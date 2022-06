Bonus INPS solo per donne. Dal 2022 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale garantisce un accredito di 400 euro alle donne con o senza figli a carico, a prescindere dall’ISEE.

Pur trattandosi di un contributo erogato dall’Ente nazionale, le domande vanno presentate al Comune di residenza. Scopriamo insieme le ultime novità a riguardo.

Stiamo parlando di un’agevolazione valida per un anno che permetterà alle sole donne in possesso di specifici requisiti, più tardi analizzati, di beneficiare di complessivi 4.800 euro per totali 12 mesi.

E le somme spettati arriveranno tramite bonifico INPS, anche se il Bonus è gestito dagli enti locali.

I 400 euro di Bonus INPS erogati mensilmente potranno essere utilizzati a per coprire particolari spese: dal canone mensile di affitto, alle spese necessarie per permettere ai propri figli la frequentazione del percorso scolastico desiderato.

Un bel gruzzoletto di euro, insomma, a favore delle sole donne in possesso dei requisiti fissati nel Decreto Rilancio 2020.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Bonus INPS senza ISEE da 400 euro al mese, quali sono le condizioni da rispettare per essere ammesse al beneficio e come presentare la domanda per aggiudicarsi il contributo senza ISEE, senza tralasciare gli ultimi aggiornamenti disponibili.

Bonus INPS solo per donne, 400 euro senza ISEE: cos’è

Prima di concentrarci sulle modalità di richiesta del Bonus INPS da 400 euro indirizzato alle sole donne, cerchiamo di dare una definizione del contributo.

Generalmente conosciuta sotto il nome di Reddito di Libertà, la misura mira ad offrire un sostegno economico non a tutte le donne, ma solo a quelle che hanno subito soprusi e violenze domestiche.

Le coppie con figli a carico, anche senza volerlo, rendono partecipi i ragazzi del clima di tensione in casa, da cui spesso e volentieri si fa fatica ad uscire.

Uno dei tanti problemi da ostacolo all’abbandono del tetto condiviso con un compagno violento è proprio l’autonomia economica che viene a mancare.

Oltre alla violenza fisica di per sé grave, le donne sono spesso vittime di comportamenti più aggressivi che sfociano nella violenza verbale, psicologica e economica.

Per questo motivo, il Governo guidato dal premier Mario Draghi non ha battuto ciglio all’introduzione del Bonus INPS da 400 euro a favore delle donne che si trovano a vivere queste situazioni delicate.

Garantire un’entrata mensile, seppur minima e senza ISEE, è difatti il primo passo da compiere per incentivare le donne a prendere le distanze dal rapporto di coppia malato.

Se ti rivedi in queste poche righe, o qualche tuo conoscente si trova a frequentare dei centri di recupero anti violenza, è bene sapere che ti spetta il Bonus INPS 400 euro senza ISEE pensato solo per le donne costrette a fare i conti con tale dramma.

Bonus INPS senza ISEE, 400 euro alle sole donne: ecco i requisiti. Ultime novità

Poiché il tema della violenza è assai delicato, è evidente che il riconoscimento del Bonus INPS da 400 euro alle sole donne vittime di soprusi non è vincolato al rispetto di requisiti assai stringenti.

Tanto meno sono previste condizioni da soddisfare legate al reddito.

Per questo motivo, i 400 euro mensili di Bonus INPS potranno essere richiesti dalle donne nella condizione appena vista senza la necessità di presentare la certificazione ISEE.

Detto diversamente, il Reddito di Libertà rientra a pieno titolo nell’elenco delle agevolazioni erogate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non obbligate al rispetto di un limite ISEE.

Ciononostante, esistono una serie di requisiti che le donne devono rispettare per essere ammesse al beneficio. Tutti indicati nella circolare INPS datata 8 novembre 2021. Di quali si tratta?

Alle donne vittime di violenze, frequentanti i centri di recupero, è richiesta la cittadinanza italiana. Diversamente, è sufficiente quella comunitaria o il permesso di soggiorno regolare se si risiede in uno Stato extracomunitario.

Solo rispettate tali condizioni si potrà presentare la domanda per il Bonus INPS 400 euro senza ISEE al Comune di residenza per poi ricevere i pagamenti mensili da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Bonus INPS 400 euro, solo alle donne senza ISEE: come funziona

Lo abbiamo già anticipato nel corso dei paragrafi: il Bonus 400 euro senza ISEE rivolto solo alle donne vittime di violenza viene erogato dall’INPS, mentre le domande per accedere al contributo vanno presentate al Comune di residenza.

Ricordiamo, poi, che è necessaria la frequentazione di un centro anti violenza riconosciuto dalle Regioni, in quanto l’obiettivo del Reddito di Libertà è di garantire l’autonomia economica delle potenziali beneficiarie.

E tale libertà si raggiunge solo dopo aver intrapreso un percorso di riabilitativo mirato.

Per quanto concerne il funzionamento della modalità di inoltro delle istanze, le domande vanno presentate al Comune dove si risiede. L’addetto comunale avrà cura di inoltrare l’istanza per il Bonus INPS 400 euro senza ISEE direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Lo stesso Ente effettuerà il controllo su tutte le domande ricevute per poi decidere quale accogliere o rigettare.

Se l’esito è positivo, si provvede ad effettuare il bonifico alla donna beneficiaria del Bonus INPS 400 euro senza ISEE.

Qualora si riscontrassero dei ritardi nei tempi di accredito sono imputabili all’ente comunale e non all’INPS. Il problema potrà essere risolto solo presentandosi presso gli uffici comunali.

Bonus INPS 400 euro, senza ISEE ma solo per le donne: ultime notizie su come fare domanda

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come le domande per ottenere il riconoscimento del Bonus INPS 400 euro senza ISEE vanno consegnate al Comune di residenza, all’ufficio che si occupa delle pratiche relative al Reddito di Libertà.

Sono molte però le donne vittime di violenza timorose di presentarsi allo sportello comunale e che cercano di tutelare la loro privacy.

Stando alle ultime notizie ufficiali, è possibile delegare un'altra persona alla consegna della domanda.

Il modello da compilare per richiedere il Bonus INPS da 400 euro lo si può scaricare e compilare anche online. In alternativa, lo si trova allegato alla circolare INPS numero 166.

Servono anche altri documenti: la copia del documento di riconoscimento, il codice fiscale e l’indicazione del numero IBAN dove si desidera ricevere l’accredito dei 400 euro di Bonus spettanti.

Si potrà utilizzare anche l’IBAN di una semplice carta prepagata, oppure di un conto estero.

L’accoglimento o meno della domanda è visibile dall’area riservata del sito INPS, accessibile tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Bonus INPS 400 euro per le sole donne: compatibile con altre misure. Quali sono?

Concludiamo il nostro articolo analizzando le compatibilità del Reddito di Libertà per le sole donne vittime di violenza con gli altri contributi gestiti ed erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Partiamo dal Reddito di Cittadinanza. Fortunatamente, non si ravvisano particolari problemi di fruizione fra il Bonus INPS 400 euro senza ISEE e l’RdC da sempre cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle.

Lo stesso vale per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) e per l’Assegno Unico e Universale entrato in vigore lo scorso gennaio.