Il bonus Internet ufficialmente non è per le famiglie, ma solo per le aziende. Eppure l'azienda Infratel vorrebbe reintrodurre una specie di bonus PC anche per tutti i contribuenti privati! Ecco tutte le novità sulla loro proposta!

Il bonus Internet sarà anche per le famiglie italiane?

Attualmente non sarebbe possibile, perché il Governo Draghi, col benestare del Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato una specie di bonus PC 2022 solo per le aziende private.

In questo caso si parla di voucher digitalizzazione, e prevede fino a 2000 euro di agevolazioni per tutte le imprese (anche PMI) che stanno procedendo alla digitalizzazione dei servizi aziendali.

Eppure Infratel, azienda pubblica di telecomunicazioni, ha voluto proporre un bonus Internet per le famiglie, una specie di sequel del bonus PC 2021, purtroppo non prorogato per una serie di motivi.

La proposta sembra comunque allettante, e si parlerebbe di un'immediata esecuzione. Inoltre non finirebbe solo con un bonus Internet, ma con ulteriori agevolazioni per avere lo SPID praticamente gratis.

Si tratta di uno dei tre principali strumenti di identificazione digitale che, negli ultimi anni, stanno diventando determinanti per tutto, anche solo per accedere alle aree riservate di siti come Agenzia delle Entrate o INPS.

Oggi non è più possibile averlo gratis, ma con la proposta di Infratel forse sì. Vediamo meglio nell'articolo tutte le ultime novità!

Bonus Internet per le famiglie: la proposta di Infratel per il 2022!

Il bonus Internet per le famiglie attualmente non sarebbe possibile. Lo era fino a qualche mese fa, per la precisione fino a novembre 2021, quando era disponibile il bonus PC 2021, un'agevolazione del valore di 500 euro per tutti coloro che:

acquistavano un nuovo personal computer o tablet,

o tablet, sottoscrivevano un nuovo contratto telefonico con Internet ad alta velocità.

Era una misura che, nonostante le buone premesse, non ha avuto successo. E non ha avuto successo perché la misura prevedeva degli obblighi abbastanza rigidi, come appunto al sottoscrizione di un nuovo contratto, e solo se questo contratto prevedeva l'erogazione di un servizio in fibra ottica con velocità minima 30 Mbit/sec.

Non tutti potevano permetterselo, almeno da un punto di vista tecnologico, visto che ancora oggi in Italia non pochi comuni sono scollegati dalla rete in fibra ottica.

Inoltre, altro problema di questa misura, era prevista l'attestazione ISEE come requisito d'accesso. Se avevi meno di 20.000 euro, potevi avere accesso al bonus Internet per le famiglie, sennò eri escluso.

In conclusione, il bonus PC 2021 è stato un flop, con ben 91 milioni di euro non erogati, e con solo una popolazione richiedente di 187.000 soggetti, contro i 400.000 previsti.

Ma la situazione nel 2022 è cambiata del tutto. La richiesta di un bonus Internet per le famiglie è aumentata, ma il Governo Draghi ha disposto solo degli aiuti per le imprese, ovvero un voucher digitalizzazione da 2000 euro.

Per questo Infratel, azienda pubblica di servizi di telecomunicazione, ha voluto fare la sua proposta: un bonus Internet da 300 euro per l'internet delle famiglie italiane.

Bonus Internet per le famiglie: ecco come si dovrà richiederlo secondo Infratel

La proposta di un bonus Internet per le famiglie era già nell'aria, come tempo fa raccontava Laura Pellegrini nel suo articolo.

Si tratterebbe di un voucher digitalizzazione non più previsto per le sole aziende, PMI o imprese di grandi dimensioni, ma anche per le famiglie, e senza dover provvedere alla presentazione di attestazioni reddituali come l'ISEE.

Si attesterebbe sui 300 euro, in pratica 200 euro in meno rispetto al precedente bonus PC 2021, ma almeno tutte le famiglie potranno richiedere un bonus internet per certi versi migliore rispetto al precedente.

Infratel ha voluto premere su questa proposta anche perché negli ultimi mesi molti comuni e località da zona "grigio-bianca" (cioè poco decisivi a livello infrastrutturale) sono stati finalmente collegati, anche grazie alla disponibilità di ulteriori alternative alla semplice fibra ottica.

Di fatto il bonus internet per le famiglie prevede la possibilità di avere un'agevolazione di 300 euro per la sottoscrizione di un contratto telefonico previsto anche per le seguenti tecnologie:

fibra ottica misto rame,

fibra pura,

fisso wireless,

Pertanto, l'unico modo per richiederlo sarà tramite appuntamento con una compagnia telefonica aderente all'iniziativa, e con l'apertura di una pratica relativa ad un nuovo allaccio telefonico che preveda queste tecnologie.

Se vuoi avere ulteriori informazioni in merito, ti suggerisco la visione del video Youtube di Tutte le Notizie Italia, disponibile anche sul suo canale.

Bonus Internet per le famiglie senza ISEE: ecco come funziona e quali sono i requisiti

Il bonus Internet per le famiglie proposto da Infratel consisterebbe in un'agevolazione non più di 500 euro ma solo di 300 euro. Riguarderebbe di fatto la sola connessione internet, che potrai richiedere tramite sottoscrizione di un contratto con una compagnia telefonica aderente.

A differenza del precedente Bonus PC 2021, non servirà un'attestazione ISEE in corso di validità, e quindi nessun limite massimo di 20.000 euro. Basterà soltanto che il contratto:

preveda l'utilizzo di tecnologie quali fibra ottica misto rame , pura o wireless;

, pura o wireless; duri almeno due anni (24 mesi);

(24 mesi); assicuri una velocità di connessione di almeno 30 Mbit al secondo, almeno in download.

Se per il primo e il terzo requisito ci sono le condizionalità per molti di noi, probabilmente potrebbe stonare molto il secondo requisito, dal momento che in molti si sono lamentati proprio per quel tipo di requisito, cioè l'obbligo di sottoscrivere un contratto con durata minima di 24 mesi.

Secondo le ultime disposizioni dell'AGCOM, 24 mesi è in realtà la durata massima di un contratto telefonico. E in questo caso è stata resa come minima per poter beneficiare del bonus Internet per le famiglie.

Inoltre, con questo bonus, non potrai provvedere al recesso incondizionato, come stabilito dalla Legge Bersani del 2007, che garantisce l'immediato recesso a patto di provvedere alle spese di gestione, e alla restituzione di eventuali offerte e sconti.

Come ogni proposta ha le sue pecche e i suoi vantaggi, e bene o male meglio 300 euro di bonus senza ISEE che non avere nulla come famiglia. Anche se va precisato, ancora non ci sono ulteriori novità in fatto di invio delle domande.

Bonus Internet per le famiglie: quando si potranno inviare le domande?

Il bonus Internet per le famiglie dovrebbe arrivare entro fine maggio 2022, almeno da quanto già raccontato in precedenza da Achiropita Cicala.

Perché si abbia davvero qualcosa in mano in merito a questa proposta bisognerà avere ulteriori chiarimenti anche dal ministero competente, cioè il MISE, tutt'ora impegnato negli incentivi auto 2022, di prossima uscita.

Inoltre la proposta di Infratel potrebbe venire accantonata proprio per il rischio di ritrovarsi con l'ennesimo flop governativo, visto che tra i requisiti è rimasto quello della sottoscrizione contrattuale.

Al momento hanno tolto l'opzione ISEE, il che darebbe maggiori possibilità al bonus Internet per le famiglie di avere successo, anche grazie all'attuale congiuntura tecnologica favorevole.

Il problema è che la sottoscrizione di un contratto, che preveda un minimo contrattuale così rigido, potrebbe disincentivare le richieste da parte delle famiglie italiane.

A questo va anche aggiunto che il Governo Draghi ha già disposto notevoli risorse per il voucher digitalizzazione, dell'ordine di oltre 600 milioni di euro. Trovare altre risorse per la proposta di Infratel potrebbe essere difficile, anche perché l'avanzo del precedente bonus PC 2021 è già stato disposto per le aziende, proprio come supporto per la digitalizzazione aggiuntivo.

Vedremo come si evolverà la situazione, se a favore o meno di Infratel.