Con la Fase 1 ormai alle spalle, spunta un nuovo bonus Internet in Fase 2 per le imprese e le famiglie. Il Governo regala fino a 2.500 euro di voucher che si possono utilizzare per l'installazione di connessioni a banda ultra larga fino a 1 Gbit/s. Scopriamo quali sono i requisiti, a chi spetta il bonus Internet e come si potrà richiedere nel corso dell'anno: tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo del nuovo bonus Internet fino a 2.500 euro, che si potrà richiedere per almeno 24 mesi o fino al completo esaurimento delle risorse. Sono 609 milioni i fondi a disposizione per il finanziamento del bonus Internet, ma come funziona la misura e chi la potrà richiedere?

Grazie al bonus Internet si può ottenere un solo voucher da 300 euro a 2.000 euro (più ulteriori 500 euro a specifiche condizioni) per l’installazione di connessioni a banda ultra larga fino a 1 Gbit/s. Non ci sono limiti reddituali o ISEE per accedere alla misura, ma la platea di beneficiari è ben definita.

Se il bonus pc e Internet per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro non è andato come si sperava (con la metà delle risorse inutilizzate) è in arrivo un nuovo incentivo, ma non sarà per tutti.

Vediamo quindi cos’è e come funziona il bonus Internet che permette di ottenere un voucher da 300 euro fino a 2.500 euro, come si può richiedere il bonus, a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo. Tutti i dettagli all’interno del decreto attuativo del Mise.

Bonus pc e Internet: cos’è e come funziona

Ricordate il bonus pc e Internet per le famiglie che il Governo aveva introdotto nel corso del 2020? Inizialmente erano previste due fasi: nella Fase 1 l’incentivo era destinato a una cerchia ristretta di nuclei familiari, in possesso di un ISEE fino a 20 mila euro e aveva come obiettivo quello di ridurre il divario digitale tra Nord e Sud e soprattutto tra ricchi e poveri.

Ma come funzionava il bonus pc e Internet per le famiglie? In sostanza, grazie al Piano Voucher, le famiglie hanno potuto richiedere un bonus da 500 euro per l’acquisto di un computer o di un tablet (da 100 a 300 euro), e per l’installazione di una connessione a banda ultra larga con contratto di fornitura pari ad almeno 12 mesi (da 200 a 400 euro).

L’incentivo è scaduto il 9 novembre scorso e rientrava nella cosiddetta Fase 1, destinata non solo alle famiglie con ISEE entro 20 mila euro, ma anche alla digitalizzazione delle scuole.

Ad oggi, dunque, tutto è pronto per dare il via alla Fase 2. Che cosa significa e cosa comporta? La Fase 2, come prevista inizialmente prevedeva l’estensione del bonus Internet anche alle imprese e alle famiglie più ricche, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e il secondo incentivo per le famiglie pare essere a rischio.

È in arrivo un nuovo bonus Internet nel 2022, ma sarà per tutti? Ecco quello che sappiamo…

Bonus Internet per tutti nella Fase 2? facciamo chiarezza…

L’avvio della Fase 2 del bonus Internet non significa la riapertura della possibilità di richiedere il voucher da 500 euro per le famiglie. La parentesi destinata ai nuclei familiari meno abbienti si è ormai conclusa lo scorso 9 novembre e con i fondi risparmiati dalla Fase 1 (circa 93 milioni di euro) è stato possibile aprire la Fase 2, destinata alla digitalizzazione delle imprese.

È proprio un comunicato del Ministero per lo Sviluppo Economico a dare il via a questa nuova fase di digitalizzazione che sarà fondamentale per il nostro Paese.

A disposizione delle imprese ci sono ben 609 milioni di euro, che andranno a beneficio, si legge nel comunicato del Mise di:

Una platea che, a seconda della tipologia e dell’importo del voucher che verrà richiesto, potrà variare da un minimo di 850.000 a un massimo di 1.400.000 imprese beneficiarie.

I fondi a disposizione previsti inizialmente erano pari a 516 milioni di euro che, sommati a quanto risparmiato dalla Fase 1 del bonus Internet per le famiglie, vanno a istituire un fondo da 609 milioni di euro.

Bonus Internet anche alle famiglie più ricche: che fine ha fatto?

Avevamo parlato anche della Fase 2 destinata alle famiglie più ricche, ma che fine a fatto il bonus Internet riservato a questi nuclei familiari più abbienti? Pare che il Governo stia temporeggiando prima di introdurre questo nuovo incentivo, volendo prima definire il piano di digitalizzazione delle imprese.

Ciò non significa che il bonus Internet per le famiglie più ricche non ci sarà (per il momento), ma probabilmente verrà introdotto nel corso del 2022 inoltrato (con tutta la probabilità del caso).

Come riporta un articolo di Agenda Digitale, per che la Fase 2 per le famiglie possa partire “nei prossimi mesi”, così come aveva assicurato anche la sottosegretaria al Ministero per lo Sviluppo Economico, Anna Ascani.

Secondo alcune indiscrezioni, il bonus Internet per le famiglie più abbienti potrebbe avere un importo pari a 200 euro, ma sarebbe valido solo per l’installazione di connessioni a banda ultra larga e non per l’acquisto di pc o tablet.

Bonus Internet fino a 2.000 euro: non è per tutti! A chi spetta?

Ma torniamo al comunicato del Mise. A chi spetta il bonus Internet del Piano Voucher nella Fase 2? Stando a quanto previsto dal decreto attuativo del Mise firmato il 30 dicembre 2021, i protagonisti di questa nuova tornata di aiuti non saranno più i nuclei familiari, bensì le imprese situate su tutto il territorio italiano.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha già siglato un accordo con Infratel Italia: la palla ora passa a quest’ultima società, alla quale spetta la definizione delle modalità e della piattaforma utile per la richiesta dei voucher. Ci sarà tempo fino a 24 mesi per ottenere fino a 2.000 euro di bonus Internet per la digitalizzazione delle imprese.

Andiamo ora a scoprire quali sono i dettagli da conoscere sul bonus Internet per la connettività delle imprese, come funzionano i voucher, quanto spetta a ciascuna impresa e come si potrà richiedere il bonus.

Per tutte le informazioni aggiuntive non riportate nell’articolo, rinviamo alla lettura del decreto attuativo del bonus Internet firmato dal Mise.

Bonus Internet fino a 2.500 euro: come funziona?

Così come avvenuto per le famiglie, anche per le imprese sono state definite delle regole ben precise per poter richiedere e ottenere il bonus Internet. Rispetto all’incentivo della Fase 1, infatti, le imprese potranno ottenere un voucher di importo più alto.

Si potrà ottenere un solo voucher per ogni realtà, dal valore pari a un minimo di 300 euro e fino a un massimo di 2.000 euro. Per quanto riguarda, invece, la tipologia contrattuale per l’installazione della connessione, vi sono opportune specificazioni da fare.

La velocità della connessione Internet deve migliorare da 30 Mbit/s a oltre 1 Gbit/s: per le connessioni a 1 Gbit/s, inoltre, si potranno ottenere 500 euro aggiuntivi relativi alle spese di installazione. La durata del contratto, infine, deve essere compresa tra 18 e 36 mesi.

Bonus Internet per le imprese: quali sono gli importi?

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono gli importi che ogni impresa potrà ottenere grazie al bonus Internet nella sua Fase 2. Abbiamo anticipato che i voucher passeranno da 300 euro a 2.000 euro, mentre per le connessioni a 1 Gbit/s si potranno ottenere fino a 2.500 euro. Ecco le tre fasce previste per il bonus Internet per le imprese.

Il primo voucher ha un importo pari a 300 euro e spetta per l’installazione di connessioni di velocità compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s, oppure compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s, con contratto di durata minima pari a 18 mesi e massima pari a 36 mesi. Per le connessioni con velocità pari a 1 Gbit/s l’importo sale a 500 euro. A questa fascia saranno destinati il 40% dei fondi a disposizione.

Il secondo voucher, invece, ha un valore pari a 500 euro e spetta alle imprese che installeranno una connessione Internet con velocità compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s, con contratto di durata compresa tra 18 e 36 mesi. Per le connessioni con velocità pari a 1 Gbit/s l’importo sale di ulteriori 500 euro. A questa seconda fascia saranno destinati il 50% delle risorse disponibili.

Infine, l’ultimo voucher previsto ha un importo pari a 2.000 euro per un contratto di durata compresa tra 24 e 36 mesi, con una velocità di connessione superiore a 1 Gbit/s. Quest’ultimo voucher può essere innalzato a 2.500 euro “per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari”. A quest’ultima fascia sarà destinato il 10% dei fondi a disposizione.

A ciascuna impresa potrà essere assegnato un solo voucher, dunque si potrà inoltrare una sola richiesta.

Bonus Internet per le imprese: da quando si può richiedere?

Da quando e come si potrà richiedere il bonus Internet per le imprese? Come avvenuto per il bonus pc e Internet per le famiglie, verrà aperta un’apposita piattaforma da Infratel per accogliere tutte le richieste.

Non sono ancora stati fissati tempi certi per la presentazione della domanda, ma sin da ora – leggendo il decreto attuativo – possiamo definire alcune tempistiche. In particolare, ci saranno a disposizione fino a 24 mesi per presentare le domande del bonus Internet, che verrà erogato sino al completo esaurimento delle risorse.

Valutando l’ammontare del voucher unitario, si stima la possibile erogazione di un minimo di 850.000 bonus fino a un massimo di 1.400.000 incentivi per le imprese.

Bonus pc e Internet per le famiglie: non è andata come si sperava…

Alla vigilia dell’apertura del nuovo bonus Internet per le imprese, è bene ricordare come il bonus pc e Internet destinato alle famiglie – scaduto il 9 novembre scorso – non sia andata come il Governo aveva sperato.

Infatti, sul totale delle risorse a disposizione ne sono state sfruttate poco più della metà, ovvero il 53% (106,3 milioni di euro su un totale di 200 milioni di euro). Hanno richiesto e sfruttato il bonus da 500 euro solo 200 mila famiglie per un totale di 98 milioni di euro erogati, ai quali si devono aggiungere almeno 8,2 milioni di euro di voucher prenotati.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale del bonus, come riporta un articolo di Wired, le Regioni dove si sono registrate le maggiori richieste sono la Lombardia (98,34%), il Piemonte (90,68%), le Marche (88,31%), mentre le Regioni in cui sono stati spesi meno fondi a disposizione sono la Provincia Autonoma di Bolzano (inutilizzato l’86,95% delle risorse), il Molise (86,08%), e la Basilicata (77,43%).