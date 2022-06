Bonus Iren fino a 700 euro ancora disponibile: c'è tempo solo fino al 30 giugno 2022 per ottenere uno sconto sulle spese di teleriscaldamento. Come funziona e come si può ottenere lo sconto sulle utenze? Ecco cosa c'è da sapere sul bonus Iren per ricevere 700 euro dal proprio Comune.

È ancora possibile richiedere il bonus Iren fino a 700 euro per tutte le famiglie che possiedono un ISEE basso e soffrono di difficoltà economica: ma come funziona?

In conseguenza dell’aumento dei costi delle utenze domestiche, anche il gruppo Iren ha pensato di rafforzare il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà: oltre al pacchetto di aiuti già previsto dalla società (come le offerte luce e gas, e la possibilità di rateizzare i pagamenti), sono in arrivo nuovi sconti sulle bollette.

Le famiglie che hanno un reddito basso e che risiedono presso una delle città aderenti al bonus Iren (l’elenco completo è disponibile sulla pagina ufficiale del Gruppo), hanno la possibilità di risparmiare fino a 700 euro sulle spese di teleriscaldamento. Ma attenzione: resta poco tempo per inviare la domanda.

Ecco quindi che cosa sapere per ottenere lo sconto previsto dal Gruppo Iren, ovvero un bonus 700 euro: a chi spetta, come si può ottenere e quanto permette di risparmiare. Attenzione alla scadenza!

Bonus Iren, 700 euro in meno sulle utenze: come funziona?

Che cos’è il bonus Iren da 700 euro e chi può ottenerlo? La domanda sorge spontanea nel momento in cui si continua a parlare di aumenti sui costi delle bollette di luce e gas, con i prezzi delle materie prime saliti alle stelle.

Così come a livello nazionale il Governo si sta interrogando sull’introduzione di nuovi aiuti e bonus per le famiglie, anche alcune realtà private (comprese alcune aziende) stanno introducendo nuovi bonus per l’energia elettrica e il gas.

Al pari di queste iniziative c’è anche il bonus Iren, un’agevolazione che permette ai cittadini titolari di contratti di teleriscaldamento di ottenere fino a 700 euro di sconto sulle spese. Come?

Il meccanismo ricalca perfettamente quello previsto da Arera: in conseguenza degli aumenti, il Gruppo Iren ha deciso di rafforzare gli aiuti per le famiglie, limitatamente al periodo compreso tra il 31 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022.

Importi variabili al variare della composizione del nucleo familiare, e limiti ISEE fissati dalla normativa generale: in questo modo, anche il bonus Iren da 700 euro riuscirà a raggiungere i nuclei familiari che soffrono di difficoltà economica.

Bonsu Iren, pochi giorni per richiederlo: scadenza al 30 giugno!

È ancora possibile richiedere il bonus Iren per risparmiare sulle bollette? Certo!

Nonostante la prima scadenza fosse fissata al 31 maggio 2022, grazie a una successiva proroga i termini sono stati allungati. Tutte le famiglie che possiedono i requisiti richiesti dal Gruppo Iren per ottenere il bonus 700 euro possono inviare la propria richiesta direttamente al proprio Comune di residenza (se aderente al bonus Iren), esclusivamente con SPID.

La proroga dei termini, infatti, si è resa necessaria proprio per permettere a tutti i cittadini di attivare le proprie credenziali di identità elettronica: questo è l’unico modo per presentare la propria domanda e ottenere lo sconto.

Sono ancora attive le piattaforme di accesso al beneficio, basta semplicemente consultare i relativi siti web dei Comuni di appartenenza.

Mancano però pochi giorni prima della scadenza ultima: è possibile richiedere lo sconto sulle bollette previsto dal bonus Iren solo fino al 30 giugno 2022. Non sono previste ulteriori proroghe.

Bonus Iren per le famiglie: dove si può richiedere?

In quali Comuni è possibile ottenere il bonus Iren, ovvero uno sconto fino a 700 euro sulle utenze? Mentre il bonus sociale previsto da Arera spetta a tutti gli italiani che soffrono di difficoltà economica o disagio fisico, il bonus teleriscaldamento ha una platea di beneficiari molto ristretta.

Sul sito web del Gruppo Iren è disponibile l’elenco di tutte le città e i piccoli Comuni che hanno aderito al bonus 700 euro per ridurre i costi delle bollette ai cittadini.

Tra le grandi città figurano Torino, Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia; ma ci sono anche tanti altri piccoli Comuni che hanno aderito allo sconto. Per fare alcuni esempi: Beinasco, Collegno, Grugliasco, Nichelino.

Se risiedi presso uno di questi Comuni o città e hai attivo un contratto di teleriscaldamento, potresti aver diritto al bonus Iren per risparmiare fino a 700 euro. Vediamo subito di riassumere i requisiti richiesti per ottenere lo sconto.

Bonsu Iren per le famiglie: occhio ai requisiti. Chi può avere lo sconto?

Arriviamo ora a riassumere quelle che sono le condizioni di accesso al bonus Iren da 700 euro per le famiglie a basso reddito. Come previsto per altri bonus sociali, anche in questo caso l’agevolazione si rivolge principalmente a coloro che si trovano in difficoltà economica.

I limiti ISEE previsti per ottenere il bonus 700 euro del Gruppo Iren sono esattamente gli stessi di quelli previsti dal bonus bollette a livello nazionale:

12.000 euro per tutte le famiglie;

20.000 euro per i nuclei familiari numerosi (ovvero con 4 o più figli a carico).

Una condizione essenziale per poter richiedere il bonus Iren da 700 euro è la necessaria titolarità di un contratto di teleriscaldamento individuale o centralizzato.

Non sono richiesti, invece, ulteriori requisiti in merito alla composizione del nucleo familiare o eventuali limiti patrimoniali per accedere allo sconto. È obbligatorio, infine, possedere le credenziali SPID per poter inviare la propria domanda

Bonsu Iren, fino a 700 euro di risparmio: come inviare la propria domanda

È proprio la coppia di credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale – a permettere l’accesso e la presentazione della domanda per il bonus Iren fino a 700 euro. Come fare?

Per ogni Comune aderente all’agevolazione è stata introdotta una piattaforma utile per la presentazione delle domande: ribadiamo che c’è tempo solo fino al 30 giugno 2022.

Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali SPID, verranno richieste ulteriori informazioni: tra le altre, anche il codice cliente e il codice contratto. Infine, sarà obbligatorio allegare la propria attestazione ISEE 2022 per poter verificare i requisiti di reddito.

Il Gruppo Iren provvederà poi a comunicare a tutte le famiglie se la propria domanda è stata accolta o respinta: a quel punto potranno cominciare le erogazioni.

Prima dell’approvazione della proroga al 30 giugno, era prevista un’erogazione dei bonus 700 euro entro settembre. Ad oggi è plausibile un ritardo di qualche settimana sulla tabella di marcia, per poter permettere al Gruppo di effettuare i dovuti controlli sui requisiti richiesti.

Bonus Iren, fino a 700 euro di risparmio: quanto spetta?

Per definire quanto spetta ad ogni famiglia grazie al bonus Iren da 700 euro – così come avviene per i bonus nazionali – è necessario fare riferimento alla composizione del nucleo familiare. Non avrà alcun peso nella definizione degli importi, invece, la zona di residenza.

Ai nuclei più numerosi spetterà un bonus più elevato, in corrispondenza del fatto che sono state sostenute spese maggiori per il riscaldamento o per l’acqua calda. Infatti, ai nuclei familiari considerati numerosi, ovvero con almeno 4 componenti sotto lo stesso tetto, spetta un bonus pari a 679,09 euro.

Perché si parla di bonus Iren 700 euro? Tale importo fa riferimento al bonus 747 euro, ovvero alla cifra che viene elargita alle famiglie con almeno 4 componenti, comprensiva di IVA.

Il bonus Iren di base che spetta ai nuclei familiari composti da meno di quatto persone, invece, permette di ricevere uno sconto di 487,27 euro. Sommando a tale cifra anche l’IVA, è possibile godere di un bonus fino a 536 euro a famiglia.

Nonostante il periodo di applicazione sia limitato (da fine ottobre 2021 a fine maggio 2022), per le famiglie si tratta di un’occasione di risparmio davvero interessante.