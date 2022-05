Bonus figli, per l’estate tante novità per risparmiare sulle spese. Dai contributi per i centri estivi fino a quelli per la scuola e la formazione. Ecco l’elenco dei bonus, fino a 800 euro, da richiedere entro giugno 2022.

Bonus figli, per l’estate tante novità per risparmiare sulle spese e aiutare le famiglie a conciliare la vita lavorativa e familiare.

Sono diversi i contributi da richiedere quest’estate per figli minori e non solo. Alcuni di questi sono stati introdotti dal governo per tutti i cittadini italiani, altri, invece, sono frutto di iniziative regionali e comunali.

È il caso, per esempio, dei bonus per la frequentazione dei figli a centri estivi che permette alle famiglie di ottenere un contributo per sostenere la spesa delle rette, soprattutto considerando che nel 2022 non è stato reintrodotto il bonus baby sitter, essenziale per i genitori che lavorano.

Altri bonus per i figli, invece, promuovono le attività sportive, come i contributi da parte della Regione Lazio per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Ancora, in estate, e in particolare nel mese di giugno, scadono i termini per richiedere i contributi per l’acquisto di libri e materiale scolastico per gli studenti iscritti all’anno scolastico 2022/2023.

Sono molti i contributi da richiedere e le cui domande possono essere inviate proprio durante il mese entrante. Vediamo, allora, quali sono tutti i bonus figli per l’estate 2022.

Bonus figli 2022 per tutti: gli aiuti nazionali per le famiglie con figli minori e non solo

In Italia diversi sono i bonus figli disponibili per le famiglie, specialmente per quelle a basso reddito. Di certo, la novità nel 2022 è rappresentata dall’arrivo dell’assegno unico e universale, le cui erogazioni sono finalmente partite dal mese di marzo di quest’anno.

Ma non si tratta dell’unico sostegno alle famiglie italiane. Il nostro Paese, infatti, prevede diversi aiuti per i nuclei familiari in cui siano presenti figli, minori e non solo, e che perseguono diversi obiettivi.

Per esempio, a livello nazionale, è sempre possibile ottenere il bonus cultura. Si tratta di un particolare incentivo, riconosciuto ai ragazzi che hanno appena compiuto la maggiore età, e che permette di ottenere un importo di 500 euro da convertire in voucher per l’acquisto di prodotti o servizi in ambito culturale.

L’obiettivo del bonus, infatti, è proprio quello di diffondere la cultura tra i più giovani che possono spendere i buoni in biglietti per il teatro, per il cinema o per altri eventi culturali, per libri e riviste, ma anche per corsi di formazione, semplicemente effettuando la registrazione alla 18app. Azione, questa, che va effettuata entro il mese di agosto per essere certi di ottenere i 500 euro e cominciare a convertirli in buoni acquisto.

Ancor più focalizzato sulla formazione dei figli è il bonus riconosciuto alle famiglie i cui figli, in età compresa tra i 5 e i 18 anni, studino presso scuole di musica, conservatori o istituzioni AFAM. È importante, però, ricordare che, a differenza della misura introdotta nel 2020, stavolta non si tratta di un contributo economico accreditato alle famiglie, bensì di una detrazione IRPEF del 19%.

Bonus figli per l’estate: da Regioni e Comuni fino a 800 euro per centri estivi, sport e scuola

I genitori non hanno solo la possibilità di richiedere e ottenere bonus figli a livello nazionale. Anche Regioni e Comuni, infatti, hanno messo a disposizioni molti aiuti per le famiglie, specialmente per quelle a basso reddito, per alleggerire le spese, considerando anche il periodo di rincari.

È così, quindi, che nascono contributi per il pagamento delle rette per la frequentazione dei figli ai centri estivi o anche i contributi per il prossimo anno scolastico, in particolare per l’acquisto annuale di materiale didattico (compresi PC, tablet o altre dotazioni tecnologiche per l’istruzione).

Ecco l’elenco dei bonus figli da richiedere quest’estate: molte delle procedure di richiesta, infatti, scadono proprio nel mese di giugno.

Bonus figli per l’estate 2022, da 300 a 400 euro per pagare le rette: scadenze a giugno

Se il 2022 ha portato alle famiglie il nuovo assegno unico, allo stesso tempo altri bonus figli sono stati aboliti o inglobati nella nuova misura. A scomparire dal panorama dei bonus per la famiglia a livello nazionale è stato anche il bonus baby sitter o centri estivi.

Le famiglie non hanno più potuto contare su un aiuto fondamentale, soprattutto per i genitori lavoratori e che hanno difficoltà, in particolar modo in estate, a conciliare la vita professionale e familiare.

Da questo punto di vista, però, si sono attivate le singole Regioni, con stanziamenti di fondi per bonus estivi appositi. A tendere una mano alle famiglie, specialmente quelle a reddito basso, sono state:

l’Emilia Romagna che ha messo a disposizione un bonus fino a 336 euro per ogni figlio per pagare le rette per i centri estivi; la Regione Piemonte che ha introdotto una misura simile che, in alcuni Comuni, arriva anche a 400 euro.

È chiaro che, a poter beneficiare di questi bonus figli, saranno solo coloro che abitano in uno dei Comuni dell’Emilia Romagna o del Piemonte che hanno pubblicato gli avvisi sui propri siti. È importante, infatti, controllare sul sito del proprio Comune di residenza se sono presenti tali avvisi, verificare quali sono i requisiti e le soglie ISEE, laddove richieste, e come inviare domanda.

Molte delle procedure per fare richiesta dei bonus figli per l’estate scadono proprio durante il mese di giugno.

Bonus figli 2022, contributi per lo sport per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni

Scade il 30 giugno 2022 la richiesta per un ulteriore bonus figli, stavolta riconosciuto a bambini e ragazzi che risiedono in Lazio. Si tratta di:

un contributo economico, accreditato ai genitori direttamente su conto corrente, per la partecipazione di bambini e ragazzi ad attività sportivo-dilettantistiche.

In particolar modo, il bonus, che può arrivare anche a 800 euro, è riconosciuto alle famiglie che si trovano in difficoltà economica o anche psico-sociale ed è riservato ai figli in età compresa tra i 5 e i 18 anni iscritti o preiscritti a corsi o attività sportive a pagamento.

Così come avviene per molti altri bonus figli, compresi anche quelli pensati per il pagamento delle rette per i centri estivi, le famiglie devono presentare il modello ISEE e controllare le soglie ISEE e i relativi punti attribuiti per stilare le graduatorie una volta che saranno pervenute tutte le richieste.

È possibile consultare il bando visitando l’avviso pubblicato da ISMA l’11 maggio.

Bonus figli 2022 per l’estate: domande fino al 21 giugno per i voucher per libri e materiale didattico

Concludiamo quest’elenco dei bonus figli 2022 da richiedere per l’estate con i contributi regionali erogati per l’acquisto di libri o altro materiale scolastico per l’anno scolastico 2022/2023.

Dopo l’estate, infatti, con la ripartenza della scuola, sono molte le famiglie che devono fare i conti con l’acquisto dei libri di testo, ma anche di altro materiale didattico. Per alleggerire questa spesa annuale, la Regione Piemonte ha aperto il bando per ottenere i voucher per il prossimo anno scolastico e tramite i quali i genitori potranno:

o per pagare le rette per l’iscrizione e frequenza delle scuole paritarie OPPURE per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche (per esempio, PC, tablet, stampanti ecc.).

Anche in questo caso, benché non venga richiesto al momento della compilazione della domanda, è richiesto l’ISEE in corso di validità.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 21 giugno 2022 e va inviata tramite la piattaforma apposita. È importante, per il richiedente, possedere un’identità digitale SPID, una CIE oppure un CNS.