Bonus INPS agli sgoccioli. Al 31 dicembre 2021 scadrà il termine per richiedere quattro agevolazioni indirizzate alle famiglie con uno o più figli a carico. Si potranno ottenere fino a 1.500 euro mensili. Ecco a chi spetta e tutti i requisiti da soddisfare per presentare domanda entro la fine dell’anno.

Bonus INPS agli sgoccioli. Quota parte dei contribuiti e sostegni introdotti dal Governo italiano per sostenere economicamente i cittadini con difficoltà economiche taglieranno il traguardo sul finire dell’anno in corso.

Non mancheranno, però, nuove agevolazioni a partire dal 2022. L’esecutivo guidato dal premier, Mario Draghi, continua a introdurre nuovi Bonus e sussidi per far fronte alla crisi economica causata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non accenna a mollare la presa sul territorio della penisola.

Tutt’ora, ad essere agevolate sono le famiglie con uno o più figli a carico. Si contano, infatti, molteplici Bonus INPS ancora richiedibili o in fase di erogazione indirizzati ai genitori con hanno figli.

Anche se il tempo stringe, ben quattro bonus INPS si possono ancora richiedere prima della chiusura del 2021. Parliamo di contributi assai generosi che permettono di ottenere un ammontare complessivo di 1.500 euro al mese.

Come per tutti gli altri Bonus INPS, però, alle famiglie è richiesto il rispetto di specifici requisiti e il soddisfacimento di apposite condizioni per ottenere il riconoscimento dei contributi, dietro presentazione della domanda di richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel corso dell’articolo forniremo una panoramica sulle principali caratteristiche dei quattro Bonus INPS ancora richiedibili fino al 2021, quali requisiti i genitori dovranno possedere per essere ammessi ai benefit, senza tralasciare gli importi spettanti e come presentare domanda per accedere ai contributi e ricevere l’accredito degli importi previsti.

Vediamo subito quali quattro Bonus INPS 2021 sono ancora attivi.

Bonus INPS: quali sono i quattro contributi richiedibili fino al 31 dicembre 2021

Prima ancora di analizzare dei dettagli i quattro Bonus INPS ancora richiedibili nel 2021, è importante capire di quali si tratta e a quali famiglie si rivolgono. Anticipiamo fin da subito che alcuni di questi contributi hanno già ottenuto la proroga da parte del Governo Draghi e potranno essere richiesti anche nel 2022.

Ma procediamo con ordine per evitare di fare confusione. Due dei quattro Bonus INPS accessibili fino al 31 dicembre potranno essere richiesti non da tutti i nuclei familiari, ma solo da quelli che sono stati interessati da una nascita nel 2021.

Il riferimento è al Bonus bebè e al Bonus mamma domani.

Si tratta di due contributi rivolti a quelle coppie da poco diventate genitori o che hanno adottato o preso in affido un bambino all’interno del proprio nucleo familiare.

Grazie a questi due Bonus INPS, le famiglie potranno godere di un supporto economico fondamentale soprattutto nei primi mesi di vita del bambino spesso e volentieri gravati da pesanti spese necessarie per assicurare la cura e l’assistenza ottimale del nascituro.

Il terzo dei quattro Bonus INPS, invece, è stato voluto dal Governo per sostenere economicamente le famiglie nella fase di crescita del bambino che necessita ancora dell’assistenza dei genitori: il Bonus asilo Nido.

Stiamo parlando di un contributo messo a disposizione dei genitori per l’iscrizione dei bambini agli asili nido pubblici o privati.

Chi ha dei figli sa come le rette di frequenza siano molto salate. Per questo motivo il Governo ha deciso di alleggerire il carico economico delle famiglie offrendo un’agevolazione che supporti i nuclei familiari nella fase di apprendimento e post nascita dei bambini.

Il quarto ed ultimo Bonus INPS, che si affianca al Bonus bebè e al Bonus mamma domani, è l’assegno unico universale sui figli, in vigore fino al 31 dicembre 2021 nella versione ancora sperimentale.

Va detto che l’assegno unico universale sui figli entrerà pienamente a regime dal 1°gennaio 2022 quando finirà per abbracciare le categorie attualmente escluse dal beneficio.

Terminata questa breve illustrazione dei quattro Bonus INPS richiedibili fino a dicembre 2021 passiamo a esaminare le specifiche e gli importi di ciascuno.

Bonus INPS 2021 fino a 1.500 euro: quali requisiti rispettare e come richiederli

Illustrati i quattro Bonus INPS che permetteranno alle famiglie di ottenere fino a 1.500 euro al mese se si presenta domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro e non oltre il 31 dicembre 2021, analizziamo le particolarità e le differenze fra gli stessi al fine di facilitarne l’individuazione alle famiglie.

Prima, però, va detto che due Bonus INPS su quattro non sono vincolati al rispetto del solito requisito reddituale invece obbligatorio per ottenere altri Bonus 2021: l’ISEE.

Nello specifico, tutti i nuclei familiari interessati al Bonus mamma domani e al Bonus asilo nido potranno presentare domanda entro il 31 dicembre 2021 a prescindere dal valore del proprio reddito ISEE.

In altre parole, i due contributi rientrano nella lunga lista dei “Bonus senza ISEE”. Che la presentazione della certificazione dell’ISEE non sia obbligatoria in sede di presentazione delle domande per i due Bonus INPS sopra indicatati, non significa che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non svolga una funzione importante.

In alcuni casi, infatti, fornire l’attestazione ISEE risulta molto vantaggioso, soprattutto nella determinazione dell’importo spettante ai beneficiari.

Insomma, con l’ISEE si potrebbe ottenere un’agevolazione maggiore rispetto al minimo stabilito in sua assenza.

Tutti e quattro i Bonus sono accomunati nella modalità di richiesta. Le famiglie dovranno obbligatoriamente inoltrare domanda esclusivamente online, dalla piattaforma web ufficiale dell’INPS, accessibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

In ogni sezione dedicata al Bonus INPS a cui si desidera accedere, ciascun richiedente troverà tutte le informazioni sulle modalità da seguire per l’inoltro delle domande che, lo ricordiamo ancora una volta, dovranno pervenire all’INPS entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Bonus mamma domani: 800 euro dall’INPS per le domande entro fine dicembre 2021

Partiamo subito dal Bonus mamma domani. Il contributo destinato alle neo-coppie diventate genitori nell’anno in corso verrà erogato dall’INPS, una tantum, e per un ammontare complessivo di 800 euro.

Si tratta di un Bonus INPS non di recente introduzione, ma attivo già dal 2017 seppure con qualche piccolo aggiustamento resosi necessario nel corso degli anni.

Per la precisione, è dal 1°gennaio 20217 che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si fa carico di accreditare o versare ai nuclei familiari interessati dalla nascita di un figlio o dall’adozione di un minore un importo di 800 euro.

Nello specifico, il Bonus INPS spetta ai neogenitori già dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza della mamma, cioè al termine del settimo mese.

Riassumendo, sono poche e semplici le condizioni da rispettare per poter essere ammessi al contributo. Come prima cosa, il Bonus INPS mamme domani spetta esclusivamente alle donne con una gravidanza in corso, concluso il settimo mese.

Spetta alle stesse, anche, se interessate da un parto prematuro (prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza).

La legge numero 184 del 4 maggio 1983 estende ancora di più la platea delle beneficiarie del Bonus: l’agevolazione è riconosciuta nei casi di adozione nazionale o internazionale di un minore. E ancora, ai sensi della legge numero 184 del 1983, agli affidi preadottivi nazionali.

Bonus INPS asilo nido: a chi spetta e per quali importi

Nella lista dei Bonus INPS che hanno riscosso un grande successo nel 2021 c’è il Bonus asilo nido. Il contributo, spettante ai genitori di bambini frequentanti gli asili nido, pubblici o privati, è stato introdotto per aiutare le famiglie nel sostenimento dei costi della retta di iscrizione scolastica.

A poter presentare domanda per il Bonus INPS asilo sono le famiglie con figli da 0 a tre anni. A queste verranno restituite le rette pagate fino al 31 dicembre 2021, per un rimborso massimo di 3.000 euro.

L’importo non sarà uguale per tutte le famiglie ma varierà in base alla famiglia che presenta domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2021. Determinante è l’ISEE minorenni del nucleo familiare, l’indicatore che frequentemente viene utilizzato per il riconoscimento delle prestazioni economiche rivolte ai figli minorenni.

Ma veniamo subito alle cifre del Bonus.

Le famiglie con un ISEE minorenne non superiore a 25.000 euro potranno ottenere 3.000 euro di Bonus asilo nido all’anno, frazionati in undici rate da 272 euro.

L’importo del Bonus INPS asilo nido scende a 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra i 25.0001 euro e i 40.000 euro. In questo caso, le famiglie vedranno accreditarsi 2.500 euro di Bonus all’anno (227 euro al mese).

Per ISEE minorenni superiore alla soglia dei 40.001 euro si avrà diretto ad un Bonus INPS asilo nido di 1.500 euro, ripartito in quote mensili da 136,00 euro.

Bonus INPS 2021: come funziona il Bonus bebè

Il terzo Bonus INPS richiedibile fino al 31 dicembre 2021 è il Bonus bebè. Il contributo, diversamente conosciuto come assegno di natalità, verrà erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale alle famiglie che nel 2021 hanno dato alla luce, adottato o preadottato un bambino.

Il contributo, modulato negli importi in base all’ISEE del nucleo familiare, verrà erogato ogni mese per dodici mensilità, fino a quando il bambino non compie il primo anno di vita, o dal primo anno di ingresso del minore adottato nella famiglia.

L’ammontare massimo di Bonus bebè di 160 euro mensili tocca alle famiglie con reddito ISEE non superiore ai 7.000 euro, per poi decrescere nelle cifre all’aumentare della soglia di reddito.

Alle famiglie con ISEE compreso tra 7.000 e 40.000 euro ndranno 120 euro di Bonus INPS bebè, mentre a quelle che superano i 40.000 euro spetteranno 80 euro al mese.

Anche in questo caso, le domande per accedere al Bonus vanno inoltrate all’INPS entro il 31 dicembre 2021 sempre dal sito internet ufficiale dell’Ente.

Assegno unico temporaneo fino al 31 dicembre 2021. Dal 2022 entra a regime!

Tra i Bonus INPS di più recente introduzione spicca l’assegno unico temporaneo. L’agevolazione “ponte” richiedibile dalle famiglie già dal mese di luglio e fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di un Bonus INPS, al momento transitorio, spettante solo a specifici nuclei familiari con uno o più figli a carico minorenni.

Una misura temporanea, introdotta dal Governo Draghi come incentivo alla natalità e alla genitorialità, che entrerà totalmente a regime nel 2022 allargandosi fino ad abbracciare le categorie al momento escluse dal sussidio non appena la Legge di Bilancio 2022 verrà approvata.

L’assegno unico nella sua versione “temporanea” potrà essere richiesto dai cittadini che ne fanno domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2021, purché non percettori dei tradizionali ANF (assegni per il nucleo familiare).