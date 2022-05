È in arrivo il nuovo bonus internet dedicato alle famiglie per incentivare la domanda di servizi di connettività a banda larga. Non solo, perché l’intervento, gestito da Infratel, ha anche l’obiettivo di semplificare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione: previsti incentivi per avere SPID gratis.

È in arrivo il nuovo bonus internet dedicato alle famiglie che ha lo scopo di incentivare la domanda di servizi di connettività a banda larga.

È quella che viene definita la fase II del Piano Voucher. Una prima fase, infatti, era stata avviata nel novembre 2020, quando era stato predisposto un voucher per le famiglie in maggiori difficoltà economiche che, in periodo d’emergenza, avevano ancor più necessità di usufruire di servizi di connettività veloce, tenendo conto soprattutto delle nuove esigenze legate allo smart working e alla DAD (didattica a distanza). Altri interventi più recenti (si parla del mese di marzo di quest’anno), finora, sono stati riconosciuti, invece, alle aziende.

Ora, invece, Infratel, la società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, si avvia verso l’attivazione della fase II per le famiglie, con un piano che prevede l’erogazione di voucher (o, più propriamente sconti) destinati ai nuclei familiari che hanno l’esigenza di migliorare la velocità della connessione internet o non dispongano di alcun tipo di servizio di connettività.

L’ottima notizia è che, quest’anno, non solo sta per partire il nuovo bonus internet, ma tra gli obiettivi dell’intervento c’è anche la possibilità di incentivare i cittadini verso l’utilizzo dei servizi digitali, per esempio l’identità digitale SPID o anche l’indirizzo di posta elettronica certificata per migliorare la comunicazione con la pubblica amministrazione. Non solo, perché ci sono anche altre agevolazioni incluse nel Piano Voucher per famiglie.

Vediamo di cosa si tratta, cosa prevede il Piano oltre al bonus internet nel 2022 e quando sarà possibile richiedere le agevolazioni.

Bonus internet 2022: cosa prevede il Piano e a quanto ammonta l'agevolazione per le famiglie

Come già anticipato, il governo sta per dare il via a un nuovo bonus internet in favore delle famiglie. In particolare, il nuovo aiuto verrà riconosciuto a quelle famiglie che o non dispongono di servizi di connettività oppure con una connessione internet molto lenta.

Il video del canale YouTube Pausa Caffè fornisce tutte le informazioni relative al bonus internet 2022, dalla platea dei beneficiari al valore del bonus, fino alle possibili modalità di richiesta:

In effetti, il bonus internet 2022 presenta alcune differenze con quello avviato nella prima fase. In primo luogo, il bonus quest’anno ammonterà a 300 euro (100 euro in più rispetto al passato).

Inoltre, stavolta non vengono richieste particolari soglie ISEE. Per beneficiare dell’aiuto, dunque, non è necessario presentare la certificazione come avvenuto nella precedente fase (nel 2020, infatti, il bonus era riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro).

Bonus internet, cablaggio verticale, SPID gratis: tanti obiettivi nel 2022

Come abbiamo visto, il bonus internet nel 2022 persegue tre principali obiettivi:

il primo è quello di diffondere sempre più i servizi di connettività a banda larga e renderli disponibili alle famiglie che ne potranno beneficiare approfittando di uno sconto sull’attivazione o sui canoni di erogazione; il secondo è incentivare la realizzazione di cablaggio verticale in condomini; il terzo è incentivare i cittadini verso l’utilizzo di servizi digitali.

Il primo obiettivo è chiaramente rappresentato dal bonus internet che, nel 2022, darà la possibilità a molte più famiglie di ottenere una buona connessione a internet, andando a risparmiare sui costi di attivazione e sui canoni.

Bonus internet e cablaggio verticale nel 2022: ulteriori agevolazioni

Ma il Piano descritto da Infratel, persegue anche gli altri due obiettivi. Una prima attenzione, infatti, va al cablaggio verticale dei condomini FTTH (cioè, in sostanza, la rete, dalla base dell’edificio, si dirama nelle diverse unità immobiliari).

Da valutare, poi, la possibilità di supportare l’integrabilità degli edifici in un quadro più ampio che non solo permetta una diffusione maggiore della banda ultralarga nelle singole unità immobiliari, ma che permetta agli edifici stessi di accedere a progetti building to grid (sistemi energetici più sostenibili).

Infine, come già accennato, c’è anche un’ulteriore agevolazione che mira a incentivare sempre più cittadini a utilizzare i servizi digitali, in particolare dotandosi di un’identità digitale SPID.

Bonus internet e non solo: come ottenere SPID gratis nel 2022 grazie alle agevolazioni

Altro obiettivo del nuovo Piano che introduce il bonus internet 2022 è quello di incentivare sempre più i cittadini verso l’utilizzo dei servizi digitali e, di conseguenza, apportare migliorie alla comunicazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Come sappiamo, oggi sono molti i servizi digitali messi a disposizioni dalla PA: dai servizi online INPS a quelli dell’Agenzia delle Entrate, fino a nuovi servizi online di Poste Italiane.

Ogniqualvolta si ha intenzione di compiere qualche azione che ci metta in connessione con la pubblica amministrazione, si deve ricorrere a particolari credenziali di accesso. Ormai la maggior parte dei siti degli enti pubblici hanno eliminato le proprie credenziali specifiche e hanno dato la possibilità di accedere ai propri servizi utilizzando uno strumento in particolare: stiamo parlando dell’identità digitale SPID.

Benché per molti servizi vi sia sempre la possibilità di accedere anche utilizzando la propria Carta d’Identità Elettronica o anche la Carta Nazionale dei Servizi, oggi l’identità digitale rimane una chiave di accesso di fondamentale importanza.

E i costi? Normalmente SPID può essere richiesto anche gratis ai diversi identity provider, ma la maggior parte delle volte questi prevedono dei costi per il riconoscimento, parte fondamentale dell’attivazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

È per questo motivo che il nuovo Piano Voucher, oltre a mettere a disposizione il bonus internet per le famiglie, includerà anche ulteriori agevolazioni per munirsi gratuitamente di SPID nel 2022.

Bonus internet e SPID gratis, ma anche altri servizi digitali: PEC e servizi cloud

A rientrare nei piani per l’attivazione del nuovo bonus internet in favore delle famiglie ci sono anche altri incentivi ai servizi digitali. Non solo SPID gratis, infatti, ma anche altre agevolazioni che hanno l’obiettivo di:

incentivare l’utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) e dei servizi cloud per l’archiviazione di contenuti multimediali.

Le ulteriori agevolazioni, dunque, dovrebbero permettere a ogni nucleo familiare o per ogni cittadino di possedere una PEC per la comunicazione con le pubbliche amministrazioni o per utilizzare i servizi correlati all’identità digitale.

Bonus internet, SPID gratis, PEC nel 2022: quando arrivano le agevolazioni

Al momento, né il bonus internet, né le altre agevolazioni che permetteranno di avere SPID, PEC e altri servizi digitali sono ancora attivi, anche se lo saranno presto.

Il Piano è stato presentato, ma perché si arrivi a mettere le agevolazioni a disposizione della popolazione si dovrà sicuramente attendere almeno fino al 31 maggio, anche se probabilmente ci sarà da aspettare di più. È entro questa data, infatti, che gli interessati possono inviare commenti o valutazioni sui quesiti che vengono presentati nel Piano, inviando una mail all’indirizzo voucher@infratelitalia.it.

Dopo questa prima fase sarà poi necessario attendere il decreto apposito del MISE, in cui verranno comunicate anche le modalità di richiesta del bonus e ulteriori chiarimenti sui potenziali beneficiari. Insomma, per ottenere le agevolazioni potrebbe volerci ancora del tempo.