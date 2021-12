Ci sono ancora poche settimane per richiedere tantissimi bonus INPS in scadenza al 31 dicembre 2021: quali sono i bonus da sfruttare per la casa, per la famiglia o per il relax? Non rischiare di perdere le agevolazioni del Governo: corri! C'è ancora tempo per risparmiare sulle spese grazie a questi 5 bonus INPS da richiedere o utilizzare entro il 31/12!

Sono tantissimi i bonus INPS 2021 che si possono sfruttare ancora per poche settimane: la data inderogabile del 31 dicembre cancellerà tantissime agevolazioni oppure, in alcuni casi, le renderà meno vantaggiose. Se non voi perderti nessun bonus INPS 2021 e goderti sconti pazzeschi, affrettati!

Dal 1° gennaio sono in arrivo tanti altri bonus confermati per il 2022, ma occhio a non perderti le alternative migliori. Se stai pensando di ristrutturare casa ci sono almeno 3 bonus che puoi sfruttare prima del 31/12, mentre se hai dei figli a carico puoi godere (ancora per poco) di 3 bonus famiglia. E se non vedi l’ora di mollare tutto e rilassarti per le meritate vacanze, ci sono altri bonus per te, ma solo fino al 31/12.

Che cosa stai aspettando? Corri! I bonus INPS 2021 in scadenza sono tantissimi e potrebbero fare anche al caso tuo! Scopri subito quali sono le agevolazioni che puoi richiedere con o senza ISEE e come puoi sfruttarle entro fine anno.

Bonus INPS da sfruttare entro il 31/12

Si avvicinano le festività di Natale e Capodanno e con la chiusura del 2021 si avvicinano anche le scadenza di moltissimi bonus INPS per la casa, per la famiglia e per la persona. Se non sai quale scegliere, ecco pronta una lista di agevolazioni e bonus da sfruttare entro il 31/12!

Chiudere il 2021 con il botto può essere un’ottima idea per lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà e guardare con speranza al nuovo anno. Per festeggiare il Natale e il Capodanno nel pieno relax e benessere ci sono ben due bonus da sfruttare a dicembre: il bonus vacanze 2021 e il bonus terme 2021.

Se invece vuoi sfruttare i bonus per ristrutturare la casa, il pacchetto è completo: il Superbonus è stato confermato fino al 2025 (per i condomini), mentre altre agevolazioni risultano più convenienti se sfruttate entro il 31/12. Per esempio, il bonus facciate o il bonus mobili, che presentano – rispettivamente – una detrazione e una spesa massima ben più ampie rispetto a quelle previste nel 2022.

Infine, non dimenticare di richiedere all’INPS i bonus famiglia 2021: oltre all’assegno unico (che potrai ottenere anche nel 2022), stanno per scadere il premio alla nascita, l’assegno di natalità e il bonus bebè. Affrettati a richiederli!

INPS, bonus vacanze 2021: ultime settimane per spendere i 500 euro

Il bonus vacanze è stato introdotto dal decreto Rilancio per sostenere e “rilanciare” appunto il settore del turismo durante il periodo di pandemia. Fino al 31 dicembre 2020 lo Stato regalava agli italiani – con un reddito non superiore a 40 mila euro – un bonus da 150 a 500 euro per godersi una vacanza in Italia presso una delle strutture accreditate.

Se sei riuscito a richiedere il bonus entro la sua scadenza, hai ancora qualche settimana di tempo per sfruttare il voucher e goderti le vacanze natalizie in una struttura ricettiva a tua scelta. Cosa aspetti?

E se hai avuto la fortuna di ottenere anche il bonus terme 2021 a novembre, puoi sfruttare due bonus in un’unica soluzione! Il bonus terme ti permette di utilizzare 200 euro presso un centro termale italiano che hai selezionato tu stesso per goderti relax e benessere.

Bonus vacanze anche in zona gialla? Sì, ma…

Il bonus vacanze si può utilizzare in zona gialla? Se lo stanno chiedendo in tantissimi e la risposta è sì! Con l’avanzare della variante Omicron anche n Italia, molte Regioni si stanno avvicinando al passaggio in zona gialla, ma questo non significa che non si potrà più sfruttare il bonus vacanze.

In zona gialla, infatti, è ancora possibile spostarsi tra Regioni diverse o tra Comuni diversi e persino alloggiare negli hotel: per questi ultimi, comunque, potrebbe essere richiesto il Super Green pass per l’accesso alle aree comuni (ristorante, centro benessere, e altri servizi).

Dunque se avete ancora il voucher del bonus vacanze e la Regione dove volete soggiornare è gialla, potete tranquillamente raggiungere la struttura prescelta, ricordando che in zona gialla la mascherina è obbligatoria anche all’aperto. Avrete bisogno anche del Super Green pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, musei e mostre, spettacoli al cinema o a teatro, eventi, fiere, congressi.

Per conoscere tutte le regole su Green pass “base” e “rafforzato” puoi leggere il nostro articolo dedicato.

INPS, bonus bagno fino a 1.000 euro: spese effettuabili entro il 31/12!

Passiamo alle agevolazioni per la ristrutturazione della casa. Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 prevedeva un bonus senza ISEE da 1.000 euro per rifare il bagno e la cucina. In che cosa consiste?

Adottato con qualche mese di ritardo, il bonus bagno 2022 è una misura che si rivolge a tutti i cittadini italiani a prescindere dal loro reddito, e consente di ottenere un rimborso sulle spese effettuate per l’installazione di vasi sanitari in ceramica a scarico ridotto, soffioni o colonne doccia a portata limitata, posa di rubinetti o miscelatori per cucina e bagno.

Tutte le spese agevolabili vanno sostenute entro e non oltre il 31/12, mentre le domande del bonus bagno andranno inoltrate sull’apposita piattaforma del bonus idrico a gennaio 2022.

INPS, bonus mobili e bonus facciate da sfruttare entro fine anno!

E se invece sei alla ricerca di mobili ed elettrodomestici utili per rimodernare la vostra abitazione, o semplicemente per sostituire quelli più vecchi, il bonus mobili fa al caso tuo. Attenzione: questa agevolazione si può sfruttare solo nell’ambito di interventi di ristrutturazione in contemporanea.

Nonostante la misura sia stata confermata anche per il 2022, solo fino al 31/12 potrai ottenere una detrazione del 50% su una spesa massima di 16 mila euro. Da gennaio 2022, invece, la spesa massima si riduce a 5 mila euro. Che aspetti? Affrettati!

Lo stesso discorso vale anche per il bonus facciate, l’incentivo che ti permette di riqualificare la facciata esterna di un edificio ottenere una detrazione al 90%. Per ottenere la massima detrazione i lavori devono iniziare entro il 31/12, pena l’applicazione di una detrazione solo fino al 60%.

INPS, bonus per genitori e figli: quali richiedere fino a fine anno

Infine, se sei un genitore e hai dei figli a carico puoi richiedere all’INPS altrettanti bonus nel 2021: mentre alcuni sono in scadenza tra pochissimi settimane, altri li potrai ottenere solo nel 2022.

Per i bambini nati fino al 31/12 puoi richiedere – anche nel 2022, purché sia rispettato il termine massimo per inoltrare la domanda – l’assegno di natalità e il premio alla nascita.

Mentre il premio alla nascita è un bonus di 800 euro che viene erogato una sola volta e in un’unica soluzione alle mamme che hanno adottato, preso in affidamento o messo al mondo un bimbo; l’assegno alla nascita viene corrisposto per un intero anno dall’ingresso del piccolo in famiglia.

Entrambe le agevolazioni si possono richiedere anche senza ISEE: per l’assegno di natalità, però, tale scelta incide sugli importi mensili del bonus. La richiesta del bonus bebè senza ISEE permette di ottenere l’assegno mensile minimo (previsto per i redditi più alti), mentre dichiarando il proprio reddito si verrà collocati nella fascia corrispondente a un importo variabile.

Nel 2022, invece, si potrà ottenere l’assegno unico e universale per i figli a carico che non abbiano compiuto più di 21 anni. Il bonus va a inglobare tutti i bonus famiglia sin qui elencati in un’unica agevolazione: gli importi varieranno al variare del reddito, da 50 euro a 175 euro al mese.

Per conoscere tutti i bonus famiglia 2022 da richiedere all’INPS dal prossimo anno puoi leggere il nostro articolo dedicato. Attenzione: l’INPS taglia l’assegno unico ad alcune famiglie: scopri subito come ottenere il bonus pieno!