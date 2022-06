Nuovi bonus figli minorenni confermati da INPS e dalle Regioni: quali sono le agevolazioni che si possono richiedere per l'estate? Nuovi contributi regionali per ogni famiglia, ma solo con ISEE basso: ecco chi può ottenere i bonus figli minorenni per risparmiare sulle spese di frequenza dei centri estivi.

Spuntano nuovi bonus per i figli minorenni e per le loro famiglie: in moltissimi Comuni e Regioni italiane sono state introdotte nuove agevolazioni e bonus per l’estate. Quali si possono richiedere?

Grazie al bonus figli minorenni, l’INPS paga un assegno fino a 400 euro a famiglia per i bambini e ragazzi da dai 3 ai 14 anni che intendono trascorrere l’estate presso i campus estivi, oppure fino a 100 euro a settimana per ogni figlio che frequenta il centro estivo.

Non solo: a livello locale sono state introdotte diverse agevolazioni per le famiglie con figli a carico: dall’Emilia Romagna all’Umbria, dal Piemonte alla Valle D’Aosta, fino al Friuli Venezia Giulia. Quali sono i bonus figli minorenni da richiedere per l’estate?

Ecco una guida completa alle agevolazioni per le famiglie e per i figli: scopri subito quale puoi richiedere e invia la tua domanda.

Bonus figli minorenni per l'estate: scadenza 20 giugno

Il primo bonus figli minorenni che presentiamo è stato promosso dall’INPS per le famiglie dei dipendenti pubblici ed ex dipendenti pubblici: grazie a questa agevolazione – confermata anche per l’estate 2022 – è possibile ottenere fino a 100 euro a settimana. Come?

Se hai figli a carico di età compresa tra i 3 e i 14 anni puoi richiedere un bonus centri estivi all’INPS per ottenere un rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione del proprio figlio (e la relativa frequenza) di un campus estivo.

Il rimborso è valido fino a un massimo di 4 settimane (20 giorni complessivi), ovvero fino a 400 euro a figlio.

Il bonus centri estivi INPS 2022 per i figli minorenni e per le loro famiglie si può richiedere solo fino al 20 giugno 2022. Il periodo di frequenza del campus, invece, deve essere compreso tra il 1° giugno e il 10 settembre 2022.

Bonus figli minorenni, tutti i bandi dalle Regioni: elenco completo

L’elenco delle Regioni che hanno introdotto il bonus centri estivi 2022 per i figli minorenni e per l’estate è piuttosto lungo: dall’Emilia Romagna all’Umbria, dalla Valle D’Aosta al Piemonte, fino al Friuli Venezia Giulia.

In alcuni casi, sono persino i singoli Comuni italiani a dotarsi di bandi per i bonus centri estivi: per verificare se sono attivi nuovi incentivi a livello locale, invitiamo a consultare i siti web ufficiali di Comuni e Regioni.

Passiamo in rassegna i bandi attivi e scopriamo chi può richiedere i contributi locali.

Bonus figli minorenni – Emilia Romagna: 336 euro a figlio

La prima Regione ad aver introdotto il bonus figli minorenni, per la fruizione dei centri estivi diurni, è stata l’Emilia Romagna: l’importo massimo che ogni famiglia può ottenere è di 112 euro a settimana. A chi spetta?

Per richiedere il bonus figli minorenni, ogni famiglia deve avere a carico un bambino o ragazzo di età compresa tra i 3 e i 13 anni, oppure fino a 17 anni se il giovane presenta delle forme di disabilità.

Il bonus figli minorenni, però, spetta solo in presenza di alcuni requisiti: oltre ai figli a carico, la famiglia deve essere composta da un solo genitore, oppure da entrambi ma monoreddito, e deve risiedere nel territorio dell’Emilia Romagna.

Non solo: è richiesto anche un ISEE inferiore a 28.000 euro. Dunque la famiglia deve possedere un ISEE basso, oppure avere al suo interno almeno un genitore in cassa integrazione o disoccupato.

C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per richiedere il bonus figli minorenni e ottenere fino a un massimo di 336 euro a famiglia, per la fruizione di massimo 3 settimane di campi estivi.

Bonus figli minorenni – Umbria: 65 euro a settimana

L’Umbria ha stanziato nuovi fondi per il bonus figli minorenni e centri estivi: rispetto all’Emilia Romagna, in questo caso il contributo massimo che ogni famiglia può ottenere è pari a 65 euro a settimana per un massimo di tre mesi.

Il bonus figli minorenni prevede la possibilità di ottenere un rimborso per le spese di iscrizione e frequenza dei centri estivi diurni della Regione, limitatamente al periodo compreso tra il 13 giugno e l’11 settembre 2022.

Possono richiedere il contributo regionale solo i residenti che hanno a carico bambini nati dopo l’11 settembre 2005 (età massima 16 anni).

Gli importi del bonus figli minorenni variano in funzione dell’età del bambino:

da 0 a 2 anni è previsto un rimborso pari a 65 euro;

per i bambini di 3 anni è previsto un bonus pari a 53 euro;

per i bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni è previsto un contributo pari a 45 euro.

La richiesta del bonus figli minorenni per i centri estivi può essere presentata esclusivamente online, ma solo a partire dal mese di settembre 2022.

Bonus figli minorenni – Valle D’Aosta: fino a 40 euro a settimana

Passiamo ora alla Valle D’Aosta: la Regione ha introdotto nuovi bonus figli minorenni per la frequenza di centri estivi diurni. Come funzionano?

Per tutte le famiglie con figli a carico di età compresa tra i 4 e i 17 anni è prevista la possibilità di richiedere un rimborso per le spese relative all’iscrizione e alla frequenza del campus estivi organizzati e svolti su tutto il territorio regionale.

L’importo del bonus figli minorenni varia in funzione del reddito:

ISEE compreso tra 8.000 euro e 15.000 euro – bonus pari a 40 euro a settimana;

ISEE compreso tra 15.000 euro e 22.000 euro – bonus pari a 25 euro a settimana.

La domanda per ottenere il voucher si può presentare esclusivamente online, visitando direttamente il sito web del proprio Comune di residenza.

Bonus figli minorenni – Piemonte: “Estate Ragazzi” a Torino

Il Piemonte ha previsto un bando per la partecipazione ad attività estive per i bambini e ragazzi: si tratta, in realtà, di un’iniziativa promossa dalla città di Torino.

“Estate Ragazzi” è il nome del programma al quale possono aderire tutte le famiglie con figli minorenni a carico, godendo di prezzi vantaggiosi. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione ISEE in corso di validità.

Bonus figli minorenni – Friuli Venezia Giulia: come ottenerlo

Infine, anche il Friuli Venezia Giulia ha confermato nuovi bonus per i figli minorenni che frequentano i centri estivi: è stata introdotta la cosiddetta “Dote Famiglia”.

Grazie a questo programma, le famiglie friulane con figli a carico possono ottenere dei contributi economici per l’iscrizione e la frequenza di attività ludiche, ricreative ed estive.

Per ottenere il bonus figli minorenni del Friuli, però, la famiglia richiedente deve possedere un ISEE inferiore a 30.000 euro all’anno. La domanda si presenta esclusivamente online.