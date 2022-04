Bonus INPS da richiedere ancora nel 2022. L’Istituto Nazione di Previdenza Sociale a sorpresa rinnova un contributo a sostegno delle famiglie italiane con figli fiscalmente a carico. Erogato dall’INPS, anche ai titolari di ISEE alto offrirà un sostegno massimo di 3.000 euro.

Se sei una famiglia con figli a carico sotto i tre anni di età che frequentano regolarmente un asilo nido (pubblico o privato non fa alcuna differenza) hai tutte le carte in regola per richiedere il Bonus asilo nido 2022.

Nonostante l’ingresso in scena dell’Assegno Unico e Universale, che ha finito per assorbire quota parte delle agevolazioni riguardanti la famiglia (Assegno per il Nucleo familiare, Bonus mamma domani, le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni), il Governo Draghi ha riconfermato il Bonus INPS utile ad agevolare le spese di iscrizione dei bambini al percorso formativo di base.

Maggiori informazioni sul Bonus INPS asilo nido le trovate nel video YouTube di INPS- canale ufficiale.



Considerato il successo riscosso, anche gli enti locali hanno sposato la stessa linea.

Molte Regioni hanno deciso di venire incontro alle famiglie adottando di spontanea volontà dei Bonus asilo nido per certi versi simili alla misura statale erogata dall’INPS.

Il riferimento è al Friuli Venezia Giulia dove sono state attivate le domande per richiedere il Bonus nido 2022-2023 che mette a disposizione delle famiglie un sostegno mutevole negli importi, da un minimo di 3.000 ad un massimo di 5.400 euro.

Non di meno la Regione Sardegna dove le famiglie potranno beneficiare di un Bonus asilo nido un po' contenuto rispetto a quello visto in precedenza, ma pure sempre sostanzioso: fino a 2.200 euro.

Ma andiamo per gradi. Nel corso dell’articolo forniremo una panoramica sul Bonus INPS asilo nido 2022 con tetto massimo di 3.000 euro facente parte del pacchetto dei Bonus famiglia ormai azzerato dall’Assegno Unico e Universale, accessibile anche in assenza dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente o anche con ISEE alto.

Vediamo subito, quindi, chi potrà usufruire del Bonus asilo nido 2022, quali sono i requisiti da rispettare per poter ottenere il riconoscimento del contributo e per quali importi verrà elargito alle famiglie dall’INPS.

Bonus INPS 2022, ISEE alto? A tutte le famiglie 3.000 euro: come funziona

Senza perdere altro tempo facciamo il punto sul Bonus INPS 2022 più richiesto dalle coppie italiane con figli a carico di tenera età: il Bonus asilo nido.

Un sussidio voluto per fornire un sostegno economico alle famiglie con figli di età non superiore ai tre anni regolarmente iscritti ad un asilo nido o che necessita di un’assistenza a domicilio perché presentano patologie croniche che impediscono la frequentazione fisica sul posto.

Un Bonus INPS 2022 per certi versi molto simile all’aiuto economico elargito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conosciuto come Bonus Bebè.

Simile ma non uguale, almeno sul fronte compatibilità Assegno Unico e Universale. A differenza del Bonus mamma domani e del Bonus Bebè, infatti, si potrà richiedere il Bonus asilo nido INPS 2022 anche se si è percettori dell’Assegno Unico introdotto a gennaio 2022.

Ma come funziona? Nulla di complicato. Il Bonus, variabile negli importi, verrà erogato dall’INPS alle famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni iscritti al nido per una somma massima di 3.000 euro, distribuiti su undici mensilità.

La novità più interessante riguarda la possibilità di poterne beneficiare sia senza ISEE che con ISEE alto.

Attenzione agli altri requisiti da rispettare. Il Bonus INPS 2022 fino a 3.000 serve a coprire unicamente le spese sostenute per le rette di iscrizione agli asili nido dei figli sotto i tre anni d’età o, in alternativa, per ammortizzare i costi di assistenza domiciliare necessaria per i bambini con gravi patologie croniche non nelle condizioni di frequentare personalmente la scuola.

Ogni famiglia riceverà un Bonus asilo nido di importo variabile, in base all’ISEE presentato o in sua assenza.

Bonus INPS 2022, Bonus asilo nido senza ISEE o con ISEE alto. Come le famiglie possono averlo

Il Bonus INPS asilo nido 2022 viene riconosciuto alle famiglie dietro presentazione della specifica domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Con o senza ISEE, i nuclei familiari potranno ottenere dall’INPS gli importi spettanti per il Bonus asilo nido.

Molte famiglie si chiedono se sia conveniente servizi dell’ISEE minorenne per accedere ad un contributo più alto in cifre. Chiariamo subito la questione.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalenze è particolarmente importante per definite l’importo del Bonus INPS da corrispondere alle famiglie risultate beneficiarie del contributo.

Naturalmente, le famiglie con ISEE alto riceveranno dall’INPS un Bonus asilo nido 2022 non molto generoso negli importi rispetto a quello ottenibile dai nuclei familiari titolari di un ISEE basso.

In caso di ISEE alto si ha diritto al Bonus asilo nido solo se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non supera i 40.000 euro.

Bonus INPS 2022, con o senza ISEE: quali sono gli importi del Bonus nido

Il raggio d’azione del Bonus nido 2022 è abbastanza amplio. Il contributo INPS non si limita solo a coprire le spese sostenute per le rette di iscrizione dei bambini al nido, ma si estende fino ad agevolare i costi per la mensa e le spese per il bollo.

Le uniche spese escluse dal Bonus INPS 2022 fino a 3.000 euro riguardano le quote d’iscrizione agli asili.

Ma quali sono gli importi ottenibili? Come già anticipato, il sussidio offerto alle famiglie è erogato dall’INPS per un totale di 11 mensilità modulate nelle cifre prendendo in considerazione l’ISEE minorenni dei beneficiari.

Si parte da un tetto minimo di 1.500 per figlio e si arriva alla soglia massima dei 3.000 euro.

Ma veniamo agli importi del Bonus INPS 2022 definiti in base all’ISEE. I nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore a 25.000 euro riceveranno al mese 272,27 di Bonus asilo nido, per un ammontare di 3.000 euro ripartiti su 11 mensilità.

Le famiglie con ISEE alto, superiore ai 40.000 euro, hanno diritto ad un bonus mensile di 136,37 euro (1.500 euro di Bonus INPS nido 2022 all’anno).

Per valori ISEE compresi tra 25.001 e 40.000 euro, invece, verrà erogato un Bonus complessivo di 2.500 euro (227,7 euro al mese).

E per chi non presenta l’ISEE? In questo caso il Bonus asilo nido spetterà per l’importo minimo fissato pari a 1.500 euro per totali undici mensilità, con un assegno mensile di 136,37 euro.

Bonus INPS asilo nido 2022 per le famiglie: quali requisiti per ottenere fino a 3.000 euro? Le ultime

Il Bonus INPS asilo nido 2022 fortunatamente è un contributo facilmente accessibile. Non esistono, infatti, particolari requisiti da soddisfare per ottenere le somme appena viste.

Messo da parte il discorso sull’ISEE, bisogna chiarire chi potrà beneficiare del Bonus fino a 3.000 euro.

Poiché non esistono particolari vincoli, tutte le famiglie con figli fino ai tre anni di età frequentanti l’asilo nido potranno beneficiare del contributo introdotto per ammortizzare le spese connesse alle rette.

Il limite anagrafico dei 3 anni di età decade per il Bonus INPS 2022 riguardante l’assistenza domiciliare di figli affetti da patologie croniche certificate da un pediatra.

In questo caso, infatti, le famiglie avranno diritto a ricevere il Bonus asilo nido fino a 3.000 euro indipendentemente dall’età anagrafica del figlio.