Bonus giovani 2022: attivo e richiedibile un sussidio pensato per tutti gli studenti. A prescindere dal reddito ISEE del nucleo familiare si potranno ottenere fino a 500 euro di contributo. L’unica accortezza va fatta sulla scadenza delle domande. C’è tempo fino al 31 agosto per presentarle. Ecco tutte le novità sul Bonus, a chi spetta e come funziona.

Ai giovani studenti italiani è offerta un’opportunità da cogliere al volo. Tra la grande mole di agevolazioni, contributi, con o senza ISEE, concessi dal Governo Draghi spunta un Bonus giovani di 500 euro dedicato a tutti gli studenti delle scuole, molte agevole da richiedere.

Non solo, considerata la sua importanza, il Governo Draghi ha deciso di rendere il Bonus giovani 2022 strutturale, vale a dire implementalo a pianta stabile nel sistema degli incentivi italiani in modo da poterlo richiedere annualmente senza attendere un eventuale provvedimento di rinnovo.

La recente Manovra di Bilancio ha poi messo sul piatto altre novità. Il Bonus giovani 2022 diventa accessibile agli studenti senza la necessità di presentare la certificazione ISEE. Rientra, dunque, a pieno titolo nell’elenco delle misure riconosciute indipendentemente dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le novità, però, non si esauriscono qui. Le scopriremo man mano nel corso dei paragrafi.

Per questo motivo, vediamo subito in cosa consiste il Bonus giovani 2022 da 500 euro, quali sono i requisiti da rispettare per essere ammessi a beneficio, come presentare domanda entro il 30 agosto 2022 e quali studenti potranno ricevere il contributo quest’anno.

Bonus giovani 2022, 500 euro agli studenti entro fine agosto: in cosa consiste

Prima di arrivare subito al dunque, indicando come gli studenti possono richiedere il Bonus giovani 2022 da 500 euro, cerchiamo di dare una definizione del contributo.

L’agevolazione in questione, indirizzata alla fascia della popolazione italiana più giovane, è conosciuta con il nome di “Bonus Cultura”. Stiamo parlando di una misura molto allettante e allo stesso tempo particolare.

Sono diverse le ragioni che rendono il contributo così “speciale”. Come prima cosa, abbraccia una platea di beneficiari molto ampia, ma ben specifica. Il Bonus spetta solo ai giovani, diventati maggiorenni lo scorso anno, entro la data del 31 dicembre 2021.

Volendo essere ancora più chiari, il Bonus giovani 2022 da 500 euro tocca solo agli studenti che hanno compiuto 18 anni lo scorso anno.

Il chiarimento era dovuto per evitare di fare confusione. Dunque, i 500 euro di contributo non spettano ai ragazzi diventati maggiorenni nel 2022. Questi potranno accedere al Bonus studenti 2022 il prossimo anno (2023).

Altra novità rispetto allo scorso anno riguarda la presentazione della certificazione ISEE, da quest’anno non più obbligatoria per accedere al Bonus giovani da 500 euro.

In poche parole, i ragazzi beneficiari del contributo non dovranno più dimostrare di avere un ISEE sotto i 25.000 euro, condizione invece prevista lo scorso anno. Cade quindi il vincolo reddituale legato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

I 500 euro di Bonus giovani 2022 verranno erogati sotto forma di voucher spendibili nell’acquisto di particolari beni o servizi attinenti la sfera culturale, allo scopo di rafforzare il patrimonio di competenze dei ragazzi richiedenti l’agevolazione.

Per quanto concerne l’importo, i 500 euro richiedibili entro il 31 agosto 2022 spetteranno ai beneficiari in egual misura. Gli importi, quindi, saranno uguali per tutti non essendo l’agevolazione vincolata al reddito personale degli interessati alla misura.

Bonus giovani 2022, 500 euro agli studenti: attenzione alle truffe. Ultime notizie

Ancor prima di vedere i requisiti da possedere per beneficiare del Bonus giovani 2022, è importante mettere in allerta i nostri lettori dalle truffe.

Stando alle ultime notizie diffuse in rete, il Bonus giovani da 500 euro è stato oggetto di una maxi frode costata al Ministero della Cultura più di 1.500.000 di euro.

I malintenzionati avvalendosi dell’appoggio di altri soggetti adescavano sui social network i beneficiari del Bonus giovani convincendoli a cedere il proprio voucher da 500 euro dietro il pagamento di una somma di denaro di gran lunga inferiore a quella prevista dal Bonus (150 euro).

Gli esercenti truffatori offrivano beni e servizi falsi spacciandoli per beni rientranti nella lista delle spese coperte dal Bonus. Una strategia articolata ad hoc per spillare agli studenti quota parte dell’importo offerto dal voucher, per giunta emettendo documenti commerciali falsi.

Occhio, dunque, a chi vi contatta sui social network e soprattutto a cosa vi chiedere. Tenete alta l’attenzione perché altre truffe, riguardanti sempre il Bonus giovani 2022, potrebbero essere dietro l’angolo.

Bonus giovani 2022 da 500 euro, come generare il voucher entro il 31 agosto

Per evitare di cadere vittime di truffatori, vediamo subito come funziona il Bonus giovani da 500 euro e come usufruirne in maniera corretta.

Iniziamo da una considerazione già fatta nei precedenti paragrafi: i 500 euro di Bonus riservati esclusivamente agli studenti maggiorenni sono fruibili come voucher. Cosa significa?

Semplicemente non sono erogati in denaro contante, bensì sottoforma di buoni creati direttamente dal beneficiario. Gli stessi potranno essere utilizzati in formato cartaceo o elettronico. Qualunque sia la modalità prescelta non compromette la validità del Bonus giovani da 500 euro.

Unica è invece la modalità da seguire per generare i voucher. Gli studenti maggiorenni dovranno accedere al sito www.18app.italia.it e registrarsi al portale tramite credenziali SPID.

Chi ancora non ha provveduto alla registrazione per richiedere il Bonus giovani 2022 da 500 euro dovrà autenticarsi per la prima volta al portale. Solo in questo modo il credito di 500 euro sarà disponibile e potrà essere utilizzato nella creazione dei voucher desiderati.

Lo ricordiamo ancora una volta: la registrazione al sito potrà essere fatto solo dagli studenti diventati maggiorenni lo scorso anno, entro il termine fissato dal decreto, non oltre il 31 agosto 2022.

Oltrepassata tale data, gli studenti in possesso del requisito anagrafico sopra visto non hanno più diritto d’accesso al Bonus giovani 2022 da 500 euro. I beneficiari che hanno già effettuato la registrazione e l’autenticazione al portale hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per generare i voucher da 500 euro.

Bonus giovani 2022, 500 euro a tutti gli studenti maggiorenni: modalità di spesa del voucher

Prima di vedere quali acquisti possono essere fatti sfruttando il Bonus giovani 2022 da 500 euro, forniamo alcune indicazioni su come il voucher può essere speso.

Partiamo col dire che gli acquisti di beni e servizi afferenti alla sfera culturale vanno fatti solo presso i partner aderenti all’iniziativa “Bonus cultura”. Capire quali sono gli esercenti che hanno aderito al programma è estremamente semplice.

Ogni informazione è presente su 18App nella sezione del sito dal quale è possibile consultare l’elenco degli esercenti in convenzione. Il Bonus giovani da 500 euro non potrà quindi essere utilizzato per acquisti fatti in negozi non presente nella lista.

Detto questo, vediamo subito quali sono le spese coperte dal Bonus giovani 2022 e come il voucher da 500 può essere speso dai maggiorenni.

Bonus giovani 2022, voucher da 500 euro: quali spese sono ammesse?

In apertura di articolo abbiamo precisato che il Bonus giovani 2022 di cui stiamo parlando altro non è che il Bonus Cultura indirizzato a tutti gli studenti diventati maggiorenni lo scorso anno.

Per questo motivo, il voucher può essere speso solo nell’acquisto di beni e servizi che hanno a che fare con la formazione e la cultura. Via libera, quindi, all’acquisto di giornali, libri, e-book.

E Ancora biglietti di cinema, musei, parchi archeologici e mostre di vario genere. Anche i prodotti musicali (CD, biglietti di concerti, etc.) possono essere acquistati grazie al voucher da 500 euro implicito nel Bonus giovani 2022.

Attenzione solo a non acquistare due copie dello stesso prodotto: il Bonus studenti è difatti nominale. Vietato anche servirsi del voucher per acquistare prodotto da distribuire ad amici e parenti. Solo lo studente maggiorenne può servirsi del voucher.