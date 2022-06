Il bonus figli disabili è una misura in favore dei genitori con figli affetti da disabilità almeno al 60% che non lavorano o il cui intero reddito deriva dal lavoro e nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore. Il pagamento, dai 150 ai 500 euro, dovrebbe arrivare proprio a giugno 2022.

Il bonus figli disabili è una misura in favore dei genitori con figli affetti da disabilità, almeno al 60%, che non lavorano o monoreddito e facenti parte di un nucleo familiare monoparentale.

Tra gennaio e febbraio di quest’anno i genitori in possesso di questi requisiti hanno potuto inviare la richiesta per ottenere questo contributo, del valore variabile tra i 150 e i 500 euro mensili, direttamente sul sito INPS, accedendo con credenziali a scelta tra SPID, CIE o CNS. L’Istituto, inoltre, con il messaggio del 31 gennaio, ha fornito tutte le indicazioni circa la misura, comprese le modalità di pagamento.

A proposito del pagamento del bonus figli disabili, il tempo stabilito per ottenere l’accredito è stato fissato a 90 giorni dalla chiusura della procedura per inviare richiesta. Dal momento che i genitori hanno potuto inviare domanda a INPS entro il 31 marzo 2022, si presume, dunque, che il pagamento dovrebbe arrivare ai genitori entro il mese di giugno.

Non si tratta di una certezza, considerando che non sono state rilasciate informazioni ufficiali dall’Istituto. Nei prossimi giorni, però, è consigliabile dare un’occhiata allo stato della propria richiesta per verificare l’avvio delle eventuali lavorazioni.

Inoltre, i genitori hanno potuto richiedere, entro marzo 2022, anche i contributi per l’anno 2021, se in possesso dei requisiti anche allora.

Ma vediamo, allora, chi sta aspettando il pagamento del bonus figli disabili, quando potrà riceverlo e come fare per verificare se la data di accredito è vicina.

Bonus figli disabili 2022, cos’è e chi può richiederlo: quali sono i requisiti

Il bonus figli disabili è un contributo, introdotto con la Legge di Bilancio 2021, riconosciuto a genitori di figli con percentuale di invalidità pari o superiore al 60%.

In particolare, il contributo è destinato a diverse categorie di persone. I genitori, per ottenere l’agevolazione, devono possedere una serie di requisiti.

Prima di tutto, i genitori con figli disabili a carico, devono avere residenza in Italia. In secondo luogo, devono essere disoccupati oppure essere monoreddito. Ciò significa che il bonus è concesso a coloro che non lavorano o a coloro il cui reddito deriva interamente dall’attività lavorativa, anche se a favore di diversi datori di lavori.

Nel caso di genitori lavoratori, questi devono rispettare anche alcuni limiti di reddito. In particolare:

il reddito annuo da lavoro non può superare 8.145 euro se il genitore è un lavoratore dipendente, mentre la soglia si alza a 4.800 euro se si tratta di lavoro autonomo.

Inoltre, a poter richiedere il bonus figli disabili sono anche i genitori che percepiscono il reddito di cittadinanza. Le due misure, infatti, sono cumulabili.

Non solo, il genitore ha diritto al contributo anche qualora percepisca già l’assegno unico e universale, la misura destinata a tutti i nuclei familiari. In questo caso, oltre al fatto che le due misure sono cumulabili, si potrebbe avere diritto anche alle maggiorazioni.

Bonus figli disabili 2022 per genitori con ISEE basso: le soglie da non superare

L’obiettivo della misura è offrire un sostegno economico ai genitori con figli disabili a carico. In particolare, si vuole offrire un aiuto concreto ai genitori disoccupati e genitori a basso reddito.

Per questa motivazione, come spesso avviene anche per altri tipi di bonus e prestazioni in Italia, altro requisito fondamentale per poter accedere al bonus figli disabili è essere in possesso di una certificazione ISEE:

per accedere all’agevolazione, il genitore deve presentare un modello ISEE di valore pari o inferiore a 3.000 euro.

L’ISEE può essere richiesto in autonomia accedendo al servizio online dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l’ISEE precompilato (in questo caso si avranno già alcuni dati a disposizione, frutto di un incrocio di informazioni tra INPS e Agenzia delle Entrate), oppure si può richiedere presso il CAF di fiducia.

Bonus figli disabili 2022, come si richiede: domande scadute nel 2022, ma ancora possibili il prossimo anno

Come già accennato, per quest’anno, le domande non possono essere più inviate e solo coloro che hanno presentato richiesta entro marzo potranno ottenere il pagamento. Questo perché, come comunicato da INPS, la procedura per l’invio delle richieste online è stata aperta a gennaio 2022 e chiusa entro il 31 marzo di quest’anno.

Insomma, pur possedendo i requisiti per ottenere il contributo, il genitore non ha la possibilità di inviare domanda. Ciò non significa che non ci sarà più possibilità di richiedere il bonus. Questo, infatti, sarà disponibile anche nel 2023, con l’apertura di una nuova finestra per le richieste.

Come specificato nel messaggio dell’Istituto di Previdenza Sociale, per richiedere il bonus il genitore doveva collegarsi al sito INPS e seguire la procedura:

Prestazioni e servizi > Servizi > Contributo genitori con figli con disabilità

Inoltre, si ricorda che nel 2022 è stato possibile richiedere anche il bonus per lo scorso anno, semplicemente selezionando il flag “dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”. Se nel 2021, infatti, il genitore aveva già i requisiti per ottenere l’agevolazione, con il pagamento in arrivo otterrà anche gli arretrati per il 2021.

Bonus figli disabili 2022, gli importi: quanto spetta e come vengono determinati

Ma a quanto ammonta il bonus figli disabili e come variano gli importi in base al numero di figli con disabilità presenti nel nucleo familiare?

Come già accennato, gli importi del contributo variano da 150 euro a 500 euro. Il valore del bonus, infatti, dipende dal numero di figli affetti con disabilità presenti nel nucleo familiare:

1 solo figlio con disabilità: 150 euro al mese; 2 figli disabili: 300 euro; 3 o più figli disabili: 500 euro.

Bonus figli disabili in pagamento a giugno 2022? Le ultime

Chiusa ormai la finestra per presentare domanda per il bonus figli disabili, coloro che hanno inviato la richiesta per il 2022 (o anche per il 2021 se in possesso dei requisiti) sono ora in attesa del pagamento.

Questo, come chiarito anche da INPS, può avvenire:

o tramite accredito su IBAN (che viene richiesto proprio al momento della presentazione della domanda) oppure tramite bonifico domiciliato presso l’ufficio postale.

L’INPS ha, inoltre, chiarito che il bonus viene erogato con cadenza mensile e che i pagamenti dovrebbero essere avviati entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

È proprio quest’ultimo punto che ci rimanda al mese in corso. Stando a quanto detto, e considerando che la procedura per inviare le domande è stata chiusa a marzo 2022, proprio a giugno di quest’anno i genitori, la cui domanda è stata accolta e non respinta, dovrebbero cominciare a percepire il bonus.

Purtroppo non c’è sicurezza in merito a queste tempistiche e INPS non ha pubblicato avvisi ufficiali in merito. Tutto ciò che rimane da fare, per sapere se la data di pagamento del bonus figli disabili è vicina, è controllare, proprio in questi giorni, lo stato della propria domanda.

Infatti, a conclusione delle fasi istruttorie, lo stato della domanda (se accolta o rispinta) può essere verificata tramite il sito INPS e, in particolare, raggiungendo la sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Si ricorda che, qualora si volesse controllare lo stato della domanda in autonomia, è fondamentale essere in possesso o di identità digitale SPID, o di Carta d’Identità Elettronica o di Carta Nazionale dei Servizi attiva. In alternativa, si può richiedere assistenza al CAF.