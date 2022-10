Scattano finalmente i rimborsi in denaro per il Bonus Fitti 2022 della regione Campania, che serviranno a sostenere economicamente le famiglie più disagiate, che quindi riceveranno fino a 2.000€ ciascuna. Ecco le date dei pagamenti.

Scattano finalmente i rimborsi in denaro per il Bonus Fitti 2022 della regione Campania, con bonifici previsti a fronte di ben per oltre 28 mila famiglie che ne hanno fatto domanda.

Un totale stimato di circa 26 milioni di euro che serviranno a sostenere economicamente le famiglie più disagiate che quindi riceveranno fino a 2.000€ ciascuna, in qualità di rimborso dei canoni di affitto pagati nel 2021.

Pertanto, tutte le famiglie che hanno presentato domanda a tempo debito, riceveranno il sostegno economico da qui a breve.

Ecco a seguire tutte le informazioni sulle date dei pagamenti del bonus fitti 2022 della Campania e sul suo funzionamento.

Bonus Fitti 2022, pagamenti in Campania: date e modalità

Decreti di liquidazione finalmente firmati, ecco che dunque i pagamenti del bonus Fitti 2022 arriveranno da qui a 15 giorni al massimo.

Gli uffici regionali confermano l’avvenuta disposizione e i mandati di pagamento risultano essere già in esecuzione. Nell’arco di due settimane dunque tutti gli aventi diritto riceveranno l’accredito sul conto indicato in fase di domanda.

È l’assessore all’Urbanistica che comunica ufficialmente l’attivazione della procedura di pagamento e illustra inoltre le modifiche introdotte quest’anno, rispetto a quelli passati.

Infatti, in riferimento ai numerosi solleciti da parte dei cittadini, proprio in merito alle tempistiche previste per i pagamenti, si precisa che, per l’appunto, gli uffici regionali hanno già predisposto i decreti di liquidazione ma non solo.

Infatti, fino allo scorso anno, i tempi previsti per il rimborso arrivavano anche a un anno, in quanto la regione Campania trasferiva le somme da liquidare prima a ogni singolo comune, che a sua volta aveva il compito di bonificare a ogni cittadino beneficiario.

Quest’anno invece, per la prima volta, il nuovo modello procedimentale prevede l’erogazione in contemporanea dei contributi a tutti i presenti in graduatoria, così da accelerare i tempi per i bonifici e da non causare differenze a livello territoriale.

Bonus Fitti 2022 pagamenti in arrivo: importi e soglie ISEE

Il riferimento è al bonus Fitti 2022, per via della scadenza per la presentazione delle domande fissata a febbraio e per i pagamenti in arrivo a breve.

In realtà però si tratta di rimborsi che riguardano i canoni di affitto versati nel 2021, pertanto le graduatorie definitive risultano stilate in base alle soglie Isee dello scorso anno.

Il bonus Fitti 2022 infatti prevede un sostegno economico (in forma di rimborso a posteriori) dell’affitto pagato nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

In base al contratto di locazione sottoscritto, si calcolano le mensilità versate e in base alla soglia Isee si stabilisce l’importo massimo per il rimborso, a cui si ha diritto.

La fascia A prevede un reddito Isee massimo di € 13.405,08 all’anno, con tasso di incidenza sull’Ise non inferiore al 14%. In queste circostanze, la famiglia beneficia di un rimborso di 2.000€.

La fascia B invece comprende tutti i nuclei familiari con reddito Isee superiore alla fascia A ma non oltre l’importo di € 22.500,00 annui, con incidenza del canone d0affito, sull’Ise, non inferiore al 24%. In tal caso, l’importo spettante per il rimborso è di 1.800€.

In alcuni casi si precisa che, per soddisfare un numero maggiore di famiglie aventi diritto, è possibile che la percentuale dei rimborsi si riduca del 50%, rispetto a quello che è il contributo effettivamente spettante.

Bonus Fitti 2022 regione Campania: graduatoria definitiva

Chi ancora non ha avuto modo di verificare la propria posizione, può controllare le graduatorie definitive, dal momento che la regione mette a disposizione la possibilità di scaricare l’elenco delle domande accolte e di quelle rifiutate.

È il Decreto Dirigenziale n. 55 del 14 giugno 2022 che ha approvato le graduatorie relative al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’annualità 2021 (Decreto Dirigenziale n. 116 del 09.12.2021).

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 2 febbraio 2022.

I requisiti da rispettare, al fine di poter presentare la propria istanza, non comprendono solo il limite reddituale, come già riportato in riferimento alle soglie Isee.

Per accedere al beneficio infatti è necessario essere intestatari di un contratto di locazione relativo alla casa in cui si abita e non essere invece titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La graduatoria esclude chi non rispetta i requisiti previsti e ammette alcune casistiche particolari, che dunque hanno la precedenza sugli altri, ai fini dell’ottenimento del rimborso.

Si tratta, nella fattispecie, di famiglie monoparentali (quindi con un solo genitore), componente del nucleo familiare con invalidità almeno al 74% e famiglie con più figli a carico.

Se proprio si dovesse ancora avere una condizione di parità, si procede con il sorteggio.

