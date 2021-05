Cambio di rotta per i bonus e le indennità rivolte ai lavoratori. Il Decreto Sostegni bis ha esteso i riconoscimenti a nuove categorie di beneficiari. Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha messo sul campo una serie di nuove iniziative per andare incontro alle famiglie, che sono state colpite dalla pandemia e dalla crisi economica innescata dai vari lockdown.

Cambio di rotta per i bonus e le indennità rivolte ai lavoratori. Il Decreto Sostegni bis ha esteso i riconoscimenti a nuove categorie di beneficiari. Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha messo sul campo una serie di nuove iniziative per andare incontro alle famiglie, che sono state colpite dalla pandemia e dalla crisi economica innescata dai vari lockdown. I nuovi bonus arriveranno direttamente nelle tasche anche di quelle persone, che erano state dimenticate in precedenza: ci rifieriamo ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Ad essere inclusi nei nuovi sostegni ci saranno anche gli autonomi, i lavoratori intermittenti, ma anche quelli dello spettacolo. Non saranno dimenticati nemmeno i pescatori e gli incaricati alle vendite a domicilio. In estrema sintesi ci sarà un bonus per tutti.

La nuova politica di aiuti prevede una serie di sostegni e bonus, che, sostanzialmente, sono sulla scia di quelli concessi con il Decreto Legge 41/2020, attraverso il quale il Governo ha provveduto a riconoscere alcune indennità ai lavoratori colpiti dalla pandemia. Con il nuovo provvedimento i bonus sono stati estesi a nuove categorie di lavoratori.

Lavoratori stagionali: arriva il bonus anche per loro!

Per i lavoratori stagionali è previsto un bonus dell'importo di 1.600 da intendersi ommicomprensivo. A beneficiarne saranno le persone che hanno operato nel turismo e negli stabilimenti termali. Devono, però, aver dimostrato di aver:

lavorato almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 20219 ed il 26 maggio 2021;

concluso, non volontariamente, il proprio rapporto lavorativo nel periodo che abbiamo appena indicato;

non essere beneficiari di una pensione o di un altro lavoro dipendente.

L'indennità sarà riconosciuta sia ai lavoratori dipendenti stagionali che a quelli in somministrazione, anche se appartengono a dei settori diversi da quelli appena citati. Devono rispettare, comunque, i requisiti appena descritti.

Un bonus da 1.600 sarà riconosciuto anche alle persone con un contratto di lavoro intermittente. Ricordiamo che questo particolare tipo di accordo, permette al datore di lavoro di chiamare il lavoratore quando ne ha effettivamente bisogno, anche se in maniera discontinua od intermittente. Anche in questo caso il lavoratore deve aver svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021.

Novità anche per gli autonomi!

Importanti novità all'orizzonte anche per i lavoratori autonomi. Anche a loro spetterà un bonus dell'importo di 1.600 euro, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

siano privi di una partita Iva ;

; non siano iscritti a delle forme di previdenza obbligatoria;

non siano stati titolari di un contratto autonomo occasionale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021;

non abbiano sottoscritto o non abbiano in essere un contratto dopo il 27 maggio 2021.

Un bonus dell'importo di 1.600 euro spetterà anche ai lavoratori dello spettacolo purché rispettino i seguenti requisiti:

siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ed abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio al Fondo;

ed abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio al Fondo; abbiano un reddito riferito al 2019 inferiore a 75.000 euro;

non siano titolari di una pensione o di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Bonus: come fare per ottenerli!

I lavoratori interessati, come possono fare per ottenere questi bonus? Quanti abbiano già beneficiato dell'indennità prevista dal Decreto Sostegni pari a 2.400 euro arrivata a marzo, non dovranno fare proprio neiente. L'incentivo sarà erogato direttamente dall'Inps in maniera automatica. Dovranno presentare una domanda, invece, tutti quei lavoratori che appartengono alla nuova platea di beneficiari, che non hanno ricevuto i bonus precedenti e che, al momento, sono in possesso dei requisiti per poterli ottenere.

Al momento, comunque, l'Inps non ha ancora provveduto a pubblicare la circolare con le istruzioni e i tempi necessari per ottenere il bonus da 1.600 euro. Molto probabilmente, però, la procedura sarà uguale alla precedente: sarà quindi necessario presentare la domanda tramite un Caf, enti di patronato o attraverso il portale dell’Inps.