Sui bonus introdotti per far fronte alla pandemia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tra queste figura un’agevolazione che farà felice migliaia di lavoratori italiani appartenenti a specifiche categorie. A questi, l’INPS provvederà ad erogare un benefit del valore di 800 euro al mese. Scopriamo chi potrà usufruire del bonus ISCRO e quali sono i requisiti e le condizioni da rispettare per accedere al contributo.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

L’affermarsi della pandemia da Covid-19 sul territorio italiano ha lasciato segni indelebili sull’economia nazionale tanto da indurre il Governo sin da su subito a introdurre tutta una serie di sostegni economici allo scopo di concedere una boccata di ossigeno a chi ha pagato, e continua a pagare, il prezzo più alto delle chiusure e limitazioni agli spostamenti imposti al fine di arginare il contagio.

In tal senso, i Governi che si sono succeduti nel corso dell’ultimo biennio, vale a dire il governo Conte e il più recente esecutivo Draghi, hanno espresso la volontà di dare priorità alle esigenze nate dalla crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica, varando agevolazioni e bonus nell’intento di aiutare tanto i nuclei familiari, quanto i lavoratori e disoccupati.

Nella lunga lista di bonus introdotti a tale scopo spicca un contributo economico, noto con il nome di bonus ISCRO (indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) rivolto ai lavoratori appartenenti a specifici settori.

Più nei dettagli, si deve all’approvazione della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), l’introduzione di questo nuovo sussidio.

Naturalmente, come per qualsiasi altro benefit contemplato nella manovra 2021, l’agevolazione non spetta indistintamente a tutti. È necessario essere in possesso di specifici requisiti e soddisfare alcune condizioni, espressamente indicate nel provvedimento stesso, per poter usufruire del contributo, prima fra tutti l’essere residente nel territorio italiano.

Ciò, però, non è sufficiente. Come prima cosa, per poter beneficiare del Bonus ISCRO è indispensabile essere titolari di una Partita IVA attiva. Tutti gli altri requisiti verranno esaminati nei paragrafi precedenti.

Per il momento, è importante specificare che il bonus ISCRO ha visto la sua nascita sotto la precedente legislatura dell’ormai ex premier, Giuseppe Conte, attuale presidente del Movimento Cinque Stelle. Con il cambio di guardia a Montecitorio, in favore del nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, tutto è rimasto immutato.

Contro ogni aspettativa, l’ex governatore della Banca Centrale Europea (BCE) non ha disposto la cancellazione dell’agevolazione, ma ne ha riconosciuto addirittura la portata giudicandola una misura idonea ad ammortizzare la crisi che si è riversata anche sui lavoratori autonomi.

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le caratteristiche peculiari del bonus ISCRO, le condizioni da soddisfare e i requisiti da possedere per poter accedere alla misura senza incorrere in errore, oltre ai termini da rispettare e la procedura da seguire per presentare domanda di richiesta dell’agevolazione all’INPS.

Bonus INPS da 800 euro alle Partita IVA: in cosa consiste

Per avere una panoramica a 360 gradi del bonus ISCRO è necessario andare indietro nel tempo e procedere per ordine. L’agevolazione è stata voluta e pensata del precedente Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per venire incontro ai lavoratori titolari di Partita IVA schiacciati dalla crisi economica diretta conseguenza del diffondersi della pandemia.

Introdotta grazie alle Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 17 del 30 dicembre 2021), l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è stata riconfermata nel nuovo anno (2021) come misura economica destinata a colmare le difficoltà economiche ravvisate dai titolari di Partita IVA.

Il benefit, infatti, ha come obiettivo prioritario l’aiutare economicamente la categoria dei lavoratori, compresi gli imprenditori, che svolgono un’attività lavorativa autonoma e che sono stati interessati da un considerevole crollo del proprio fatturato rispetto ai precedenti anni.

Dunque, un sostegno che questa volta riguarda la tranche dei lavoratori in possesso di Partita IVA e gli autonomi, e non le famiglie e i disoccupati ai quali il Governo ha destinato i più sostanziosi bonus concepiti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Proprio per sopperire a tale discrepanza, l’Esecutivo tramite il Bilancio previsione riferito all’anno 2021 ha esteso la possibilità, sia agli imprenditori, sia ai lavoratori in possesso di Partita IVA, di beneficiare dei contributi rivolti alla categoria almeno fino all’ultimo giorno del mese di dicembre del 2023.

In effetti, il bonus ISCRO, disciplinato all’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 dai commi 386 a 400, permetterà ai lavoratori in possesso dei requisiti pocanzi esaminati di ottenere un’agevolazione economica il cui valore va da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 800 euro mensili per ciascun beneficiario.

A riprendere le condizioni e i requisiti necessari per usufruire del bonus è anche l’Istituto di previdenza sociale (INPS) tramite circolare datata 30 giugno 2021, numero 94.

Dalla stessa a conferma si legge: “la misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità mensile tra i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente”.

Come anticipato in precedenza, l’indennità riconosciuta dal bonus INPS a favore degli autonomi e dei titolari di Partita IVA verrà corrisposta nel triennio che va dal 2021 al 2023.

Pertanto, tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio, resi noti tramite circolare INPS, potranno presentare domanda per l’ottenimento dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa direttamente all’INPS entro e non oltre il 30 ottobre di ciascuno degli anni interessati.

Bonus INPS: a chi spetta l’ISCRO

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, formulata grazie al lavoro della precedente squadra di Governo capitanata dal neo presidente del partito pentastellato, Giuseppe Conte, sono stati confermati una serie di benefit e sussidi economici atti a sostenere economicamente differenti categorie di lavoratori individuati in base ad apposite caratteristiche.

Tra questi spunta il Bonus ISCRO.

Per fugare ogni dubbio e fornire tutte le informazioni utili a quanti volessero richiedere l’agevolazione, va precisato come il bonus INPS non sia rivolto a tutti gli autonomi e le Partita IVA.

Anche nell’ambito di tali categorie occorre individuare una cerchia più ristretta di soggetti destinatari del benefit. In altre parole, il bonus INPS spetta alla categoria dei lavoratori autonomi e ai titolari di Partita Iva differenziati ancora al loro interno.

Nello specifico, l’indennità straordinaria di continuità potrà essere richiesta dai liberi professionisti, titolari di studi associati e dai lavoratori titolari di una società semplice.

In ogni caso e a prescindere dalla categoria di appartenenza, è indispensabile l’iscrizione dei lavoratori alla Gestione Separata INPS, per come disposto dalla circolare del 30 giugno 2021 n. 94.

A conferma dal sito inps.it si legge: “la domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), è rivolta agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo”.

Più nei dettagli e senza troppi giri di parole, il bonus INPS ISCRO d’importo massimo mensile di 800 euro potrà essere richiesto dai lavoratori che esercitano attività d’impresa, arte e professione, che nonostante siano stati economicamente messi a dura prova dal propagarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno avuto la possibilità di accedere agli altri bonus onnicomprensivi messi a disposizione dal Governo.

Bonus ISCRO: quali sono le altre condizioni da soddisfare?

La Legge di Bilancio 2021 elenca filo e per segno tutte le condizioni che dovranno essere soddisfate da quanti hanno intenzione di presentare domanda per l’ottenimento del bonus ISCRO. Fino a questo momento, ci siamo soffermati sui requisiti più importanti da possedere per poter usufruire dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa.

Come prima cosa, è indispensabile che i lavoratori interessati all’agevolazione una tantum svolgano un lavoro di tipo autonomo, come indicato dalla legge numero 178 del 2020, all’art. 1, comma 338, oltre ad essere titolari di una Partita Iva attiva al momento della presentazione della domanda.

Ma questo non basta. Volendo essere più precisi, è necessario che i lavoratori siano in possesso di una Partita attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione dell’istanza INPS per poter richiedere il sussidio economico a cui dà diritto il bonus ISCRO.

Allo stesso tempo, l’agevolazione presenta dei casi di incompatibilità con altre misure che comportano l’esclusione dal beneficio. In particolare, colore che vorrai usufruire dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) non dovranno risultare percettori di alcun tipo di trattamento pensionistico, senza alcuna differenza tra diretto o indiretto.

Lo stesso vale per qualsiasi tipo di forma previdenziale obbligatoria e per i percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) o pensione di cittadinanza. Stesso discorso per i lavoratori che adempiono al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori regolarmente.

Un altro requisito da rispettare è legato al reddito prodotto dalla propria prestazione lavorativa da autonomo. Quest’ultimo non dovrà eccedere la soglia del 50% dei valori medi dei redditi conseguiti nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda per richiedere il bonus ISCRO.

In questo caso specifico, il reddito annuo non dovrà superare il valore di 8.145 euro. Anche su tale valore vanno fatte delle precisazioni. Tale reddito potrà assumere valori differenti da un anno all’altro poiché è strettamente dipendente dall’indice ISTAT connesso ai prezzi di consumo per famiglie di impiegati ed operai.

Bonus INPS: come si determina l’importo del bonus ISCRO?

Stando alle informazioni fornite dalla circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021, la cifra massima di bonus che si potrà ottenere va da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 800 euro.

Per quanto concerne la modalità di calcolo dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa è il comma 391 dell’art. 1 dell’ormai nota Legge di Bilancio 2021 a fornire importanti indicazioni al riguardo.

In tal senso, la manovra 2021 sottolinea che l’importo del bonus ISCRO spettante a coloro che vogliono beneficiare del contributo dovrà corrispondere a circa il 25% dell’ultimo reddito da lavoro dipendente.

A conferma e ad integrazione di quanto appena detto, dal sito fiscoetasse.com si legge: “L’indennità ISCRO sarà erogata per sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non potrà comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili”.

Fra le altre cose, il beneficio riconosciuto per il bonus INPS ISCRO, secondo quanto disposto dal TUIR, non concorre alla formazione del reddito.