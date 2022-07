Ormai manca una settimana circa alla data ufficiale indicata dall’Inps per sapere come e quando iniziare a inviare le nuove domande per questo bonus INPS 200€-600€ in partenza. Si tratta di un aiuto di cui tenere conto, dal momento che si rivolge a un’ampia platea di beneficiari, visto che il limite Isee è alto, praticamente per tutti. Bisogna affrettarsi però, in quanto dal giorno di apertura delle domande, si hanno a disposizione 60 giorni per inviare la propria richiesta.

Ormai manca una settimana circa alla data ufficiale indicata dall’Inps per sapere come e quando iniziare a inviare le nuove domande per questo bonus INPS 600€ in partenza.

Il 27 luglio infatti verranno rese note le indicazioni, da parte di Inps e Ministero della Salute, relative al bonus psicologo da erogare ai cittadini.

Si tratta di un aiuto di cui tenere conto, dal momento che si rivolge a un’ampia platea di beneficiari, visto che il limite Isee è alto, praticamente per tutti.

Bisogna affrettarsi però, in quanto dal giorno di apertura delle domande, si hanno a disposizione 60 giorni per inviare la propria richiesta.

Ecco a seguire tutte le informazioni necessarie per poter procedere.

Bonus psicologo 2022: è questo il nuovo bonus INPS 600€

In sostanza, si tratta di un contributo che il Governo ha previsto di mettere a disposizione durante il periodo di pandemia, per aiutare economicamente tutti coloro che necessitano di un sostegno psicologico da parte di professionisti.

Le sessioni di psicologia e psicoterapia hanno un costo e molte persone, in piena emergenza pandemica e poi economica, hanno dovuto sospendere la frequenza degli appuntamenti, proprio a causa delle ristrettezze economiche.

Ecco dunque che, con decreto attuativo dello scorso 28 giugno, si è stabilito che la misura può entrare definitivamente in vigore. Siccome ci sono 30 giorni di tempo per fissare tempi e modi, ecco che la data del 27 luglio è quella da monitorare per sapere come e quando inviare la propria richiesta e ottenere i voucher per poter andare dallo psicologo.

Stando ai numeri resi pubblici da una ricerca promossa dalla fondazione “Soleterre”, presentata a luglio alla Camera dei Deputati, il 12% degli italiani considera la propria salute mentale cattiva o pessima.

Questo significa che, in media, una persona su quattro riconosce di avere necessità di un sostegno, soprattutto in seguito alla pandemia, che ha lasciato dietro di sé strascichi negativi di vario genere.

Non tutti però, per ragioni economiche, riescono a ricorrere alla psicoterapia, motivo per cui il Governo ha stanziato questi 10 milioni di euro per l’anno in corso.

Bonus psicologo, come funziona

Come già abbiamo avuto modo di accennare, tra qualche giorno sarà possibile iniziare a inviare le proprie domande, per ottenere il bonus Inps 600€ per andare dallo psicologo.

Ci sono 60 giorni di tempo per inviare la richiesta, motivo per cui tra agosto e settembre, si potrà procedere con l’inoltro del modulo debitamente compilato.

Trascorsi i due mesi previsti, ecco che l’Inps renderà note le graduatorie, stabilendo dunque chi sono i beneficiari del bonus e a quale importo hanno diritto, da poter spendere presso lo studio del professionista.

In sostanza, il proprio nominativo verrà affiancato a un codice, che lo psicologo dovrà inserire sulla piattaforma Inps, al fine di ricevere il pagamento da parte dello Stato. Ogni prestazione deve presentare la relativa data.

Il voucher emesso ha una validità di 180 giorni. Se il beneficiario non lo utilizza, allora la domanda scade.

Per poter accedere all’agevolazione, non ci sono in sostanza requisiti da rispettare. Da un punto di vista reddituale ad esempio, si fissa un limite Isee che è alquanto alto, dal momento che la soglia è di 50.000€.

Il punto però è che l’importo a cui si ha diritto viene determinato proprio in base alla propria situazione economica. Quindi è importante allegare la documentazione, proprio perché man mano che l’Isee si abbassa, la somma spettante aumenta.

In sostanza, ogni voucher ha il valore di 50€ (è questo il costo medio per una seduta dallo psicologo). Attenzione però. Se ad esempio il professionista scelto ha una tariffa di 60€, allora è il privato cittadino che deve corrispondere la differenza, di tasca propria.

Chi ha un Isee inferiore a 15.000€, allora riceve il massimo previsto cioè il Bonus Inps da 600€. A partire dai 15.000€ a salire, fino ad arrivare a 30.000€, allora la somma spettante è di 400€. Infine, oltre i 30.000€ Isee e fino a 50 mila euro, allora l’importo si riduce a 200€ totali.

Bonus Inps 600€ ovvero il bonus psicologo 2022: come richiederlo

Trattandosi di un bonus gestito dall’Istituto di previdenza sociale nazionale, in collaborazione con il Ministero della Salute, la domanda va inviata online, proprio su un’apposita piattaforma creata dall'Inps.

Ovviamente le modalità per accedere alla modulistica, entrando dunque nella propria area personale, sono sempre le stesse ovvero tramite Spid, Cie oppure Cns.

In alternativa però è possibile anche chiamare il numero verde dell’Inps e preparare la domanda con la collaborazione degli operatori del contact center.

Non resta dunque che attendere monitorando il sito Inps e quello del Ministero della Salute, sul quale verranno pubblicati gli aggiornamenti.

Una volta inviata la domanda, si dovrà attendere la pubblicazione della graduatoria, che avviene a livello regionale. Nel frattempo, si può cercare lo studio del professionista a cui affidarsi, in caso di accettazione della domanda ed erogazione del voucher in proprio favore.

L’importante, è bene sottolinearlo, è che si tratti di professionisti regolarmente iscritti all’Ordine.