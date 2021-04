L'Inps fornisce dei chiarimenti sul bonus fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno per il 2021 e il 2022. I beneficiari, gli esclusi, requisiti e modalità per avere il beneficio.

Tra le tante novità introdotte dalla legge n.178 del 30 dicembre 2020, approvata dall'allora Governo Conte, si trovano varie misure finalizzate a favorire l'occupazione.

Bonus Inps: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021

Il focus è rivolto a particolari categorie, con l'obiettivo di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro e quindi l'assunzione in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo ormai da oltre un anno a questa parte.

La legge di bilancio 2021 prevede il riconoscimento di un bonus Inps di cui il lavoratore beneficia in maniera indiretta, visto che lo stesso non finisce direttamente nelle sue tasche, ma confluisce nelle casse dell'azienda che di fatto lo impiega e che quindi è incentivata a farlo.

Bonus Inps fino a 6.000 euro annui per assunzione donne svantaggiate

L'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021 prevede per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2021, in via sperimentale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, quindi per un totale massimo di 12.000 euro con riferimento al biennio 2021-2022.

L'Inps già lo scorso 22 febbraio, con la circolare n.32 ha fornito le prime indicazioni e istruzioni relative all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021.

In primis l'ente guidato da Tridico ha chiarito che laddove si parla di "assunzioni di donne lavoratrici", si deve intendere con questa espressione "assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate".

Bonus Inps: chi può accedere al beneficio

In questa categoria rientrano:

donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”

donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”



donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.

In altre parole per il riconoscimento del bonus fino a 6.000 euro per le assunzioni di donne svantaggiate è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata, superiore a 12 mesi, o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.



Le indicazioni già contenute nella circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, sono state in parte riprese dall'Inps nel messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021.

Bonus Inps: per quali assunzioni è riconosciuto

Ieri l'ente previdenziale ha fornito così ulteriori chiarimenti in merito ad alcune richieste pervenute, spiegando che il bonus fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno per il 2021 e per il 2021, è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, per quelle a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Nel messaggio di ieri l'Inps ha inoltre chiarito che il requisito di svantaggio della donna lavoratrice deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il bonus fino a 6.000 euro.

In altre parole, se il beneficio è richiesto per un'assunzione a tempo determinato, il possesso del requisito deve sussistere alla data dell'assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se invece l'accesso al beneficio è richiesto per la trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato, il requisito di svantaggio deve essere posseduto alla data della trasformazione.

Bonus Inps: la durata si accorcia in alcuni casi

Infine, l'Inps nel messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, ha fornito precisazioni anche con riferimento ad altri due casi.

Nel dettaglio, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, è previsto ugualmente il riconoscimento del bonus Inps, ma solo per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Queso limite temporale scende invece a 12 mesi in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato.

Bonus Inps: i casi di esclusione

Il bonus Inps fino a 6.000 euro per le assunzioni di donne svantaggiate non è riconosciuto invece nei seguenti casi:

prestazioni di lavoro occasionale;

rapporti di apprendistato;

contratti di lavoro domestico.