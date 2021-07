Sostegni bis: atteso per oggi il voto di fiducia alla Camera. Obiettivo tutta una serie di bonus dal fisco tra esenzioni e riduzione aliquote nonché crediti di imposta proprio a ridosso sia del documento con cui il Parlamento chiedeva invece un taglio netto di tutti i bonus previsti dai diversi decreti e sia dell’arrivo della delega di riforma. Per sport, turismo e agricoltura qualunque intervento è subordinato all’autorizzazione della Ue.

Una nuova ondata di crediti di imposta, aliquote ridotte o esenzioni che comporteranno all’Erario una spesa pari a circa 800 milioni di euro. Sará la Camera ad autorizzare entro oggi con il voto di fiducia al decreto sostegni bis.

Dunque questa nuova tornata di agevolazioni fiscali sembra smentire in pieno i propositi del Parlamento. Infatti non meno di dieci giorni fa le commissioni Finanza di Camere e Senato hanno indicato al Governo tra i pilastri da seguire per una buona riforma, proprio una bella sforbiciata alle spese fiscali, valutando come fondamentali i seguenti tre obiettivi per il disegno legge delega:

riduzione del numero di agevolazioni previste;

del numero di rendere piú semplice e quindi agevole il sistema ;

; reperire delle risorse al fine di raggiungere l’obiettivo della riduzione dell’aliquota media, in particolare modo in riferimento al terzo scaglione.

Il disegno di legge delega che, in base a quanto indicato dall’Esecutivo in sede di approvazione in Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dovrebbe arrivare al suo traguardo entro il trentuno luglio.

Una pioggia da novecento milioni gli aiuti quelli previsti dal decreto sostegni bis per turismo sport e agricoltura per affrontare la crisi economica, ma si dovrà attendere il via libero europeo. Vediamo in dettaglio le varie misure previste, tra ciò che resta e ciò che invece cambia.

Bonus dal Fisco: nuovi crediti di imposta, aliquote ridotte ed esenzioni

Al momento di tagli non se ne parla assolutamente, anzi sta accadendo esattamente l’opposto. Infatti grazie ai decreti d’urgenza si sta assistendo ad fiorire in Parlamento di crediti di imposta e spese fiscali. Solo tra i piú freschi di istituzione si arrivano a circa dieci tra proroghe o ampliamenti del parter che ha acceso al bonus fiscale.

Sconti fiscali sono stati previsti anche per le sigarette elettroniche e sulla tassazione del Trattamento di fine rapporto dei bancari.

Per le finanze dello Stato le agevolazioni che pesano di piú ( parliamo di circa 195 milioni di euro) sono proprio i bonus Pos o bancomat di cui si é tanto letto negli ultimi giorni, previsto a vantaggio delle attivitá commerciali che appunto utilizzano e istallano i Pos .

Nel Bonus POS, l’agevolazione fiscale, commisurata al costo sostenuto fino all’importo limite di centosessanta euro per ciascun esercente, oltre le eventuali spese relative al convenzionamento o per collegare gli apparecchi e renderli funzionanti , è riconosciuta nelle seguenti percentuali:

settanta per cento per color che hanno ricavi e compensi fino ad un massimo di 200.000 euro in riferimento al precedente periodo d’imposta;

per color che hanno fino ad un massimo di in riferimento al precedente periodo d’imposta; quaranta per cent o con ricavi o compensi da un minimo di 200.000 fino ad un massimo di un milione di euro ;

o con da un minimo di ; dieci per cento con ricavi o compensi da un minimo di un milione ad un massimo di cinque milioni di euro.

Il cambio di rotta del Governo nella lotta al nero nonché all’utilizzo del denaro contante ha trovato il suo spazio nel decreto sostegni, sia attraverso la sospensione del cashback ( e quindi anche dei premi riconosciuti ai cittadini che uitlizzano bancomat o carte di credito) e sia attraverso il rilancio dei bonus fiscali al fine di incentivare l’uso dei Pos.

Bonus dal Fisco: tre aiuti potenziati e nuove introduzioni

Sono tre i bonus potenziati nel sostegni bis. Il primo prevede un credito d’imposta che va dal trenta al cento per cento sulle commissioni che vengono addebitate ao coloro che hanno ricavi o compensi fino a quattrocento mila euro per tutte le transazioni eseguito in modo tracciabile per un periodo che va da 1/7/2021 al 31/6/2022.

Gli altri due crediti d’imposta sono uno da 160 euro riconosciuto a chi acquista ( o anche semplicemente noleggia) o utilizza strumenti che permettono pagamenti elettronici e per collegarsi con i registratori elettronici.

Il terzo credito d’imposta é riconosciuto fino ad un limite di spesa pari a 320 euro per ogni esercente che nell’anno 2022 ha acquistato, noleggiato o comunque utilizzato evoluti strumenti di pagamento elettronico.

Altri bonus previsti nel sostegni bis

Nel nuovo decreto “omnibonus” la rincorsa al credito d’imposta va dalle proroghe del bonus per i costi di costituzione e trasformazione in società benefit, agli incentivi riconosciuti alle aziende farmaceutiche e le imprese di ricerca per medicinali e soprattutto vaccini.

É stato previsto anche un credito d’imposta nella percentuale del diciassette per cento calcolato sulla spese per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, a vantaggio di enti di ricerca privati senza scopo di lucro.

Un bel supporto da cinque milioni di euro é stato previsto a favore di tutte quelle imprese che decidono di investire nella formazione dei propri dipendenti. Nel dettaglio il decreto Sostegni-bis introduce un nuovo credito d’imposta pari al venticinque per cento calcolato sulle spese affrontate, fino ad un importo limite pari a trenta mila euro, per ogni impresa che ne puó beneficiare.

Il periodo preso in considerazione é quello in cui il dipendente è occupato nelle attività di formazione con corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Bonus dal Fisco: credito d’imposta per formazione 4.0

Dunque previsti fino a trenta mila euro di credito di imposta per tutte le attivitá formative di alto livello, svolte dai dipendenti, sulle tematiche industriali 4.0.

La nuova misura é prevista dal decreto sostegni 2 all’art. 48 bis, la cui introduzione é avvenuta durante l’iter di conversione alla Camera. L’agevolazione è prevista a vantaggio delle imprese, a prescindere dalla propria forma giuridica, dal settore operativo o dalla dimensione aziendale.

Si attende il decreto del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Economia, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sostegni 2, (si va finire verso la fine di ottobre) cui spetta l’onere di definire tutte le modaitá operative.

L’agevolazione consiste in un rimborso pari al venticinque per cento delle spese sostenute dalle imprese nell’arco temporale relativo al periodo d’imposta che va dal 31/12/2020 a periodo d’imposta successivo a quello attuale. L’importo massimo é pari a trentamila euro per ciascuna azienda nei limiti di uno stanziamento di fondi pari a cinque milioni di euro.

Oggetto dell’agevolazione é il costo sostenuto dall’azienda per far partecipare il proprio dipendente ai corsi di perfezionamento nonché di specializzazione che abbiano una durata di non meno di sei mesi ( per questo sono definiti corsi di alto livello), e sono validi ai fini dell’agevolazione sia quelli che si svolgono in italia che quelli frequentati all’estero. Il credito d’imposta riconosciuto in compensazione non va ad incidere in alcun modo sul reddito, ne sulla base imponibile Irap ne tanto meno sul rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

Invece con l’articolo 47 bis si é voluti intervenire sempre sull’esonero contributivo ma parziale previsto dalla L. 178 del 2020 (all’articolo 1, commi 20/22 bis ) e riservato agli autonomi e professionisti. Si é stabilito che per verificare la regolaritá a livello contribuito dei beneficiari il periodo preso in considerazione parte dal primo novembre, includendo tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre.

La prima versione dell’articolo 47 bis é stato bocciato dalla Ragioneria generale dello Stato perché prevedeva che la verifica sarebbe stata effettuata dal primo marzo 2022. La bocciatura é arrivata perché la bozza del decreto attuativo prevedeva come requisito per accedere al beneficio, la regolaritá contributiva di chi avanzava richiesta. Secondo il parere della Ragioneria il posticipo della verifica della regolaritá contributiva avrebbe comportato la modifica delle regole del Decreto ministeriale, creando maggiori oneri e minori entrate. Ed é per questo motivo che l’articolo 47 bis é stato riformulato, infatti la verifica non viene piú effettuata al momento della domanda . Ne deriva che un professionista o un lavoratore autonomo possono richiedere l’esonero anche se in quel momento non versano in una situazione di regolaritá, potendo recuperare entro ottobre. Qualora non provvedano entro quella data l’agevolazione verrá revocata.

Bonus dal Fisco: altre agevolazioni con aliquota al ribasso

Ancora tutto da definire il credito d’imposta relativo alla restituzione dell’Imu pagata entro metà giugno dai proprietari che hanno l’immobile bloccato dalla sospensione degli sfratti. Invece nota a parte meritano le aliquote al ribasso. In particolare si segnalano:

l’ IVA al 10% relativa alla cessione di animali vivi per attivitá venatoria ( ovvero la caccia);

relativa alla cessione di animali vivi per attivitá venatoria ( ovvero la caccia); l’IVA al 5% per reagenti e apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina totalmente finanziati dall’Unione Europea.

Sconto fiscale poi sulla tassazione delle sigarette elettroniche e anche sul Tfr dei bancari riportati a tassazione per cui l’Agenzia potrebbe essere chiamata a restituire gli 11,5 milioni richiesti con gli avvisi bonari.

Bonus a pioggia tra turismo, sport e agricoltura

Una pioggia da novecento milioni gli aiuti quelli previsti dal decreto sostegni bis per turismo sport e agricoltura per affrontare la crisi economica. Cento milioni vengono stanziati per contributi a fondo perduto al settore delle mense ma l’intervento è subordinato all’autorizzazione della Ue.

Dieci milioni vanno a hotel, ristoranti e catering, 40 per l’organizzazione di matrimoni, 10 all’organizzazione di altre feste e cerimonie, ma anche tutto questo pacchetto da 60 milioni dovrà attendere il via libero europeo così come i 50 milioni destinati ai ristori per fiere e congressi. Cinque milioni andranno a compensare le città portuali che hanno subìto perdite a seguito del calo del turismo crocieristico.

Perquanto riguarda il settore del turismo: 15 milioni per le città d’arte, 25 per il fondo per agenti di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici (esteso a agenzie di animazione per feste e villaggi turistici), 5 per un fondo a favore dei Bed&Breakfast.

Il settore dello sport si assicura 30 milioni per i test diagnostici e le spese di sanificazione delle società dilettantistiche e di quelle professionistiche con valore della produzione sotto i 100 milioni, ma anche 14 milioni in due anni a Sport e Salute, 30 milioni alle società sportive iscritte al Coni che gestiscono piscine, 1 milione agli organizzatori di eventi per il MotoGp. Incrementato di 10 milioni il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. Trentacinque milioni in più sono previsti per le infrastrutture delle Olimpiadi invernali 2026.

L’agricoltura si vede assegnare 5 milioni per gli allevamenti bovini, 5 per la coltivazione di agrumi, 15,5 per progetti biologici e innovativi, 10 per la produzione di birra artigianale, 161 per il fondo indennizzi. Vengono poi impiegati 92 milioni per riequilibrare a favore delle regioni del Sud il riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).