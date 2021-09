Arriva la conversione in Legge del DL Sostegni bis e con esso la conferma che tutti i bonus introdotti dalla stesso decreto saranno presto attivati.

Questo nuovo Decreto emanato solo allo scopo di moltiplicare gli aiuti ai cittadini, che hanno subito l’effetto della crisi economica conseguenza diretta della pandemia di covid-19, contiene numerose misure speciali.

In particolare vengono introdotti due nuovi contributi, il primo dei quali il bonus genitori single, cioè un incentivo ad hoc, pensato per le famiglie monoparentali con figli disabili, che assegna 500 euro al mese per un triennio, quindi un importo considerevole.

Il secondo è il bonus genitori separati, un contributo rivolto a tutti i padri e le madri single che non riescono a pagare l'assegno di mantenimento ai figli. Per questo contributo è pensato un importo mensile che può arrivare a ben 800 euro.

E se queste sono le due introduzioni dell’esecutivo Draghi non dobbiamo scordare che all’opposto ci sono moltissimi bonus famiglia INPS in scadenza, per la richiesta dei quali ci sono solo tre mesi a disposizione.

Partendo dal bonus mamme domani e dal bonus bebè che premiano entrambi, senza requisiti di reddito ISEE di accesso, con un contributo in denaro le famiglie con figli appena nati.

Poi non scordiamo il bonus asilo nido e il bonus baby sitter, ovvero altri due contributi senza ISEE che offrono un supporto ai nuclei familiari con minori a carico.

Ma andiamo alla scoperta di tutti i bonus famiglia con particolare attenzione alle due novità: il bonus genitori single e il bonus genitori separati.

Il bonus genitori single è Legge con il DL Sostegni bis

Il bonus genitori single non è a tutti gli effetti una pensata del governo Draghi, poiché un bonus mamme single era già stato previsto dalla Legge di Bilancio di quest’anno approvata dal precedente governo Conte bis.

Tuttavia, la misura conteneva numerosi difetti normativi, parte dei quali risolti con il DL Sostegni bis.

Da normativa originale il bonus mamme single doveva essere rivolto ai soli genitori di sesso femminile che costituivano un nucleo familiare monoparentale e che avevano un figlio a carico, con una disabilità almeno del 60% certificata dall’ASL.

Il DL Sostegni bis ha risolto il primo difetto che circoscriveva la cerchia dei beneficiari alle sole madri, trasformando il bonus mamme single nel bonus genitori single, cioè aprendolo anche ai padri con i medesimi requisiti.

Ma c’è ancora un altro problema normativo, che forse potrebbe trovare soluzione con il decreto attuativo, e cioè che il bonus genitori single tra i requisiti di accesso richiede che il minore a carico del nucleo familiare abbia una disabilità almeno del 60% e che questa sia certificata dall’ASL.

Più che un problema si tratta proprio di una svista di chi ha redatto il regolamento del bonus, che non tiene conto del fatto che l’ASL non attribuisce percentuale di disabilità ai minori sotto i 15 anni, ma solo dopo il compimento di quest’età e al fine delle liste di collocamento.

Per quanto riguarda gli importi si conosce il tetto massimo erogabile che è pari ad un massimo di 500 euro assegnati al mese. Per conoscere i particolari della normativa e inviare richiesta di questo bonus genitori single si deve aspettare che l’esecutivo emani il decreto attuativo specifico.

10 milioni di euro per attivare il bonus genitori separati

Un’altra grossa novità del DL Sostegni bis sono i 10 milioni di euro destinati all’istituzione di un bonus genitori separati, si tratta di un fondo specifico per offrire sostegno ai genitori che non riescono per difficoltà economiche a pagare l’assegno di mantenimento.

Se è chiaro a quanto ammonta lo stanziamento del fondo e anche che l'importo massimo mensile di bonus non potrà superare gli 800 euro, i dettagli normativi non sono ancora chiari.

Certo è che questo contributo servirà a pagare le spese per l'assegno di mantenimento e che per averne diritto sarà necessario dimostrare che la situazione economica ha avuto un peggioramento, per effetto della crisi economica scanetanta dall’epidemia di Covid-19.

In ogni caso a gestire tutti gli incentivi, come sempre nel caso dei bonus famiglia, sarà l’INPS, quindi per le domande di richiesta dobbiamo immaginare la classica procedura telematica a accedendo al portale dell’istituto.

Questo nuovo bonus genitori separati è spiegato in ogni dettaglio anche nel video YouTube di Mondo Pensioni:

Tic Tac, 90 giorni per richiedere il bonus mamme domani

Fino adesso abbiamo parlato di due bonus famiglia INPS di nuova introduzione, adesso concentriamoci invece su quelli in scadenza nel 2021.

Come ormai sarà chiaro a molti a partire dall’anno prossimo entrerà in vigore l’Assegno unico per i figli, parliamo di una scelta tattica e strategica dell’esecutivo Draghi che ha deciso di fondere tutti i bonus famiglia in un solo incentivo, così da facilitare la gestione da parte dell’INPS e la richiesta delle domande da parte dei contribuenti.

Come effetto di questa manovra alcuni bonus spariranno e saranno i bonus famiglia senza ISEE, cioè quelli destinati anche alle famiglie con redditi alti.

Tra questi nel 2022 dovremo dire addio al bonus mamme domani, si tratta di un contributo destinato a chi adotta o mette al mondo bambini nel 2021 e che ha importo fisso pari sempre a 800 euro, a prescindere dal reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente. Nel caso poi si tratti di nascita gemellare o adozione multipla allora gli importi si moltiplicano assegnando 800 euro a figlio, ma solo se si invierà una domanda per ciascun bambino.

Per quanto concerne la tempistica, si può richiedere il bonus mamme domani appena il bambino è nato autocertificando l’evento. O anche durante la gravidanza a partire dal settimo mese, ma in questo caso occorrerà un certificato dell'ASL.

Tutto quello che c’è da sapere sul bonus bebè 2021 senza ISEE

Non solo bonus mamme domani, il 2022 si porta via il bonus bebè proprio ora che nel 2021 era diventato un bonus senza ISEE, cioè aperto a tutte le famiglie a prescindere dal reddito.

I requisiti per il bonus bebè sono sostanzialmente gli stessi del bonus mamme domani, ma sono due contributi molto diversi. Tuttavia, proprio la coesistenza di tanti contributi per i medesimi beneficiari ha portato l’esecutivo ad accorpare gli stessi nell'Assegno Unico per i Figli.

Per quanto riguarda il bonus mamme domani l’ISEE è una cosa completamente irrilevante, perché è un premio assegnato come premio alla nascita, mentre il bonus bebè modula comunque i suoi importi in base al reddito dei richiedenti. In parole povere i redditi alti avranno un importo minimo di bonus bebè rispetto ai redditi inferiori.

Dunque tornando ai requisiti, anche in questo caso deve essere stato messo al mondo o adottato un bambino nel 2021, solo che il bonus bebè assegna ai nuclei familiari in queste condizioni un assegno mensile, che si protrae per un anno.

Nello specifico tenendo conto del reddito ISEE sono assegnati le seguenti cifre ai beneficiari:

1.920 euro come cifra annua, corrisposta in versamenti da 160 euro al mese, se il reddito non supera i 7.000 euro;

come cifra annua, corrisposta in versamenti da 160 euro al mese, se il reddito non supera i 7.000 euro; 1.440 euro come cifra annua, corrisposta in versamenti da 120 euro al mese, se il reddito varia tra i 7.000,01 e 40.000 euro;

come cifra annua, corrisposta in versamenti da 120 euro al mese, se il reddito varia tra i 7.000,01 e 40.000 euro; 960 euro come cifra annua, corrisposta in versamenti da 80 euro al mese, se il reddito supera i 40.000 euro.

La richiesta per il bonus bebè dovrà essere inviata, sempre seguendo la classica modalità della procedura telematica sul portale INPS, fino a 90 giorni dopo il parto se si vogliono ricevere tutte le mensilità spettanti. Poiché se la richiesta viene rinviata dopo tale data, si perdono gli arretrati. Mentre, qualora il parto i l’adozione fossero gemellari o plurimi gli importi sopra descritti vanno maggiorati del 20%.

Bonus Asilo nido 2021 un’originale forma di supporto alle famiglie

Ancora il 2021 ha previsto una forma particolare di sostegno ai nuclei familiari con minori sotto i tre anni di età chiamato bonus asilo nido. Sono due le casistiche in cui si può usare il contributo, se si ha un figlio in età da nido allora si può usare l'importo offerto per pagare le strutture per l’infanzia. Se invece il bambino ha patologie o malattie croniche che lo impediscono, potrà essere usato per il pagamento dell’assistenza domestica.

I due scenari però comportano un utilizzo diverso del bonus asilo nido 2021.

Questo perché il bonus asilo nido assegna un importo massimo calibrato sul reddito dell’unità familiare, ma tale importo massimo sarà effettivamente utilizzato se il bambino va al nido per 11 mesi. In caso il tempo sia minore allora si avranno solo le cifre che coprono le rette mensili di cui il bambino ha usufruito, poiché questo bonus a differenza di altri rimborsa con un contributo a fondo perduto le spese, ma solo dopo la verifica da parte dell’INPS delle ricevute di pagamento.

Veniamo invece ai minori che non possono andare all’asilo nido, per i nuclei familiari in queste condizioni sarà possibile fruire di tutto l'importo massimo e versato per giunte in un’unica soluzione, senza particolari condizioni.

Al pari del bonus bebè il bonus asilo nido modula i suoi importi sul reddito, assegnando importi più bassi agli ISEE più alti, secondo questo schema:

3.000 euro come cifra annua, corrisposta in 11 versamenti da 272 euro al mese, se il reddito non supera i 25.000 euro;

come cifra annua, corrisposta in 11 versamenti da 272 euro al mese, se il reddito non supera i 25.000 euro; 2.500 euro come cifra annua, corrisposta in 11 versamenti da 227 euro al mese, se il reddito è compreso tra 25.000 euro e 40.000 euro;

come cifra annua, corrisposta in 11 versamenti da 227 euro al mese, se il reddito è compreso tra 25.000 euro e 40.000 euro; 1.500 euro come cifra annua, corrisposta in 11 versamenti da 136 euro al mese, se il reddito supera i 40.000 euro.

Come tutti i bonus famiglia la gestione di questo contributo è affidata all’INPS perciò sarà necessario farne richiesta usando il portale web ufficiale dopo essersi autenticati.

Ricordiamo ancora una volta che per questo contributo, come per il bonus bebè e il bonus mamme domani, non restano che tre mesi di tempo per la richiesta.

Soprattutto non è certo che gli importi dell'Assegno Unico siano così generosi con i redditi alti come questi bonus appena descritti senza ISEE.