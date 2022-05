In arrivo un nuovo bonus figli da 500 euro per i neo-genitori. Le famiglie con un bambino nato nel 2021 potranno ottenere il contributo per l’acquisto di beni e servizi. È il Comune di Casargo che propone questa alternativa al bonus bebè.

È in arrivo un nuovo bonus figli per i neo- genitori. Le famiglie con un bambino nato nel 2021 potranno contare su un contributo del valore di 500 euro per acquistare beni e servizi e per ottenere delle esenzioni sulle tariffe dei trasporti pubblici.

Ad affiancare il bonus bebè nazionale che alcune famiglie stanno ancora percependo, ci sono nuovi incentivi per permettere alle famiglie di allargarsi e, allo stesso tempo, proteggersi dai rincari.

Con l’arrivo dell’assegno unico e universale e l’addio a tutti gli altri incentivi alle nuove nascite, sono i Comuni a muoversi in questa direzione, offrendo un contributo in più per le famiglie che “esprimono fiducia nello sviluppo della comunità”.

Il bando per ottenere il nuovo bonus, infatti, è stato pubblicato dal Comune di Casargo, in Lombardia, con un’iniziativa che vuole contrastare il calo delle nascite grazie a un aiuto concreto per i neo-genitori che permetterà di comprare prodotti alimentari, vestiti e prodotti per il benessere della persona.

Inoltre, l’iniziativa mira a incentivare gli acquisti all’interno dello stesso Comune: i 500 euro potranno, infatti, essere spesi presso i negozi del vicinato.

Vediamo, allora, come funziona il nuovo bonus figli, chi può ottenere i 500 euro in più dal Comune e come inviare richiesta per partecipare al bando.

Bonus figli 2022, 500 euro per i neo- genitori e un aiuto agli esercenti

Il 9 maggio 2022, sul sito del Comune di Casargo è comparso il nuovo bando per l’assegnazione di un nuovo bonus figli da riconoscere alle famiglie in cui è nato un bambino nel 2021.

Una sorta di nuovo bonus bebè che va a sostituire la misura nazionale, ormai inglobata nel nuovo assegno unico e universale. Nonostante l’entrata in vigore della nuova misura già a partire da gennaio di quest’anno, ci sono alcune famiglie che stanno ancora ricevendo il bonus bebè, dal momento che garantisce una copertura fino al compimento del primo anno del figlio.

Al bonus bebè gestito ed erogato da INPS, si aggiunge, solo per pochi cittadini italiani, anche il nuovo bonus figli, anche chiamato bonus nascita, comunale.

A poterne beneficiare saranno solo le famiglie che risiedono nel Comune di Casargo e nelle quali si è verificata una nuova nascita nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

Non solo, perché oltre a venire incontro alle esigenze dei neo-genitori, il nuovo bonus nascita incentiverà verso gli acquisti presso i negozi dello stesso Comune. I 500 euro, infatti, potranno essere utilizzati per comprare prodotti e servizi dai negozianti in zona. Oltre a un sostegno per le famiglie, dunque, il bonus è anche un aiuto per le piccole e micro imprese commerciali.

Bonus figli 2022, i requisiti: a chi spettano i 500 euro del Comune

Come abbiamo visto, a poter richiedere il nuovo bonus per i figli nati nel 2021 saranno solo:

famiglie nelle quali almeno uno dei genitori è residente nel Comune di Casargo; famiglie nelle quali, tra il primo gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno, è nato un bambino; richiedenti che non hanno morosità o liti pendenti nei confronti del Comune.

Un bonus in favore di poche famiglie, dunque, ma che va a incrementare anche eventuali altri aiuti statali, per esempio lo stesso bonus bebè o anche l’assegno unico e universale, le cui erogazioni sono partite a marzo.

Inoltre, il nuovo contributo viene riconosciuto proprio a tutte le famiglie (residenti) perché ne può beneficiare anche un nucleo familiare in cui vi sia uno solo dei genitori a risiedere nel Comune di Casargo, benché, in questo caso, l’importo del bonus subisca una riduzione.

Infatti, l’importo del bonus cambia a seconda del beneficiario:

nel caso di famiglia residente nel Comune, il bonus ammonta a 500 euro; se a essere residente è, invece, solo uno dei genitori, il bonus scende a 300 euro.

Bonus figli 2022: come si possono spendere i 500 euro e tutte le scadenze

Il bonus figli di 500 euro del Comune di Casargo non consiste in una somma accreditata direttamente sul conto corrente del beneficiario, così come avviene per altri bonus famiglia.

Il contributo, infatti, viene erogato sotto forma di buoni, del valore di 25 euro ciascuno, che vengono erogati fino al raggiungimento della cifra (500 o 300 euro) e potranno poi essere utilizzati per acquistare nei negozi presenti nel Comune, permettendo di ottenere prodotti e beni rientranti nelle categorie ammesse.

Col bonus di 500 euro non è possibile acquistare:

arredi e corredi per la casa, giornali, tabacchi, alcolici, prodotti per animali.

Oltre all’acquisto di beni alimentari o della cura della persona, i genitori che hanno richiesto e ottenuto il nuovo bonus figli hanno anche un’altra opportunità: possono ricevere un’esenzione per il pagamento delle tariffe per il trasporto pubblico, grazie a un apposito pass che viene rilasciato dopo l’esito positivo della richiesta, nonché un pass per l’esenzione del pagamento per la sosta nei piazzali Alpe Paglio e Alpe Giumello per un massimo di due veicoli utilizzati dai genitori.

Il bonus figli dovrà essere speso entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Come richiedere il nuovo bonus figli 2022: 3 modalità di richiesta

Per i neo-genitori che hanno visto nascere il figlio nel 2021, è possibile presentare la domanda per il nuovo bonus nascita fino al 21 maggio 2022.

A differenza di alcuni bonus statali o anche altre agevolazioni riconosciute dai Comuni, per richiedere il bonus figli del Comune di Casargo non è disponibile il solo canale telematico per l’invio della domanda.

Per prima cosa, i potenziali beneficiari devono compilare il modulo di richiesta che può essere scaricato dalla pagina di annuncio del bonus sul sito del Comune e stampato. La compilazione del modulo non richiede che qualche minuto. Vanno inserite poche informazioni, tra cui:

nome, cognome e codice fiscale del richiedente, telefono e e-mail, data di nascita e codice fiscale del nuovo nato.

Inoltre, nella domanda bisognerà spuntare le voci richieste da autodichiarare. È bene fare attenzione a non dichiarare il falso, dal momento che, in caso di controlli o verifiche sui dati dichiarati, le conseguenze includono non solo la perdita del beneficio stesso, ma anche una possibile denuncia all’autorità giudiziaria.

Una volta compilato il modulo, i genitori hanno tre possibilità tra cui scegliere per l’invio della domanda:

la prima è procedere con l’invio della domanda presentando il modulo compilato all’ufficio protocollo del Comune; la seconda è inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo comune.casargo@pec.regione.lombardia.it; la terza è inviare la domanda tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comune.casargo.Ic.it

Sempre più bonus figli da parte del Comune nel 2022?

Iniziative come quelle del Comune di Casargo si stanno estendendo sempre più sul territorio nazionale. Le esigenze da parte delle famiglie, soprattutto da parte dei neo-genitori, sono molte e gli enti locali si stanno muovendo sempre più nella direzione di fornire aiuti concreti che incentivino le nuove nascite.

Ne sono un esempio il bonus nascita di cui abbiamo parlato in questo articolo e il bonus figli del Comune di Montalto dove, anche in questo caso, è stato deciso di rinnovare questo incentivo, anche con l’obiettivo di favorire la ripresa delle piccole e micro imprese commerciali.

Il consiglio è, dunque, di visitare spesso il sito del proprio Comune di residenza per non perdere l’eventuale pubblicazione di bandi per altre agevolazioni in favore delle famiglie come quella di cui abbiamo parlato in questo approfondimento.