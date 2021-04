I bonus Inps da richiedere nel 2021 senza l'attestazione Isee, sia per i lavoratori dipendenti che per i titolari di partita Iva, sono tanti e alcuni di questi sono compatibili anche con altri sostegni come il Reddito di Cittadinanza. Ecco tutti quelli disponibili per quest'anno e le spiegazioni su come richiederli e quali sono i requisiti necessari. Presentare domanda è semplice, basta conoscere i modi e i tempi.

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Nel 2021 sono tanti i bonus messi in campo a sostegno di cittadini e titolari di partita Iva, ma mentre per alcuni è assolutamente necessario presentare il modello Isee perché destinati soltanto a chi possiede una situazione patrimoniale di basso reddito, altri invece sono accessibili ad altre categorie indipendentemente dal reddito.

Si tratta di genitori lavoratori o di mamme in attesa o, ancora, di imprenditori e liberi professionisti. Vediamo di chi si tratta e a quali contributi messi a disposizione dall’Inps possono accedere.

Bonus Inps 2021 senza Isee: ecco il contributo per l’asilo nido

Il primo dei contributi erogati dall’Inps senza la necessità di presentare il proprio modello Isee è il bonus asilo nido che, come è facilmente intuibile dal nome, è erogato a partire dal 2016 per poter finanziare il pagamento della retta dei nidi dei bimbi. Non solo: l’assegno può essere ricevuto anche in presenza di bambini al di sotto dei tre anni che presentano gravi patologie croniche ed è finalizzato al pagamento della loro assistenza domiciliare.

Possono farne richieste i genitori di bambini nati o adottati e il contributo raggiunge mille euro all’anno se non viene presentato alcun Isee. Attenzione però: l’importo dell’assegno può alzarsi fino a 3mila euro annui qualora venisse presentato un Isee minorenni (cioè riferito al bambino per il quale si fa richiesta) in corsa di validità.

Per quanto riguarda quest’ultima opzione, ci sono tre scaglioni: assegno annuale di 3mila euro per un Isee minorenni massimo di 25mila euro, contributo annuale di 2.500 euro qualora l’Isee minorenni vada dai 25 ai 40mila euro e, infine, assegno di 1.500 euro se il valore dell’Isee minorenni supera i 40mila.

Il contributo viene erogato mensilmente con importi che possono variare dai 272,72 euro fino a 136,37 euro a seconda della somma totale spettante, ma comunque non superiore a quella sostenuta per il pagamento della retta dell’asilo nido.

Accedono al bonus tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea o che comunque abbiano un permesso di soggiorno UE non valido a fini turistici, i residenti in Italia e i rifugiati politici. È inoltre obbligatorio che il genitore che faccia richiesta per il contributo sia lo stesso che sostiene il pagamento della retta dell’asilo; mentre per chi fa richieste di bonus per le spese di assistenza domiciliare per i minori di tre anni affetti da patologie croniche, il genitore deve necessariamente convivere con il bambino.

Bonus Inps 2021 senza Isee: ecco il contributo che puoi richiedere per il tuo primo figlio

Il bonus bebè viene erogato in presenza di figli nati, adottati o affidati nel corso di tutto il 2021. L’assegno viene erogato per un anno dal momento della nascita fino al compimento del primo anno di vita. Mentre, in caso di figli adottati o affidati, l’anno viene calcolato dal momento in cui il minore fa ufficialmente ingresso nel nucleo famigliare.

Il contributo può essere richiesto dai cittadini italiani, da cittadini UE o extracomunitari che risiedono nel nostro Paese con adeguato permesso di soggiorno. È comunque obbligatorio essere genitori conviventi del bambino per cui si fa richiesta. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’arrivo in famiglia del minore per ricevere tutte e dodici le mensilità dell’anno comprese di arretrati. Se invece la richiesta arriva all’Inps oltre la scadenza dei 90 giorni, allora si riceveranno soltanto le mensilità rimanenti.

Per quanto riguarda l’ammontare del bonus, è necessario fare un discorso più approfondito perché l’importo cambia a seconda che si decida o meno di presentare il proprio modello Isee. Infatti, il bonus bebè è uno di quelli che può essere richiesto all’Inps anche senza l’Isee, ma in questo caso si avrà diritto soltanto all’importo minimo equivalente a 80 euro al mese. L’importo totale sarà quindi di 960 euro all’anno.

Presentando invece una certificazione Isee, l’assegno può raggiungere quota 160 euro mensili con una situazione reddituale fino a 7mila euro. Se questa ha invece un valore compreso tra i 7mila e i 40mila allora il contributo è di 120 euro al mese. L’importo cresce poi del 20% per ogni figlio successivo al primo.

Bonus Inps 2021 senza Isee: bebè in arrivo? Questo il contributo per te

Parliamo del bonus mamma domani, ovvero il premio alla nascita di 800 euro. È l’Inps a erogare il contributo in un’unica soluzione e lo fa in occasione della nascita o dell’adozione di un minore. A differenza del bonus bebè che viene corrisposto in dodici mensilità, il bonus mamma domani è un’indennità una tantum.

L’assegno di 800 euro viene erogato tramite bonifico o accredito su conto corrente bancario o postale oppure con versamento su carte prepagate con IBAN.

La domanda, come per tutti i bonus richiesti all’Inps, deve essere presentata in maniera telematica, attraverso la mediazione di un patronato o contattando i numeri 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile. Possono fare domanda tutte le prossime mamme cittadine italiane o qui residenti, sia comunitarie che extracomunitarie purché munite di regolare permesso di soggiorno.

La richiesta va presentata dopo il settimo mese di gravidanza, compresa di certificazione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la presunta data del parto, o comunque non entro il compimento del primo anno del nascituro o entro il primo anno in cui il bambino adottato o affidato entra a far parte della famiglia. Se invece si tratta di parto gemellare, allora al momento della nascita la domanda va integrata con quella già presentata dopo il settimo mese di gravidanza, in modo che si possa ricevere il premio per tutti i bambini nati. Il bonus, inoltre, spetta anche in caso di morte perinatale del bambino.

Bonus Inps 2021 senza Isee: da luglio parte l’assegno unico universale

Entrerà in vigore da luglio l’assegno unico universale, la misura a sostegno delle famiglie con figli a carico ed è, appunto, unico in quanto racchiude gran parte degli aiuti economici che ora sono suddivisi in diverse misure. Sarà destinato a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi e anche ai disoccupati, purché abbiano almeno un figlio a carico e l’importo sarà erogato a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento di 21 anni del figlio (dopo la maggiore età solo se sono ancora disoccupati o se proseguono gli studi universitari o frequentano un corso di formazione). Diverso è invece il caso di figli a carico con disabilità: nel loro caso l’assegno continuerà a essere liquidato.

Entrambi i genitori ne hanno diritto in uguale misura, sia sotto forma di credito di imposta che come diretta erogazione della somma. Senza presentare l’Isee, l’importo mensile sarà di 250 euro per ogni figlio, in alternativa verrà calcolato in base alla situazione patrimoniale e reddituale e all’età dei figli.

In attesa che la misura entri in vigore dal prossimo luglio, alcune regioni hanno provveduto a portarsi avanti con il lavoro attraverso l’integrazione di contributi a sostegno delle famiglie. La Lombardia, per esempio, ha aperto il bando Protezione Famiglia; la Campania ha messo in campo dei fondi utili per sostenere le persone che a tempo pieno si prendono cura dei propri familiari disabili o comunque non autosufficienti. L’Umbria e la Liguria poi hanno già provveduto a elargire fondi utilizzabili come bonus baby sitter. Il Friuli Venezia Giulia ha potenziato la Carta Famiglia mente il Lazio ha approvato dei voucher che finanziano le rette dei bambini ai centri estivi. Tuttavia, non si sa ancora se queste misure saranno poi compatibili con l’assegno unico universale una volta che questo prenderà ufficialmente il via.

In ogni caso, per avere una panoramica completa su come funzionerà l'assegno unico universale, si può guardare il video di seguito in cui l'avvocato Gianluca Fiorentini, sul suo canale Youtube, spiega nel dettaglio come funzionerà il contributo.

Bonus Inps 2021 senza Isee: ecco l’aiuto per le partite Iva

In sostegno delle partite Iva arriva per il 2021 il bonus Iscro ufficialmente in fase sperimentale per il triennio fino al 2023 e approvato con la Legge di Bilancio di quest’anno. Questo bonus altro non è che la cassa integrazione per le partite Iva e viene erogato a tutti i lavoratori autonomi e professionisti che non sono iscritti ad alcun albo e che hanno risentito enormemente della crisi economica.

Il contributo viene erogato per sei mesi, con un importo mensile che va dai 250 agli 800 euro mensili, e non concorre alla formazione del reddito del ricevente. Il tutto, a condizione che i professionisti partecipino a corsi di formazione organizzati dall’Anpal. Il beneficio decade automaticamente nel momento in cui la partita Iva viene chiusa o si smette di seguire i corsi.

È vero, per accedere al bonus Iscro non è necessario presentare il modello Isee, ma sono obbligatori altri requisiti. Bisogna innanzitutto essere titolari di partita Iva da almeno 4 anni e bisogna dimostrare una perdita di fatturato di almeno il 50% rispetto al triennio precedente.

Bonus 2021 senza Isee anche dallo Stato

Anche altri bonus possono essere ricevuti dai cittadini, ma questa volta non c’entra l’Inps. Si tratta infatti del Cashback di Stato e della Lotteria degli Scontrini. Introdotti per limitare l’uso del denaro contante e diminuire il più possibile il nero, permettono ai cittadini di partecipare a concorsi a premi o di ricevere dei rimborsi sulle spese effettuate e pagate attraverso carte di credito o bancomat.

Per il Cashback basta scaricare sul proprio smartphone l’App IO e si riceverà un rimborso del 10% su ogni acquisto effettuato fino a un massimo di 150 euro. Ogni sei mesi, poi, i primi 100mila classificati per aver effettuato più transazioni riceveranno il super Cashback di 1.500 euro.

Per quanto riguarda la Lotteria degli Scontrini, attraverso il codice fiscale si riceverà un codice da presentare al momento del pagamento e che permette di trasformare lo scontrino fiscale in biglietto per partecipare alle estrazioni dei premi che si tengono ogni mese, ogni sei mesi e una volta all’anno in base all’importo del premio da estrarre.