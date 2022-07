Se sei un genitore hai diritto a questi bonus figli per avere 500€ dalla tua Regione

Non solo aiuti governativi: anche le Regioni concedono parecchi bonus figli. Ecco quali sono gli aiuti pensati per chi ha dei minori a carico, fino a ben 500 euro.

Quando parliamo di bonus figli, pensiamo automaticamente alle agevolazioni concesse dal Governo. Spicca tra tutte l’Assegno Unico, la misura concessa a tutte le famiglie con figli.

Ma l’ampio panorama di agevolazioni per chi ha figli non si esaurisce coi soli bonus statali.

Ci sono infatti varie iniziative, concesse dalle Regioni italiane, che consentono di ottenere contributi per la cura dei figli.

Tra le varie iniziative, si contano diverse misure per i figli, dal valore di ben 500 euro.

Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione, analizzando i bonus figli attualmente confermati a livello regionale.

Il primo incentivo, che concederà ben 500 euro e che si pone nell’ambito di tutta una serie di agevolazioni dedicate ai genitori, è stato annunciato pochi giorni fa.

La regione Umbria ha infatti introdotto un bonus figli da concedere ai bambini appena nati entro i confini regionali.

La dotazione economica per finanziare tale agevolazione è di 400.000 euro totali e riguarderà i figli nati nel periodo compreso tra ottobre 2021 e settembre 2022.

Due sono i requisiti di accesso da rispettare: innanzitutto, un limite ISEE fissato a 40.000 euro. In secondo luogo, è necessario che i genitori richiedenti siano residenti in Umbria da lunga data.

Il bando prevede infatti che la richiesta possa essere inviata solamente da coloro che risiedono entro i confini regionali in maniera continua da anni.

Al momento, si attendono informazioni per quanto riguarda le procedure di richiesta dei 500 euro previsti. A breve, comunque, dovrebbero essere attivate le domande da parte dell’amministrazione.

Segnaliamo che la Regione Umbria ha in attivo numerosi altri contributi per i residenti. Tra questi un bonus per le rette d’asilo, borse di studio per minori e un bonus per neo-mamme non ancora attivo, ma che verrà introdotto a breve.