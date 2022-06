Dopo due anni di agevolazioni e bonus previsti dal Governo, un grande ciclo sta per concludersi. Infatti quest’anno 2022 vedrà molti bonus in scadenza, finire nel dimenticatoio. Ma non tutto è perduto. Anche se in molti pensano che ormai sia troppo tardi per ottenerli, in realtà in alcuni casi, è solo una “parte” del bonus che viene a cadere, mentre restano attive altre misure, che è bene conoscere. Eccoli.

Iniziamo dall’ultima chiamata per richiedere gli arretrati dell’assegno unico, passando dal bonus idrico per il rimborso della ristrutturazione del bagno, per finire con la fine del Superbonus per le villette unifamiliari.

Quando scade la domanda per l’assegno unico 2022: non è il 30 giugno

In molti cercano una risposta a questa domanda, tratti in inganno dalle tante informazioni non precise, che rimbalzano sul web.

Una di queste riguarda proprio la domanda: quando scade l’assegno unico 2022? Ebbene, la data di scadenza non è il 30 giugno. O meglio, bisogna essere più precisi e chiarire che, la scadenza in oggetto riguarda “soltanto” la possibilità di ottenere i famosi arretrati previsti, fin dal mese di marzo, che ha segnato l’entrata in vigore del provvedimento.

Tutti coloro che dunque non hanno provveduto a inoltrare la propria richiesta di assegno unico sul portale Inps entro il 30 giugno come illustrato già più volte, nei vari articoli dedicati al tema, allora perderanno tutte le somme arretrate che comunque spettavano di diritto.

L’assegno unico però non scade e tutti i genitori avranno sempre la possibilità di richiederlo e di beneficiarne fino alla maggiore età del figlio.

Basti pensare ad esempio, a una donna attualmente incinta, al sesto mese di gravidanza. Ebbene, ad agosto potrà inoltrare la propria domanda per ottenere l’assegno Inps mensile, ma non potrà avere nulla a pretendere per ciò che riguarda gli arretrati, ormai non più ottenibili.

Bonus in scadenza: l’idrico per il 2022. Ma restano attive altre possibilità

Rientra tra i bonus ristrutturazione per la casa, previsti dal Governo per il 2022, anche il bonus idrico ovvero più conosciuto, in maniera informale, come bonus rubinetti.

Ebbene, ricapitolando solo a scopo di maggiore chiarezza, ricordiamo che il bonus idrico consiste in un rimborso, al massimo di 1.000€, per le spese di ristrutturazione del bagno. Nello specifico, si tratta della sostituzione di vecchi sanitari e rubinetterie, con lo scopo di limitare gli sprechi di una risorsa così preziosa.

Perché è fissata la scadenza al 30 giugno? Si tratta dell’ultimo giorno utile per poter inviare la propria domanda e chiedere il rimborso, giustificativi alla mano, delle spese sostenute nel 2021.

In realtà, però il bonus non scade. Infatti

Il bonus idrico spetta nella misura massima di € 1.000 per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e verrà erogato e accreditato direttamente sull'Iban del beneficiario in un'unica soluzione.

Questo sta a significare che tutti coloro che hanno affrontato la spesa negli ultimi mesi -o lo faranno in quelli a venire- avranno ancora la possibilità di farsi rimborsare, entro la nuova data che verrà fissata per il 2023.

Ma c’è di più. Se l’obiettivo è risparmiare la risorsa idrica e magari installare un impianto di filtraggio, depurazione e mineralizzazione dell’acqua, allora è bene sapere che esiste un altro bonus, ancora in vigore, fino al 31 dicembre, ovvero il bonus acqua potabile.

Rimandiamo all'articolo linkato, per avere tutte le informazioni dettagliate in proposito.

Bonus 110 scadenza 30 giugno: per molti ma non per tutti

C’è stato un gran vociferare intorno al superbonus 110, soprattutto -ovviamente- per ciò che riguarda le critiche relative all’enorme dispendio di fondi pubblici che ha determinato.

Arriva dunque la prima data per questo bonus in scadenza del 30 giugno 2022, che interessa abitazioni unifamiliari, associazioni e società sportive dilettantistiche e l'acquisto di case antisismiche.

Soprattutto per ciò che concerne le villette unifamiliari, abbiamo già riportato le principali critiche alla misura, risultata davvero insostenibile ormai per le casse statali.

Basti pensare che un solo nucleo familiare, anche se composto solo da una persona, in quanto proprietario della villetta unifamiliare, ha beneficiato di migliaia e migliaia di euro di lavori, nell’ottica di efficientamento energetico dell’immobile.

Ma non solo. Ciò comporta un beneficio a vita, per quel che riguarda il risparmio energetico e quindi i tagli dei costi in bolletta.

E, non per ultimo, il valore patrimoniale dell’immobile aumenta. Insomma una serie di vantaggi, ormai troppo onerosi da concedere ulteriormente, che ha spinto il premier Draghi a dire stop alla proroga del Superbonus per le villette unifamiliari e a mandare il bonus in scadenza.

Ciò non significa però che il 110 scompaia in toto!

La misura resta attiva infatti per i condomini (la disciplina è differente, a seconda delle varie casistiche e tipologie di immobili, così come per ciò che riguarda le percentuali di detrazione di cui è possibile fruire), per le cooperative, le case popolari ed è ancora valido per quegli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.