richiedere il bonus fiere 2022: domanda online dal 9 settembre

Dalle ore 10.00 di venerdì 9 settembre sarà possibile inviare domanda per il bonus fiere. Nel dettaglio, i rappresentati legali delle imprese interessate dovranno accedere alla piattaforma raggiungibile all’indirizzo misedgiaibuonofiere.invitalia.it tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Durante la compilazione della domanda verranno richiesti alcuni dati. Per prima cosa, verrà richiesto l’indirizzo di posta certificata dell’azienda (PEC). Tale indirizzo dovrà essere attivo e funzionante, dal momento che ogni successiva comunicazione da parte del Ministero verrà inviata a questo indirizzo.

Oltre alla PEC verrà richiesto anche l’IBAN del conto corrente del richiedente sul quale verrà accreditato il bonus fiere.

Per tutte le informazioni relative al bonus consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.