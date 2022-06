Spunta un nuovo bonus per tutte le giovani coppie che intendono organizzare il proprio matrimonio in Italia nel corso del 2022. Grazie al contributo di una Regione, si possono recuperare la spese sostenute nel limite di 2.000 euro per ogni coppia. Ecco come funziona il bonus sposi per giovani coppie e chi può richiederlo subito senza ISEE.

Nuovo bonus giovani coppie 2022: per tutti coloro che intendono organizzare il proprio giorno perfetto nel 2022: è disponibile un rimborso fino a 2.000 euro per tutti da richiedere subito.

Il nuovo bonus per le coppie è rivolto ai giovani, ma anche agli adulti e agli anziani che intendono convolare a nozze con rito civile o celebrazione religiosa, tra gennaio e dicembre 2022. Non sono richiesti limiti patrimoniali o reddituali, ma solo la volontà di scegliere il Lazio come cornice per il matrimonio.

Non solo: oltre al bonus sposi, alle giovani coppie spetta anche l’assegno di congedo matrimoniale, un contributo economico da fruire entro i 60 giorni successivi al matrimonio.

Vediamo quali sono i requisiti per ottenere il bonus giovani coppie e come funziona il bonus sposi nel Lazio: puoi ottenere 2.000 euro di rimborso per organizzare il tuo giorno perfetto!

Bonus giovani coppie: quali sono le agevolazioni attive?

Bonus giovani coppie 2022: quali sono le agevolazioni che si possono richiedere? Oltre al bonus previsto dalla regione Lazio, esistono anche altre misure.

Per esempio, è stato confermato anche il bonus per giovani coppie che intendono acquistare la prima casa di proprietà: in questo caso, le agevolazioni comprendono l’azzeramento delle tre imposte (ipotecaria, catastale e di registro), oltre alla garanzia statale su un mutuo fino a 250.000 euro.

E sempre per le giovani coppie c’è ancora la possibilità di ottenere delle detrazioni per la casa in affitto: ai giovani spettano fino a 2.000 euro, mentre agli studenti universitari spettano fino a oltre 2.600 euro.

Ma andiamo con ordine e soffermiamoci sul bonus sposi per le giovani coppie che intendono organizzare le nozze nel Lazio.

Bonus giovani coppie: 2.000 euro per tutti gli sposi

È ancora attivo un nuovo bonus per le giovani coppie che nel 2022 hanno intenzione di convolare a nozze tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022: il bonus sposi o bonus matrimonio è previsto dalla Regione Lazio.

A differenza del sostegno pensato dal Parlamento – ovvero un bonus sposi fino a 25.000 euro, non approvato – la regione della Capitale ha introdotto un bando nominato “Nel Lazio con Amore”, grazie al quale le coppie, italiane o straniere, di qualsiasi età e nazionalità, avranno la possibilità di organizzere il banchetto nuziale in una delle Regioni più belle d’Italia.

Grazie al bonus per le giovani coppie di tutta Italia e anche di altri Paesi stranieri, si possono ottenere dei rimborsi fino a 2.000 euro senza alcun limite di reddito per recuperare le spese relative all’organizzazione del giorno perfetto.

Sono comprese, quindi, tutte le voci di spesa relative al banchetto, le decorazioni, gli abiti per gli sposi, le fedi nuziali, il servizio fotografico, il viaggio di nozze, il ristorante, l’eventuale noleggio di una sala ricevimento o di un’auto d’epoca, e tutte le altre voci di spesa connesse all’organizzazione del matrimonio.

Bonus giovani coppie: come avere 2.000 euro senza ISEE per il matrimonio

Come si possono ottenere i 2.000 euro senza ISEE previsti dal bonus giovani coppie o bonus sposi nel Lazio? Esistono dei requisiti specifici da soddisfare per non perdere il rimborso. Quali?

Anzitutto, non vi sono limiti di reddito per accedere al bonus sposi: possono richiedere il contributo sia le coppie giovani, sia quelle più adulte e persino gli anziani. È richiesta, però, la celebrazione di un matrimonio, con rito civile o cerimonia religiosa limitatamente al periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022.

Tuttavia, le spese per l’organizzazione del matrimonio possono riguardare acquisti effettuati tra il 14 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2023, effettuate esclusivamente presso negozi o attività regionali, e saldate solo con pagamenti tracciabili.

Ai fini della verifica, occorrerà allegare fino a un massimo di 5 documenti o fatture commerciali.

Infine, possono accedere al bonus sposi per le giovani coppie tutti gli italiani e anche gli stranieri, senza alcun limite di residenza o cittadinanza. Le risorse a disposizione sono pari a 10 milioni di euro.

Bonus giovani coppie: come utilizzare i 2.000 euro

Il contributo massimo che si può ottenere, sottoforma di rimborso spese per l’organizzazione del matrimonio, è pari a 2.000 euro per ogni coppia. Anche se le spese sono state superiori, non è possibile ottenere un bonus di importo superiore.

Come utilizzare i 2.000 euro? In realtà, non si potranno utilizzare i soldi del rimborso, in quanto verranno accreditati dopo il sostenimento delle spese per l’organizzazione della cerimonia.

La domanda da porsi, dunque, è per quali tipologie di spese si possono richiedere i 2.000 euro senza ISEE? Esistono anche qui alcuni limiti.

Per esempio, si possono presentare documentazioni o fatture legate all’acquisto degli abiti per gli sposi, per le fedi nuziali, per le partecipazioni, per le decorazioni floreali, per il servizio fotografico, per l’utilizzo di una sala da cerimonia, o per il noleggio di un’auto d’epoca.

Sono comprese anche le spese relative al catering o al ristorante presso il quale viene organizzato il banchetto (nel limite di 700 euro), oltre alle spese legate all’acconciatura e al trucco degli sposi, le bomboniere, l’intrattenimento per gli ospiti e persino il viaggio di nozze (sempre nel limite di 700 euro).

Bonus giovani coppie: attenzione alle scadenze!

Nell’arco temporale di apertura delle domande è possibile presentare fino a un massimo di cinque documenti per ogni coppia, ricordando quali sono le spese ammesse e tenendo ben presenti i limiti relativi alle spese per il ristorante e per il viaggio di nozze.

Il contributo massimo erogabile per ogni giovane coppia è un bonus da 2.000 euro senza ISEE, nel limite delle risorse a disposizione.

La domanda per il bonus sposi per giovani coppie (e adulti) si può già presentare attraverso lo sportello online sul sito web della regione Lazio. C’è tempo fino alle ore 10 del 31 gennaio 2023, oppure fino a quando saranno disponibili le risorse.

Si possono ottenere i rimborsi solo per i matrimoni celebrati nel 2022, esclusivamente presso una delle meravigliose location della Regione Lazio.

Se venissero riscontrati dei problemi nel caricamento dei documenti utili per la richiesta, è possibile inviare un messaggio a Lazio Crea (indirizzo e-mail asstecnellazioconamore@laziocrea.it), mentre per ricevere maggiori informazioni sul bando del bonus sposi è possibile contattare l’indirizzo chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it, inserendo anche un numero di telefono per essere ricontattati.

Bonus giovani coppie: assegno congedo matrimoniale

Un’altra importante agevolazione che possono richiedere tutte le giovani coppie che hanno intenzione di sposarsi è l’assegno di congedo matrimoniale. Di che cosa si tratta?

L’assegno matrimoniale è un contributo economico erogato dall’INPS, oppure anticipato dal datore di lavoro alle coppie che intendono celebrare un rito o unione civile: si può richiedere una sola volta entro 60 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio. Non è valido per la celebrazione di un matrimonio religioso.

Eventualmente, possono richiedere nuovamente l’assegno matrimoniale solo i vedovi, i divorziati, e coloro che hanno sciolto un’unione civile.

Non tutte le giovani coppie hanno diritto all’assegno matrimoniale: ne sono esclusi, per esempio, coloro che lavorano presso le aziende industriali o agricole, gli impiegati o gli apprendisti, gli enti locali o statali e il settore di commercio, credito e assicurazioni.

Assegno di congedo matrimoniale: quanto spetta? Gli importi!

L’importo dell’assegno varia al variare della retribuzione del singolo soggetto: a seconda della categoria o del settore di appartenenza, sono richiesti un numero variabile di giornate effettivamente svolte (generalmente tra 7 e 8 giorni di retribuzione giornaliera).