Draghi conferma il bonus tv anche per 2021 con lo stanziamento di 100 milioni di euro che prevede l'acquisto di nuove televisioni di nuova generazione con uno sconto di 100 euro senza requisito ISEE. Il bonus sarà dunque richiedibile da tutti i cittadini, nell'articolo che segue approfondirò requisiti e modalità di richiesta.

Anche in questo 2021 il governo Draghi ha confermato e rinnovato il bonus tv, proposto per la prima volta tramite la legge di Bilancio del 2018 dal Mistero dello Sviluppo Economico.

Nel 2018 così come ad oggi il bonus tv è stato lanciato per favorire il passaggio da parte dei cittadini a televisioni di ultima generazione in vista dei nuovi standard di trasmissione che cominceranno a partire da settembre 2021 processo che si concluderà indicativamente entro giugno 2022.

Nei giorni scorsi Anna Ascani, sottosegretaria allo Sviluppo Economico, ha sottolineato che finora è stato usato solo il 16% di queste risorse da qui la decisione del governo di stanziare per questo bonus nella legge di Bilancio 2021 altri 100 milioni di euro con la possibilità avanzata ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti al governo di riflettere sulla possibilità di un ulteriore aumento dell'importo visto l'alto numero dei televisori presenti nelle case degli italiani.

L'altra grande novità del bonus tv 2021 è rappresentata dall'abolizione sul tetto ISEE, con il bonus tv che potrà essere richiesto da un solo soggetto all'interno del proprio nucleo famigliare.

Rendendo il bonus accessibile a tutti si velocizzerebbe il processo di rinnovamento dei dispositivi tv, evitando in questo modo il blackout di milioni di televisori nel momento in cui le trasmissioni cambieranno frequenza.

Il bonus tv 2021 consiste in un sconto all'acquisto di smart-tv o decoder satellitari e terrestri di ultima generazione compatibili alle nuove modalità di trasmissione.

Bonus tv perchè c'è l'obbligo di sostituire la propria tv

Come già scritto la rivoluzione tecnologica annunciata nel 2017 con la legge di Bilancio 2018 all’articolo 89 che vedrà il suo inizio nella seconda metà del 2021 ed il 30 giugno 2022 come termine ultimo per il completamento del processo di migrazione verso nuove modalità di trasmissione del segnale di digitale terrestre prenderà il nome di DVB T2/HEVC.

I vecchi dispositivi tv, non compatibili ai nuovi standard di trasmissione diventeranno inutilizzabili poichè non visualizzeranno più le trasmissioni, da qui è chiaro che il passaggio ad un nuovo dispositivo in grado di supportare la nuova tecnologia diventa pressochè obbligatorio.

Da settembre si procederà con la eliminazione del formato Mpeg-2 lasciando la sola visione in alta definizione Mpeg-4 standard comunque già supportato dalle moltissime delle televisioni in possesso dagli italiani.

Il cambio di frequenza del segnale del digitale terrestre con la tecnologia Dvbt-2 diventa necessaria poichè le frequenze attualmente occupate dall'attuale sistema di trasmissione DBVT (700 Mhz) lasceranno il posto all' ingresso del 5G con la tecnologia DVBT-2/HEVC che trasmetterà su frequenze tra i i 490 e 790 MHZ.

Ecco quindi spiegato l'obbligo di sostituire le attuali televisioni con apparecchi tv di nuova generazione che comunque garantiranno una visione di qualità decisamente migliore, con un altissima definizione visto che supporteranno i video in 8k.

L'obbligo da parte da parte delle attività commerciali di dotarsi e vendere esclusivamente televisioni compatibili con la tecnologia DVBT-2 è in vigore dal 2018, tutte le televisioni acquistate prima di questa data saranno quasi sicuramente tutte da sostituire.

Nel video che segue, tratto dal canale Youtube di Pensioni & Aggiornamento viene spiegato in modo esautivo, approfondito, il funzionamento del nuovo bonus tv 2021 che prevede uno sconto di 50 o 100 euro sull'acquisto di una televisione di ultima generazione, i requsiti e come richiederlo.

Bonus tv 2021: sconto di 100 euro

Il bonus consisterà in uno sconto con un importo massimo di 100 euro in fase di acquisto, l'importo scontato potrà essere recuperato successivamente dal venditore attraverso la procedura di credito d'imposta, da sottolineare che non c'è l'obbligo da parte delle attività commerciali di aderire all'iniziativa bonus tv.

La maggiore novità apportata al bonus tv 2021 è l'innalzamento della quota dello sconto sull'acquisto di un nuovo televisore da 50 euro a 100 euro e con l'annullamento del requisito ISEE inferiore a 20mila euro, questa modifica è stata necessaria a fronte dello scarso utilizzo da parte degli italiani del vecchio bonus con le precedenti condizioni.

Quindi riepilogando, non ci sono più requisiti per poter beneficiare dello sconto di 100 euro legato al bonus tv, può essere richiesto da tutti.

Come controllare la reale compatibilità con la nuova tecnologia

I nuovi dispositivi tv o decoder acquistati a partire dal 1 gennaio 2018 come già scritto in precedenza per legge devono essere compatibili con la nuova tecnologia.

Per verificare la reale compatibilità della propria televisione con la nuova tecnologia DVB T2 anche dopo il 2022 bisogna:

controllare che sulla parte posteriore della televisione la presenza della dicitura DVB T2 o H265/HEVC;

consultare la lista di prodotti considerati idonei dal seguente link;

sintonizzarsi sul canale 200 (mediaset) o sul canale 100 (Rai) e verificare se sullo schermo viene visualizzata la scritta "Test HEVC Main10”, nel momento in cui ciò si verifichi sarà la prova che il dispositivo tv è compatibile con il nuovo segnale.

L’esito negativo dei test potrebbe essere legato ad altre cause: l’impossibilità della tv di agganciarsi alle frequenze, la momentanea non ricezione dei due canali, oppure la presenza, sempre temporanea, di un canale al posto di quelli menzionati.

Il consiglio quindi prima di pensare di comprare un nuovo dispositivo tv o decoder di ultima generazione è quello di provare con una nuova sintonizzazione automatica dei canali, funzione accessibile tramite il tasto menù del telecomando.

E' comunque possibile verificare al compatibilità della propria tv o del proprio decoder anche consultando l'elenco messo a disposizione dal MISE sulla seguente pagina web.

Bonus tv 2021 come richiederlo

Ora che abbiamo capito e conosciamo tutto sul nuovo bonus tv 2021 andiamo a vedere come poterne concretamente beneficiare.

Per usufruire dello sconto da 100 euro sull'acquisto di televisioni o decoder di ultima generazione bisognerà compilare uno specifico modulo scaricabile qui e consegnarlo al venditore dichiarando che nessun altro familiare abbia già beneficiato all'interno del proprio nucleo familiare abbia già beneficiato del bonus.

Inoltre sarà necessario munirsi e presentare in fase di acquisto, il proprio codice fiscale ed il proprio documento di identità.

L'acquisto del dispositivo tv beneficiando dello sconto legato al bonus potrà avvenire in negozi fisici così come tramite e-commerce e negozi on-line purchè abbiano sede in Italia.

Non c'è l'obbligo da parte dei titolari delle attività commerciali di aderire al bonus tv finanziato dal governo italiano, ma nel momento in cui decidessero di aderire lo potranno fare attraverso l'iscrizione il portale dedicato presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus tv sconto di 50 0 100 euro?

Il nuovo bonus tv introdotto nel 2021 che prevede lo sconto di 100 euro sull'acquisto di una tv di nuova generazione e senza la necessità di presentare l'ISEE va ad aggiungersi a quello già in vigore che prevede lo sconto di 50 euro richiedibile a fronte di un limite alle famiglie con un Isee sotto ai 20.000 euro.

E' evidente che la modalità che prevede lo sconto di 100 euro senza Isee risulterà in assoluto la più conveniente per poterne beneficiare però è prevista la rottamazione del vecchio apparecchio televisivo.

Bonus tv: le scadenze e le date del passaggio

Il termine ultime per quanto riguarda la migrazione sulle nuove frequenze, come già scritto in precedenza è rappresentato da giugno 2022, in quella data la nuova tecnologia responsabile delle trasmissioni sarà il Dvtb-2.

Il processo comincerà a fine 2021 con l'abolizione del formato Mpeg2, rimarrà cosi' solo il formato ad alta definizione rappresentato dall'Mpeg4 disponibile sulla maggior parte dei dispositivi tv presenti nelle case degli italiani.

La migrazione avverrà à progressivamente in date diverse rispetto alle 20 regioni italiane e fondamentalmente avverrà nei tempi e luoghi seguenti:

Nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 ecco le regioni che saranno interessate dal cambiamento: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

A seguire poi nei primi 3 mesi del nuovo anno toccherà a Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Campania e Sardegna.

Infine terza e ultima tappa dal 1 aprile 2022 fino al 20 giugno dello stesso anno sarà la volta di Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata.

A questo punto l'intera nazione sarà coperta dalla nuova tecnologia di trasmissione Dvtb-2 che tra i vari vantaggi una visione di qualità decisamente migliore, con un altissima definizione visto che supporteranno i video in 8k.

Bonus tv 2021: casi di esclusione

In ultimo andiamo a consoderare quei casi in cui il bonus tv viene revocato successivamente all'acquisto della televisione o del decoder.

Infatti, nel caso in cui venga accertata un’irregolarità rispetto all’autodichiarazione, il contributo sarà revocato. Lo stesso, naturalmente, vale per i rivenditori che applicano lo sconto senza seguire le corrette procedure.

Vi ricordo infine che la scadenza per richiedere e poter benficiare del bonus tv è il 31 dicembre 2022 o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.