Bonus INPS anche nel 2022. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha riconfermato la presenza di un contributo per le famiglie con figli a carico minorenni. Si potranno ottenere fino a 3.000 euro anche con ISEE alto.

Il contributo si rivolge esclusivamente ai nuclei familiari con figli a carico di età inferiore ai 3 anni, iscritti regolarmente agli asili nido pubblici o privati.

Maggiori informazioni sul Bonus asilo nido 2022 le trovate nel video YouTube INPS.



Insomma, il Bonus INPS richiedibile per agevolare le spese di iscrizione dei bambini al percorso formativo base viene confermato nel 2022, non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, grazie ad iniziative promosse dai diversi enti locali.

L’esempio lampante è dato dal Friuli Venezia Giulia dove sono partite già le domande per il Bonus nido 2022/2023 per beneficiare di un aiuto economico variabile nell’importo, da 3.000 a 5.400 euro.

Sulla stessa scia la Regione Sardegna, dove si può già richiedere un Bonus asilo nido di 2.200 euro a famiglia.

Ma procediamo con ordine partendo dal Bonus INPS asilo nido 2022 fino a 3.000 euro, il contributo rientrante nella lista dei Bonus famiglia, il cui riconoscimento può essere ottenuto senza ISEE o addirittura con ISEE alto.

Vediamo subito in cosa consiste il Bonus asilo nido 2022, chi potrà beneficiarne, come funziona e per quali importi potrà essere erogato.

Bonus INPS 2022, ISEE alto? 3.000 euro per tutte le famiglie. Ecco come funziona

Offriamo subito una panoramica del Bonus INPS 2022 più richiesto dalle famiglie italiane con figli piccoli a carico: il Bonus asilo nido.

Stiamo parlando di un contributo rivolto esclusivamente ai nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti dei bambini di età inferiore ai 3 anni che frequentano un asilo nido, pubblico o privato non fa alcuna differenza, oppure che necessitano di un sostegno a casa perché affetti da particolari patologie croniche che impediscono la frequentazione in loco.

Si tratta di un Bonus INPS 2022 riservato alle famiglie, erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come il Bonus Bebè, ma con qualche differenza rispetto a quest’ultimo. Quale?

Diversamente dal Bonus mamma domani e del Bonus Bebè, il Bonus asilo nido INPS 2022 è cumulabile con l’Assegno Unico e Universale entrato in vigore lo scorso marzo.

Va detto che il Bonus INPS asilo nido 2022 da 3.000 euro potrà essere richiesto solo presentando domanda dal sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza sociale entro la scadenza stabilita.

Per quanto concerne il funzionamento, invece, il Bonus permette di ottenere al massimo 3.000 euro per ciascun figlio a carico sotto i tre anni, ovviamente frequentante il nido, sia senza ISEE, sia con ISEE alto.

Tale importo complessivo verrà erogato per un 11 mensilità.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il Bonus INPS 2022 di 3.000 euro può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rette d’iscrizione del o dei bambini all’asilo nido, o per coprire le spese dell’assistenza domiciliare nel caso in cui i bambini siano impossibilitati a frequentare di persona le scuole perché affetti da patologie invalidanti gravi.

Gli importi quindi variano al variare dell’ISEE familiare del nucleo.

Poiché tale Bonus INPS 2022 dedicato alle famiglie può essere richiesto anche in assenza dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente, sono molti i genitori che si chiedono se in realtà il Bonus nido 2022 fino a 3.000 euro sia o meno conveniente.

Bonus INPS 2022, non solo Bonus asilo nido senza ISEE. Ecco come le famiglie possono averlo con ISEE alto

Come anticipato in apertura di articolo, il Bonus INPS asilo nido 2022 spetta a tutte le famiglie che provvedono ad inoltrare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e potrà essere ottenuto anche senza allegare alla richiesta l’ISEE 2022 minorenni.

Ma è vantaggioso non presentare l’ISEE? In verità, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente assume rilevanza della determinazione delle cifre di Bonus INPS da erogare a tutte le famiglie beneficiarie.

Se l’ISEE è basso, maggiore sarà l’importo del Bonus asilo nido 2022 da accreditare alle famiglie. Un ISEE alto invece porta al pagamento di un importo minore.

Consigliamo a tutti coloro che possiedono un ISEE basso di allegare la certificazione in sede di domanda del Bonus INPS 2022 da 3.000 euro. Solo in questo caso si potranno spuntare importi maggiori del Bonus nido.

Attenzione, il Bonus asilo nido non spetta soltanto ai nuclei familiari titolari di ISEE basso. Anche un ISEE alto, comunque non superiore al tetto massimo di 40.000 euro, da diritto a ricevere il contributo, seppur ridimensionato nell’importo.

Bonus INPS 2022, in base all’ISEE quali importi spettano alle famiglie?

Il Bonus nido 2022 agevola le spese sostenute per la retta scolastica, i pasti mensili e il bollo. Non permette il rimborso della quota d’Iscrizione all’asilo nido pubblico o privato.

Ma quali sono gli importi del Bonus INPS 2022? Il contributo viene erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per 11 mensilità di importo fisso modulate sulla base dell’ISEE minorenni presentate in sede di domanda.

Si parte da un minimo di 1.500 euro per figlio fino ad arrivare al tetto massimo di 3.000 euro.

Le famiglie con ISEE sotto 25.000 euro riceveranno un Bonus INPS 2022 mensile di 272,72 euro, per un ammontare complessivo di 3.000 euro annui.

Per ISEE alto, sopra i 40.000 euro, si beneficia di un accredito mensile di 136,37 euro, per un Bonus INPS nido annuo di 1.500 euro.

Per un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro spetta invece un assegno mensile di 227,27 euro (2.500 euro all’anno).

A tutte le famiglie che accedono al Bonus asilo nido senza ISEE, l’INPS eroga il tetto minimo previsto: 136,37 euro al mese, per complessivi 1.500 euro all’anno.

Bonus INPS asilo nido 2022, 3.000 euro per tutte le famiglie. Quali sono i requisiti

Non esistono particolari requisiti da rispettare per accedere al Bonus INPS asilo nido 2022. Chiarita la questione sull’ISEE, occorre solo rimarcare chi sono i beneficiari del contributo fino a 3.000 euro.

Il sussidio spetta a tutte le famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni, inclusi i bambini adottati o presi in affidamento entro lo stesso limite anagrafico.

Per il resto non si ravvisano particolari condizioni vincolanti. Possono richiedere il Bonus INPS asilo nido 2022 i genitori chiamati a pagare la retta scolastica per i figli sotto i 3 anni di età.

Spostando l’attenzione sul Bonus INPS 2022 legato all’assistenza domiciliare di figli affetti da patologie croniche impossibilitati a frequentare l’asilo nido è indispensabile ottenere il certificato del pediatra che attesti la presenza del disturbo cronico.

Solo in questo caso si potrà ottenere il Bonus INPS 2022 di 3.000 euro a prescindere dall’età anagrafica del bambino.

Bonus INPS 2022, 3.000 euro con o senza ISEE alto o basso: come farne domanda

Il Bonus INPS 2022 verrà erogato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle famiglie richiedenti.

Il Bonus asilo nido 2022 fino a 3.000 euro, come l’Assegno Unico ed Universale, va richiesto dal sito internet INPS a cui si accede tramite credenziali autorizzate: SPID, Carta d’Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.

Dalla piattaforma si potrà allegare anche la certificazione ISEE necessaria per il calcolo dell’importo di Bonus INPS asilo nido spettante.

Per quanto riguarda le domande, invece, la presentazione potrà essere fatta entro il 31 dicembre 2022.