Infratel Italia ha lanciato il nuovo bonus Internet 2022 per le famiglie: 300 euro senza ISEE per tutti, e SPID è gratis! Ok Draghi! Come funziona e a chi spetta il nuovo voucher per l'installazione di connessioni veloci a banda larga? Ecco tutto quello che c'è da sapere su requisiti, importi e domanda.

Nuovo bonus Internet per le famiglie nel 2022: fino a 300 euro senza limiti ISEE, e con la possibilità di ottenere SPID online gratuitamente! Nella Fase 2 del bonus pc – dopo il flop iniziale – Infratel Italia ha in mente nuove agevolazioni per i nuclei familiari, questa volta però rivolti a tutti e senza limiti di reddito.

Non stiamo parlando del voucher digitalizzazione per le imprese, che può arrivare fino a 2.500 euro senza ISEE, ma invece di una nuova agevolazione per i nuclei familiari che soddisferanno alcuni requisiti.

Il nuovo bonus Internet 2022 per le famiglie si potrà richiedere a prescindere dalle proprie condizioni reddituali o patrimoniali, purché il nucleo familiare beneficiario non sia già in possesso di una connessione veloce e a banda larga.

Quali sono i requisiti e come potrebbe funzionare il bonus Internet per le famiglie nel 2022? Ecco le ultime notizie da Infratel Italia: tutto quello che c’è da sapere sul bonus Internet da 300 euro senza ISEE per le famiglie italiane!

Bonus Internet per le famiglie: nuovi incentivi in arrivo. Novità Draghi e Infratel!

Una connessione ad Internet è diventata fondamentale sia per il lavoro – non solo in smart working - sia per la scuola: sono ancora troppi i nuclei familiari che non dispongono di una connessione veloce e affidabile.

Per questo motivo, Infratel Italia ha intenzione di introdurre un nuovo bonus Internet per le famiglie nel 2022 (Fase 2): dopo il flop del bonus pc 2020, viene riproposto un voucher fino a 300 euro a famiglia, senza limiti ISEE per l’installazione di una connessione veloce e a banda larga.

In parallelo, prosegue la possibilità di ottenere il bonus Internet per le imprese fino a 2.500 euro senza ISEE: in questo caso, però, il beneficio già attivo.

Per il nuovo bonus Internet destinato alle famiglie, invece, occorre attendere il parere della Commissione Europea al 31 maggio 2022, che ne potrebbe bloccare l’approvazione. L’agevolazione andrebbe di pari passo con la possibilità di ottenere SPID gratis online in pochi semplici mosse!

Sin da ora, comunque, siamo in grado di definire quali sono i requisiti del bonus Internet per le famiglie 2022 senza ISEE, a chi spetta, come ottenerlo e da quando richiederlo. Ecco tutto quello che c’è da sapere riassunto in un brevissimo video!

Bonus Internet per le famiglie fino a 300 euro senza limiti ISEE, ma non per tutti!

Il nuovo bonus Internet per le famiglie da 300 euro senza limiti ISEE rientra nella cosiddetta “Fase 2” del bonus pc: in primi era stato introdotto il bonus pc per le famiglie con ISEE basso, sotto i 20 mila euro; in seguito è stato avviato il voucher digitalizzazione fino a 2.500 euro per le imprese; infine, potrebbe diventare operativo anche un nuovo bonus Internet 2022 per le famiglie. Non solo.

La novità, che potrebbe essere confermare dalla Commissione Europea entro il 31 maggio 2022, permetterebbe a tutte le famiglie italiane di dotarsi di una connessione ad Internet veloce e affidabile, utile sia per il lavoro sia per la scuola, e (perché no?) anche per i momenti di svago e relax.

Oltre all’attivazione di una nuova connessione, sarà possibile anche sottoscrivere un’identità SPID online gratis in pochissimi minuti.

Non tutti potranno ottenere il nuovo bonus Internet 2022 da 300 euro: pur essendo un bonus senza ISEE, questa agevolazione spetta soltanto alle famiglie che non possiedono una connessione ad Internet.

A disposizione di questo bonus Internet per le famiglie ci sono almeno 407 milioni di euro: a chi spetta il voucher e da quando si potrà richiedere?

Bonus Internet per le famiglie fino a 300 euro senza limiti ISEE: i requisiti

Non sono ancora stati fissati particolari requisiti da soddisfare per poter ottenere il nuovo bonus Internet 2022: in attesa di approvazione dalla Commissione Europea, sarà poi il Ministero per lo Sviluppo economico a emanare un decreto attuativo per delineare i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.

Sin da ora, comunque, sappiamo che il bonus Internet 2022 da 300 euro sarà destinato alle famiglie che non possiedono una connessione oppure a tuti i nuclei che intendono installare una connessione più performante rispetto a quella attualmente utilizzata.

Potranno accedervi sia i nuclei familiari con ISEE basso, sia quelli che possiedono un ISEE alto: a differenza del bonus pc 2020, infatti, non avrà importanza il reddito o il patrimonio. Si potrà richiedere un solo voucher a famiglia, che verrà erogato come sconto sul canone di connessione.

Non è chiaro, infine, se potranno accedervi sia i cittadini italiani sia quelli stranieri, oppure se vi saranno ulteriori limitazioni per la richiesta: maggiori delucidazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Bonus Internet per le famiglie senza ISEE: tutti gli importi

Un’altra questione ancora aperta è quella relativa agli importi del nuovo bonus Internet per le famiglie, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi del 2022. Mentre si attende il parere della Commissione, ci si interroga sugli importi utili per coprire le spese.

Sino a qui abbiamo parlato di un voucher Internet da 300 euro senza ISEE per tutte le famiglie (come stimato da Infratel Italia), ma ciò significherebbe una copertura dei costi di installazione parziale, circa al 50% del totale.

Si dovrà valutare un eventuale innalzamento del bonus per una copertura maggiore della spesa di installazione della connessione a banda larga a carico delle famiglie.

Il bonus Internet per le famiglie si potrà utilizzare solamente per la sottoscrizione di contratti di fornitura della connessione ad Internet veloce, a banda larga, dalla durata non inferiore a 24 mesi (ovvero 2 anni), e con una velocità pari o superiore a 30 Mbps in download.

Bonus Internet e SPID gratis per le famiglie: come ottenerlo?

Parallelamente al nuovo bonus Internet per le famiglie, Infratel Italia ha pensato anche a nuovi incentivi per il cablaggio verticale dei condomini – sui quali però, non possiamo fornire ulteriori dettagli, in mancanza di informazioni certe.

Non solo: si prevede anche la possibilità di ottenere un contributo per attivare SPID gratis online o per aprire una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): come fare?

Considerando che SPID è diventato a pagamento, il contributo economico verrebbe elargito alle famiglie proprio per sostenere i costi di attivazione dell’identità digitale relativi al riconoscimento da remoto. Si dovrà, in tali casi, rivolgersi a un operatore accreditato e seguire la procedura per l’attivazione di SPID.

La Fase 2 del bonus Internet per le famiglie, quindi, comprende anche tutta una serie di agevolazioni sulla digitalizzazione, un fenomeno che riguarda ormai diversi aspetti della vita quotidiana di ognuno di noi.

Bonus Internet per le famiglie fino a 300 euro: da quando?

Da quando si potrà richiedere il bonus Internet 2022 per le famiglie fino a 300 euro senza limiti ISEE? Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea…

In realtà non abbiamo a disposizione una data certa per l’attivazione del beneficio, in quanto servono ancora alcuni passaggi prima di poter approvare definitivamente la misura.

Anzitutto, la discussione sul nuovo bonus Intenet è cominciata verso la fine del mese di aprile e una prima idea sul suo funzionamento è stata inviata alla Commissione Europea. Quest’ultima dovrà dare un parere in merito al bonus Intenet – inserendo eventuali modifiche – entro il 31 maggio 2022.

Sarà poi il Ministero per lo Sviluppo Economico – di concerto con il Ministero dell’Economia – a emanare il decreto attuativo per rendere noti i requisiti e le modalità per la presentazione della domanda del nuovo bonus Internet per le famiglie.