400€ di Bonus INPS a queste donne, nuovi soldi in più solo con 2 requisiti: gioia infinita

INPS vicina alle donne, soprattutto quelle in difficoltà. Arrivano più soldi per la misura che garantisce un Bonus massimo di 400 euro al mese alle donne che versano in particolari condizioni personali ed economiche: bastano solo 2 requisiti per accedere all’incredibile contributo. Ecco a chi spetta e come funziona.

INPS vicina alle donne, soprattutto quelle in difficoltà. Arrivano più soldi per la misura che garantisce un Bonus massimo di 400 euro al mese alle donne che versano in particolari condizioni personali ed economiche: bastano solo 2 requisiti per accedere all’incredibile contributo. Vediamo subito a chi spetta e come funziona.

Gioia infinita per il gentil sesso. Sono stati stanziati circa 9 milioni di euro per Bonus INPS di 400 euro al mese introdotto per sostenere una cerchia ristretta di donne, con o senza figli a carico, che si trovano ad affrontare una delicata situazione personale.

Spetta a ciascun ente regionale gestire i fondi messi a disposizione sulla base delle indicazioni fornite nel messaggio INPS n. 3363 del 13 settembre 2022: i soldi stanziati in più andranno ripartiti prendendo in considerazione la fetta della popolazione femminile con età anagrafica dai 18 ai 67 anni.

Sarà sempre l’Istituto Nazionale di Previdenza sociale a liquidare il Bonus INPS fino a 400 euro al mese, per un anno, alle donne risultate beneficiarie del contributo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Vediamo subito come i nuovi soldi in più sono stati distribuiti tra le diverse Regioni d’Italia, chi sono queste donne a cui il Bonus INPS da 400 euro al mese si rivolge e quali sono questi 2 requisiti da possedere per presentare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ecco le ultime novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus INPS 400 euro per le donne: in cosa consiste e come sono distribuiti i nuovi soldi

Procediamo per gradi per evitare ogni tipo di dubbio. Prima di vedere chi sono queste donne che potranno beneficiare del Bonus INPS di 400 euro, è indispensabile dare una definizione specifica della misura.

Il Bonus è stato voluto per favore l’autonomia di alcune donne che si ritrovano a dover fare conti con una particolare condizione di vulnerabilità o povertà.

Il riferimento è al Reddito di Libertà riconosciuto dall’INPS alle beneficiarie mediante l’erogazione mensile di un assegno fino a 400 euro, per dodici mesi, nel rispetto del limite alle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Proprio recentemente sono stati stabiliti i criteri di ripartizione dei nuovi soldi in più stanziati a copertura dell’intera misura.

Il Bonus INPS 400 euro spetterà alla popolazione femminile dai 18 ai 67 anni di età, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano da gennaio 2021.

L’ammontare di soldi stanziati a copertura del Bonus INPS da 400 euro per le donne varia da Regione a Regione: alla Lombardia sono state assegnate risorse per 1 milione e mezzo di euro, alla Valle D’Aosta circa 18.000 euro.

Secondo le prime stime, sono circa 2.000 le donne che potranno presentare domanda per accedere al Bonus INPS 400 euro: poco più di 4 in Valle D’Aosta, più di trecento il Lombardia.

Non una quantità infinita, ma pur sempre meritevole di attenzione.

400€ di Bonus INPS a queste donne, nuovi soldi in più solo con 2 requisiti: gioia infinita

Dopo aver visto come sono stati ripartiti i nuovi soldi in più stanziati per finanziare la misura, è necessario dare una risposta alla domanda: chi sono queste donne che potranno richiedere il Bonus INPS da 400 euro? Nei paragrafi precedenti non sono state fornite informazioni specifiche a riguardo proprio per approfondire il discorso in altra sede.

Destinatarie del Bonus 400 euro per 12 mesi sono le donne vittime di violenza, con o senza figli a carico minorenni, che hanno intrapreso un percorso di recupero presso uno dei centri antiviolenza riconosciuti a livello regionale.

Il contributo INPS è stato pensato dal Governo per consentire alle donne il raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa, nonché come aiuto economico per supportare i figli nella frequentazione del percorso scolastico.

Come tutte le agevolazioni concesse dall’INPS, anche il Bonus INPS 400 euro potrà essere richiesto solo rispettando specifici requisiti: 2 sono quelli principali.

Alle donne vittime di violenza è richiesta la residenza sul territorio dello Stato. Quelle extra-comunitarie, invece, potranno accedere al Bonus INPS 400 euro solo se in possesso del regolare permesso di soggiorno. Stesso discorso vale per le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

Il Bonus in questione non avrà validità infinita, ma verrà erogato dall’INPS alle donne beneficiarie per 12 mesi.

Leggi anche: Nuovo Bonus da 6.000 euro all’anno per queste donne solo con domanda INPS

Bonus INPS 400 euro, come fare domanda

Presentare domanda per beneficiare del Bonus INPS 400 euro è abbastanza semplice. Le donne vittime di violenza in possesso dei 2 requisiti appena visti dovranno presentare domanda al comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La presentazione della richiesta può essere fatta da un rappresentate legale o da un delegato. Sarà premura dell’operatore comunale compilare la domanda dal sito internet ufficiale INPS.

Per quanto concerne la documentazione, alla domanda va allegata l’attestazione della condizione di bisogno ordinario, straordinario e urgente rilasciata dal servizio sociale di riferimento e la dichiarazione dalla quale si possa desumente il percorso di emancipazione intrapreso dalla donna.

Una volta ottenuto, il Bonus INPS 400 euro mensili verrà accreditato mensilmente sul conto corrente indicato in sede di domanda.