Bonus fotovoltaico: nel 2022 chi decide di acquistare un impianto fotovoltaico può ricevere uno sconto, fino a 8.500 euro. Si tratta di una misura per pochi: a introdurre il cosiddetto reddito energetico è la Regione Puglia per l’efficientamento energetico e per la diffusione delle fonti rinnovabili.

Si tratta di una misura per pochi: a introdurre il cosiddetto “reddito energetico” è la Regione Puglia che ha deciso di stanziare circa 6 milioni di euro per diffondere sempre più la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Un incentivo che non solo rispetta l’ambiente, ma permette anche di risparmiare sulle bollette. E, considerando il periodo di forti rincari sulle bollette di luce e gas, permetterebbe così ai beneficiari di ottenere un vantaggio economico.

Trattandosi di contributi gestiti ed erogati dalla Regione, ad avere diritto allo sconto sono solo coloro che vivono in Puglia e non si tratta dell’unico requisito richiesto. La misura, infatti, va incontro alle famiglie che vivono difficoltà economiche e, come avviene per la maggior parte di bonus e prestazioni (statali così come gestite dagli enti locali), tra i requisiti di accesso c’è la necessità di avere una certificazione ISEE che rimanga entro certe soglie.

La possibilità di fare richiesta per i contributi è stata aperta a fine maggio e proseguirà fino alla fine del mese di agosto di quest’anno.

Vediamo, allora, a chi spetta il bonus fotovoltaico della Regione Puglia, cosa è necessario fare per averlo, qual è il valore ISEE da rispettare e come si fa richiesta per averlo.

Bonus fotovoltaico 2022 dalla Regione Puglia: cos’è e come funziona

Già nel 2019 la Regione Puglia aveva dimostrato l’intenzione di introdurre il bonus fotovoltaico (o meglio conosciuto come reddito energetico regionale) con precise finalità.

Il bonus consiste un contributo, da ricevere sotto forma di sconto sull’acquisto di impianti fotovoltaici da parte dei cittadini per la propria abitazione o anche da parte dei condomini. Una misura che va ad aggiungersi ai diversi incentivi statali per l’efficientamento energetico, tramite incentivi come il Superbonus 110% o l’Ecobonus al 65%.

Gli obiettivi del bonus sono svariati. In particolare, però, con questo incentivo, la Regione Puglia ha puntato a:

promuovere l’energia rinnovabile; salvaguardare l’ambiente; permettere ai cittadini di risparmiare e abbattere i costi delle bollette.

In effetti, gli impianti fotovoltaici, sfruttando la luce del sole, permettono di autoprodurre e autoconsumare energia. Questo significa poter risparmiare significativamente sulle bollette dell’energia elettrica, oggi più che mai un peso per molti italiani che stanno facendo i conti con i recenti rincari.

Con il bonus, la Regione Puglia offre l’opportunità di utilizzare i soldi pubblici per diffondere quanto più possibile le fonti di energia rinnovabili e, al contempo, sostenere i nuclei familiari, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito.

Bonus fotovoltaico della Regione Puglia nel 2022: a chi spetta e chi può richiedere fino a 8.500 euro di sconto

Come abbiamo visto, diversi sono gli obiettivi che la Regione ha intenzione di raggiungere grazie all’introduzione del bonus fotovoltaico, da un maggiore rispetto per l’ambiente alla possibilità di tendere una mano alle famiglie in condizione di difficoltà economica.

Proprio per quest’ultimo motivo, così come spesso accade per prestazioni e bonus statali, la barriera d’accesso prevede una serie di requisiti più o meno stringenti. Il bonus, iniziativa regionale, è ovviamente rivolto solo a coloro che abitano in Puglia, in particolar modo da coloro che vivono in un Comune della Regione da almeno un anno e che hanno residenza anagrafica nell’immobile per il quale viene acquistato l’impianto fotovoltaico, spesa oggetto del bonus.

Dal momento che uno degli obiettivi dell’iniziativa è anche quello di promuovere la coesione economico-sociale, lo sconto viene riconosciuto alle famiglie meno abbienti. Perché questo dato possa essere certificato, è dunque necessario, per ricevere il contributo, essere in possesso di un ISEE in corso di validità e in particolare:

possedere un ISEE del valore non superiore ai 20.000 euro.

Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, per l’acquisto e installazione di impianti solari termo-fotovoltaici oppure per impianti microeolici.

Bonus fotovoltaico della Regione Puglia, gli importi: fino a 8.500 euro per questi interventi

Gli importi del bonus fotovoltaico regionale dipendono dal tipo di interventi che si vanno a effettuare. L’importo massimo al quale si può avere diritto è 8.500 euro, ma questa cifra non vale per tutti i richiedenti.

Nel dettaglio, una famiglia ha diritto a un contributo fino a un massimo di 6.000 euro per l’acquisto o installazione dell’impianto fotovoltaico, ma anche per interventi di installazione di impianti solari termo-fotovoltaici o microeolici, di cui una quota massima del 20% può essere usata per acquistare o installare impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto riguarda gli impianti a uso condominiale, invece, il contributo arriva a un massimo di 6.000 euro per i medesimi interventi, mentre il contributo sale fino a un massimo di 8.500 euro nel caso vengano previsti, oltre agli interventi già menzionati, dei sistemi di accumulo, cioè particolari “batterie” che possono accumulare l’energia prodotta dall’impianto che potrà essere utilizzata anche in un altro momento rispetto a quando è stata prodotta.

Come richiedere il bonus fotovoltaico della Regione Puglia e fino a quando

Sul sito delle Politiche Energetiche della Regione Puglia è presente l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per il bonus fotovoltaico regionale.

Come si legge dopo una prima, breve introduzione sui contributi, sugli importi e i requisiti per accedere agli sconti, a inviare domanda per ottenere il bonus sono gli operatori economici che hanno aderito all’iniziativa e la cui lista può essere consultata sulla medesima piattaforma. Sono, dunque, questi ultimi a inviare richiesta per conto del beneficiario.

Per inviare la richiesta è fondamentale essere in possesso di credenziali di accesso come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di almeno secondo livello, oppure la Carta d’Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi attiva. Inoltre, bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica.

È stata aperta una precisa finestra temporale per l’invio delle richieste:

la procedura è disponibile già a partire dal 25 maggio e verrà chiusa il 22 agosto 2022.

Bonus fotovoltaico Regione Puglia 2022: come vengono valutate le domande

La valutazione delle domande avviene in base ad alcuni fattori, tra cui, per esempio, il valore dell’ISEE o la composizione del nucleo familiare.

Ognuno dei diversi fattori dà la possibilità di guadagnare un determinato punteggio. Per esempio, il valore dell’ISEE incide sul numero di punti che si possono ottenere (un ISEE fino a 7.500 euro fa guadagnare 25 punti, mentre chi ha un ISEE di 20.000 euro potrà avere diritto a soli 10 punti). In più, a incidere sul punteggio c’è il numero di persone che compongono il nucleo familiare o la presenza di componenti con età pari o superiore ai 65 anni oppure affetti da disabilità (in questi casi, il punteggio sale rispetto a quello base).

Qualora la richiesta venga accettata, entro 150 giorni dall’accettazione della domanda l’operatore economico invierà alla struttura regionale competente la richiesta di erogazione del bonus.

Dopo le opportune verifiche, la Regione eroga il bonus, in un’unica soluzione, all’operatore economico.