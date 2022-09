Un voucher da 200€ è in arrivo con questo nuovissimo bonus giovani, bastano due requisiti

Confermato un nuovo bonus giovani, che garantirà un voucher da 200 euro da spendere immediatamente. Per averlo, sono richiesti solamente due requisiti: ecco quali sono. Il bonus in questione servirà sia ad aiutare le famiglie a sostenere determinate spese, sia a consentire ai giovani l’accesso ad alcuni tipi di attività.

Continuano a moltiplicarsi le iniziative, sia statali che locali, volte a conferire agevolazioni economiche alle famiglie italiane.

L’aumento dei prezzi, il caro vita e le cifre esorbitanti che, ogni mese, le famiglie sono costrette a sostenere per beni e servizi necessari sta mettendo a dura prova gli italiani. I quali, molto spesso, devono rinunciare a varie attività per arrivare a fine mese.

A farne le spese sono soprattutto i più giovani, che però hanno già dovuto subire restrizioni e isolamento sociale a causa della pandemia.

Per questo, nel tentativo di aiutare le famiglie con figli a carico, alcuni Comuni hanno deciso di introdurre un nuovo bonus giovani. Il bonus in questione servirà sia ad aiutare le famiglie a sostenere determinate spese, sia a consentire ai giovani l’accesso ad alcuni tipi di attività.

Nuovo bonus giovani: di cosa si tratta

Nella maggior parte dei casi, i Comuni italiani si sono concentrati su voucher per consentire ai più giovani di accedere alle attività sportive, sia agonistiche che non agonistiche. Ma questo nuovo bonus giovani si configura in maniera differente.

Verrà infatti concesso in forma di voucher da 200 euro totali, che non andranno necessariamente spesi in attività sportive.

Il bonus giovani in questione, infatti, potrà essere utilizzato per accedere ad un ampio ventaglio di attività, sia educative, che ricreative o socioculturali. Le attività sportive sono dunque incluse, ma non si tratta di un semplice bonus per le attività sportive.

La nuova misura mira infatti a contrastare la povertà educativa, e per questo consente l’accesso alle attività socioeducative. Inoltre, vuole promuovere il benessere dei più giovani, messo a dura prova dall’isolamento sociale causato dalla pandemia.

Al momento, il bonus giovani in questione è stato confermato in un particolare Comune italiano, quello di Siracusa.

Eppure, ogni Comune mette a disposizione dei propri residenti tutta una serie di aiuti simili a quello che stiamo analizzando. Nella maggior parte dei casi, il voucher per i giovani viene erogato in forma di bonus da spendere in attività sportive. È il caso, ad esempio, del bonus da 400 euro concesso dal Comune di Firenze.

O ancora, del voucher di prossima attivazione, che il Comune di Catania concederà ai giovani residenti, anche in questo caso per le attività sportive.

Prima di proseguire, consigliamo dunque agli interessati che vivono in altri Comuni italiani di consultare spesso il sito istituzionale della località di residenza. Qualora voucher analoghi a quello che stiamo analizzando dovessero essere attivati, infatti, il Comune ne darebbe comunicazione tramite il sito ufficiale.

Tornando al nostro bonus giovani, il voucher da 200 euro potrà essere speso per sostenere i costi di attività culturali nei seguenti settori:

attività sportive;

arte e altre attività di tipo culturale;

corsi a indirizzo scientifico-matematiche e tecnologico;

attività di sostegno della salute nelle diverse fasi di crescita;

interventi educativi e attività didattiche extra-curricolari.

Sono dunque tantissime le opportunità che il Comune di Siracusa concederà ai propri giovani residenti. Ovviamente, il corso o l’attività desiderati dovranno essere scelti dall’elenco degli enti convenzionati col Comune.

Per poter accedere al voucher da 200 euro, bastano due soli requisiti.

Innanzitutto, il nucleo familiare richiedente deve contare, al proprio interno, la presenza di un giovane di età compresa tra i 3 ed i 17 anni. Il bonus giovani concede infatti 200 euro solamente ai giovani minorenni siracusani.

In secondo luogo, la misura verrà conferita alle famiglie in condizioni economiche poco favorevoli. Il secondo requisito che dovrà essere rispettato avrà dunque a che fare con l’ISEE del nucleo familiare richiedente.

Per l’accesso al bonus giovani, la famiglia interessata dovrà dunque presentare un ISEE in corso di validità non superiore ai 30.000 euro.

Come si richiede il voucher e come utilizzarlo

In ultimo, cerchiamo di capire come le famiglie interessate potranno accedere al bonus giovani.

La domanda per ottenere il voucher da 200 euro va presentata online al seguente link: siracusa.bonuspesa.it/aderisci-cittadino.

Si tratta dello stesso sito che il Comune ha messo a disposizione dei propri residenti per la richiesta dei bonus spesa.

Ricordiamo ai lettori che, qualora in famiglia sia presente più di un minore di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, il bonus giovani potrà essere richiesto più volte, per ciascun minore.

C’è tempo fino al 16 settembre 2022 per presentare la propria richiesta. Se la domanda andrà a buon fine, alla famiglia verrà inviato un codice PIN, che consentirà di accedere al proprio voucher virtuale.

La quota prevista potrà essere utilizzata dalla data di emissione del PIN fino al prossimo mese di dicembre.

