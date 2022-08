Bonus figli disabili, ad agosto arrivano dai 150 ai 500 euro alle famiglie che possiedono i requisiti e hanno fatto richiesta per il contributo erogato da INPS. Ecco le date da segnare sul calendario entro le quali ottenere il pagamento e le ultime novità sugli arretrati.

Bonus figli disabili, ad agosto arrivano dai 150 ai 500 euro alle famiglie che possiedono i requisiti e hanno fatto richiesta per il contributo erogato da INPS.

Stiamo parlando, infatti, del beneficio riconosciuto ai cittadini disoccupati o monoreddito, che crescono da soli uno o più figli con disabilità pari o superiore al 60%. La misura è stata introdotta lo scorso anno e potrà essere richiesta fino al 2023.

Benché il termine per la presentazione delle domande sia scaduto, durante il mese di agosto 2022 i beneficiari sono in attesa del pagamento (che avviene mensilmente). Due sono le nuove date che l’Istituto di Previdenza Sociale ha rese note per l’arrivo degli accrediti.

Oltre al pagamento per il mese di agosto, però, c’è un altro punto sul quale occorre fare luce. I beneficiari che hanno presentato domanda hanno, infatti, potuto presentare domanda anche per l’anno 2021 (la richiesta andava presentata entro marzo di quest’anno).

Degli arretrati, però, non ci sono ancora notizie. INPS non ha ancora disposto questi ulteriori pagamenti e, al momento, non sembra che questi verranno disposti entro il mese di agosto.

Ad agosto arrivano tra i 150 e i 500 euro a questi genitori: a chi spetta il bonus figli disabili

Prima ancora di scoprire quali sono le date da segnare in rosso sul calendario, facciamo una breve panoramica e capiamo cos’è questo bonus e chi sono i genitori che sono in attesa dell’accredito.

Quello che viene definito bonus figli disabili è un aiuto economico, erogato dall’INPS, che viene riconosciuto ai genitori di figli con una disabilità certificata (che non può essere inferiore al 60%).

Non si tratta, però, di un beneficio di cui possono godere tutte le famiglie nelle quali sono presenti figli disabili. Come dice il nome stesso, il contributo è riservato ai nuclei monoparentali, cioè quelli in cui il figlio è cresciuto da un solo genitore. Inoltre, il genitore deve essere o disoccupato o monoreddito.

Un aiuto fondamentale, dunque, che assume un’importanza ancor più marcata nel periodo di fortissimi rincari che tutte le famiglie stanno vivendo, soprattutto quelle che si trovano in maggiori difficoltà economiche.

Limiti ISEE e di reddito per ottenere il bonus

Perché il genitore abbia diritto a ricevere il bonus, è necessario essere in possesso di alcuni specifici requisiti. Alcuni di questi li abbiamo già elencati nel paragrafo precedente, ma non si tratta degli unici paletti che determinano il diritto o meno di percepire questo bonus.

Quest’ultimo è, infatti, legato anche a un altro parametro, molto spesso utilizzato per l’accesso a bonus e prestazioni dell’Istituto. Stiamo parlando della certificazione ISEE. Nello specifico, per beneficiare dell’aiuto statale, è fondamentale che questa non superi la soglia di 3.000 euro.

Non solo, perché per poter ottenere la cifra spettante, bisogna anche rispettare i limiti di reddito: 8.145 euro e 4.800 euro all’anno. La prima cifra si riferisce ai lavoratori dipendenti, mentre la seconda ai lavoratori autonomi.

Inoltre, come già accennato, il figlio deve avere una disabilità certificata pari o superiore al 60%.

Quali sono gli importi del bonus figli disabili e per quando sono attesi i pagamenti di agosto

Anche ad agosto i genitori che hanno fatto domanda per il contributo INPS otterranno l’accredito che viene versato mensilmente. In particolare, il bonus viene concesso, a cadenza mensile, per un massimo di 12 mensilità.

Gli importi non sono sempre gli stessi per tutti i tipi di beneficiari. Questi, infatti, vengono modulati in base a un fattore: la numerosità dei figli disabili all’interno del nucleo.

Per questo motivo, se nella famiglia c’è un solo figlio con disabilità l’importo spettante è di 150 euro. La cifra cresce, arrivando a 300 euro, nel caso il genitore si occupi di due figli con disabilità. Ad avere diritto all’importo massimo (500 euro) sono i genitori che si occupano di tre o più figli con disabilità.

Pagamento bonus figli disabili ad agosto 2022: le date da segnare

Per chi ha fatto domanda, dunque, sono in arrivo i pagamenti di agosto relativi al contributo per i figli disabili.

L’INPS ha ufficializzato due nuove date entro le quali sarà possibile ottenere l’accredito (secondo gli importi sopra descritti). In particolare, le prossime date dei pagamenti da segnare sono il 22 e il 25 agosto.

Il consiglio, dunque, è cominciare già da oggi a controllare il pagamento, tenendo in considerazione che possono essere contemplati eventuali ritardi e che non tutti i pagamenti vengono accreditati contemporaneamente a ogni beneficiario.

Che fine hanno fatto gli arretrati e cosa succede ad agosto

Nonostante chi ha fatto domanda nel 2022 ha potuto fare richiesta anche per l’anno scorso, gli arretrati non sono ancora mai arrivati alle famiglie beneficiarie.

Un ritardo ingiustificato, ma sul quale ancora INPS non dà notizie certe. Anche per quanto riguarda le nuove date di pagamento per il mese di agosto (22 e 25 agosto), l’Istituto non ha fornito novità da questo punto di vista.

Purtroppo, dunque, non rimane altro che attendere, per quanto sia chiaro che famiglie di questo tipo hanno una forte necessità di un aiuto da parte delle istituzioni, specialmente se si tiene in considerazione il difficile periodo di crisi che molte famiglie stanno affrontando.