Vuoi ottenere un bonus di 1.000 euro entro Natale? Allora devia assolutamente conoscere il Bonus Idrico! Infatti, puoi ottenere un rimborso fino a 1.000 euro sulle tue spese SENZA ISEE! Hai capito benissimo! Non ti resta che scoprire questo bonus in questo articolo!

Non ci stancheremo mai di dire che il 2021 è stato davvero un anno dedicato ai bonus.

Infatti, il Governo Conte prima ed il Governo Draghi dopo hanno fatto tutto ciò che serviva per aiutare gli italiani ad uscire dalla pesante crisi scaturita dalla pandemia da Coronavirus.

Di conseguenza, sono stati erogati numerosi aiuti e sussidi a tutte le famiglie in modo da aiutare la ripresa economica del nostro Paese.

Tali aiuti erogati dallo Stato Italiano sono stati indispensabili per risollevare famiglie e imprese duramente colpite dalla pandemia.

Ci sono stati bonus di ogni tipo, da quelli dedicati all’edilizia fino ad arrivare a quelli per cambiare i propri elettrodomestici.

Insomma, il Governo si è dato da fare per aiutare gli italiani in questo anno particolarmente difficile per molti.

Tra i bonus a nostra disposizione ha riscosso notevole successo il Bonus Idrico.

Si tratta di un bonus estremamente particolare che mette in palio ben 20 milioni di euro.

In questo modo i cittadini che ne fanno richiesta possono ottenere un rimborso pari a 1.000 euro. Inoltre, ciò che risulta più importante è che si tratta di un bonus senza ISEE.

Tutto ciò significa che tale indennizzo può essere offerto a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro soglia di reddito percepito.

Ma come funziona?

Devi sapere che l’indennità, che ricordiamo che può arrivare fino a 1.000 euro, viene corrisposta immediatamente sul conto corrente di colui che usufruisce del bonus in questione.

È proprio per questa ragione che tale bonus presenta uno stanziamento definito, di 20 milioni di euro e una data di scadenza nota. Infatti, tale bonus terminerà il 31 dicembre 2021.

In questo articolo andiamo ad indagare meglio questo bonus che durerà ancora fino a Natale, per capire a cosa serve, chi può usufruire e, soprattutto, come.

Bonus Idrico 2021: ottieni fino a 1.000 euro senza ISEE

Come abbiamo detto in precedenza, per accedere al Bonus Idrico non sarà necessario possedere l’ISEE.

Ricordiamo che, come afferma il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quando parliamo di indicatore ISEE facciamo riferimento all'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Ebbene, il Bonus Idrico non richiede tale attestazione.

Ma come è nato tale bonus?

Esso è stato inserito all’interno dell’ultima Legge di Bilancio ed è stato fortemente voluto dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ora che abbiamo capito com’è nato il bonus idrico, andiamo a capire maggiormente nel dettaglio a cosa serve.

Esso è stato istituito per tutte quelle spese destinate al rinnovamento di sanitari, rubinetti, soffioni ecc. Si tratta di un’indennità che viene corrisposta a coloro che effettuano tali tipologie di acquisti.

Ricorda: tale bonus non è infinito, ma deve essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, se hai intenzione di rinnovare sanitari, rubinetteria o altro è bene muoversi per tempo per poterlo sfruttare.

L’obiettivo del Governo in tal senso è stato quello di favorire la sistemazione delle abitazioni per la questione riguardante le risorse idriche.

Infatti, spesso nelle nostre case sono presenti sistemi di erogazione dell’acqua obsoleti che, a lungo andare, possono causare non pochi problemi.

Un rinnovamento in tal senso è proprio ciò di cui molti cittadini italiani hanno bisogno ed è proprio per questo che il Governo Draghi è sceso in campo con questo bonus.

Bonus Idrico 2021: quali sono gli interventi ammessi?

Non tutti gli interventi che vengono effettuati nelle nostre abitazioni danno, ovviamente, accesso al bonus idrico.

Infatti, per conoscere la lista completa degli interventi ammessi dobbiamo fare riferimento al decreto attuativo emanato nel mese di settembre.

Per capirci, facciamo riferimento al decreto numero 395 del 27 settembre 2021.

In tale decreto sono inseriti quindi tutti gli interventi che portano i cittadini a poter beneficiare del bonus idrico di 1.000 euro.

Innanzitutto, il primo degli interventi ammessi che dobbiamo citare riguarda la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica. Essi devono avere un volume massimo di scarico che non superi i 6 litri. Sono inoltre inclusi anche i sistemi di scarico, le opere idrauliche e murarie che sono collegate a tale intervento.

In secondo luogo, altri interventi ammessi nel bonus idrico che è doveroso citare riguardano la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina. In questo caso dobbiamo considerare inclusi anche i dispositivi adibiti al controllo del flusso. Come nel caso precedente essi devono avere una portata non superiore a 6 litri al minuto.

Ma non è finita qui! Sono inclusi anche gli interventi che riguardano i soffioni per la doccia o le colonne doccia di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Anche negli ultimi due casi, sono inclusi anche tutti i lavori idraulici o murari che sono collegati all’intervento principale o alla dismissione dei sistemi utilizzati in precedenza.

Ovviamente, per poter beneficiare del bonus in questione, sarà necessario sostituire gli attuali sistemi con altri di nuova generazione.

Bonus Idrico 2021: chi sono i beneficiari?

Ora che abbiamo capito quali sono gli interventi che danno diritto ad accedere al bonus dedicato alla sostituzione di sanitari, rubinetti, soffioni eccetera, vediamo quali cittadini possono beneficiare di tale misura.

Innanzitutto, ci teniamo a sottolineare ancora una volta una delle principali caratteristiche di questo bonus: si tratta di un bonus senza ISEE.

Infatti, questa agevolazione non si rivolge solo a cittadini che presentano una determinata fascia di reddito, ma a tutti i cittadini italiani in maniera indistinta.

Ovviamente ci sono delle condizioni, ma sono molto semplici da rispettare.

Innanzitutto, sarà necessario essere cittadino italiano e risiedere stabilmente in Italia.

Secondo importante requisito è quello di essere proprietario, comproprietario o locatore dell’immobile nel quale vengono effettuati i lavori ammessi dal bonus in questione.

Nel caso in cui colui che invia la richiesta sia in affitto presso l’abitazione, sarà necessario allegare alla richiesta anche un modulo di consenso firmato dal vero proprietario dell’immobile.

Lo stesso accade nel caso di coproprietari. Infatti, il bonus idrico prevede che entrambi i proprietari dell’abitazione siano d’accordo per svolgere i lavori di ristrutturazione.

Bonus Idrico 2021: come funziona il rimborso?

Come abbiamo visto, quando parliamo di Bonus Idrico non facciamo riferimento ad alcun credito di imposta.

Infatti, come ormai sappiamo dagli altri bonus che sono stati presentati nel corso del 2021, i bonus che hanno per oggetto lavori di riqualificazione prevedono un rimborso nel momento in cui viene compilata la Dichiarazione dei Redditi.

Inoltre, ricordiamo che tale rimborso viene erogato in 10 anni attraverso un credito di imposta.

Ecco, in questo caso tutto ciò non avviene. Infatti, il Bonus Idrico si muove in maniera differente rispetto agli altri bonus che ci sono attualmente in circolazione.

Il rimborso per quanto riguarda le spese sostenute per gli interventi che abbiamo indicato in precedenza avviene in maniera immediata.

In che senso?

Te lo spiego subito.

L’importo dovuto al singolo cittadino viene erogato direttamente sul conto corrente. Infatti, al momento della domanda per accedere al Bonus Idrico viene richiesto ai cittadini di indicare anche le loro coordinate bancarie, in modo da poter ricevere l’accredito.

Come inviare la domanda per il Bonus Idrico?

Se hai capito che tale bonus può fare al caso tuo, vediamo come bisogna procedere per inoltrare la domanda.

Niente paura! Si tratta di un iter estremamente semplice.

Infatti, come viene spiegato nelle FAQ del Ministero della Transizione Ecologica sarà necessario registrarsi sull’applicazione web chiamata “Piattaforma bonus idrico”.

Per accedere a tale piattaforma bisognerà passare per il sito del Ministero della Transizione Ecologica.

Per effettuare l’accesso bisognerà utilizzare le proprie credenziali SPID oppure il CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Successivamente bisogna inserire i propri dati anagrafici, i dettagli dei lavori che sono stati effettuati e gli importi ed, infine, i dati catastali dell’immobile.

Infine, sembra scontato, ma è fondamentale ricordarlo, devono essere inserite anche le fatture relative alle spese che sono state sostenute.

Inoltre, ricordiamo che in caso la domanda venga inviata da affittuari o da coproprietari dell’immobile, sarà necessario inviare anche il consenso dell’altra parte.

Infine, andranno inserite le coordinate bancarie e la domanda è pronta!

Bonus Idrico: ci sarà una proroga per il 2022?

Come sappiamo, nessuna Legge di Bilancio relativa al 2022 è già stata scritta. Di conseguenza, non possiamo avere la certezza assoluta circa quali saranno le misure che verranno mantenute in auge anche per il prossimo anno.

Infatti, al momento possiamo solo parlare rimanendo nel campo delle ipotesi.

Come sappiamo, l’Europa ha stanziato una notevole quantità di fondi a favore dell’Italia per aiutarla dopo il duro colpo subito a causa della pandemia da Covid-19.

Tutto ciò ha implicato anche che tali soldi dovessero essere spesi alla luce del sole. Di conseguenza, sappiamo che Mario Draghi ha intenzione di orientare le sue scelte politiche nell’ottica dell’adesione dell’Italia al progetto Next Generation EU.

Anche in questo caso verranno stanziati da parte dell’Unione Europea una grande quantità di fondi, in particolare all’Italia.

Ma quali sono gli obiettivi?

L’obiettivo è quello di orientare l’economia di tutta l’Europa verso uno scopo comune, ossia quello di favorire la transizione ecologica.

Ora che abbiamo capito quali sono le basi sulle quali si fonderà la nuova Legge di Bilancio, vediamo come può il Bonus Idrico trovare il suo posto.

Infatti, tale bonus è in linea con l’obiettivo di transizione ecologica fortemente voluto dall’Unione Europea.

Di conseguenza, se analizziamo lo scenario in tal senso si potrebbe dire che il bonus verrà prorogato anche per il prossimi anno, magari sfruttando una parte del finanziamento che riceveremo dall’Europa.

Tuttavia, come sappiamo, è preso per dirlo. Noi di Trend Online seguiremo tutti gli aggiornamenti relativi a questo bonus.

Intanto, non ci resta che approfittarne fino al 31 dicembre 2021.