Il Bonus Iscro è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, per i titolari di Partita Iva. Un bonus che può arrivare fino a 4800 euro! Le domande si possono inoltrare entro e non oltre il 31 ottobre 2021. L'Inps ha pubblicato una circolare che spiega come compilare la domanda e quali sono i requisiti richiesti. Analizziamo tutto su questo bonus

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il Bonus Iscro, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. Proprio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pubblicando la Circolare n. 94, lo scorso 30 giugno, ha informato i titolari di Partita Iva della possibilità di ricevere un’indennità non solo per quest’anno, ma anche per il 2022 e il 2023.

Potranno beneficiarne indistintamente tutti i titolari di Partita Iva? Ovviamente no! Possono accedere al beneficio solo coloro in possesso dei requisiti previsti, tra cui aver subito una perdita, in termini economici, a causa della pandemia. Inoltre, non potranno beneficiarne coloro che ricevono già altri tipi di indennità. Ma questo lo vedremo dettagliatamente in seguito.

Le domande per richiedere questo bonus mensile fino a 800 devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2021. Un bonus semestrale che può raggiungere, quindi, la somma di ben 4800 euro!

In questo a articolo analizzeremo in cosa consiste l’indennità Iscro, quali sono i requisiti per poterlo ottenere e come si fa domanda.

Bonus Iscro Partite Iva: di cosa si tratta?

Il Bonus Iscro è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021, insieme a moltissimi altri aiuti e sussidi per i lavoratori e per sostenere concretamente le famiglie colpite maggiormente dalla crisi economia portata dalla situazione epidemiologica del Coronavirus. Tuttavia, il boom - per così dire - di queste agevolazioni è in dirittura di arrivo.

Per richiedere uno di questi incentivi bisogna affrettarsi più del solito, in quanto scadrà a fine ottobre 2021. Manca meno di un mese e mezzo, quindi, per richiedere il Bonus Iscro!

Ma cosa significa Iscro? Sciogliendo l’acronimo ci troviamo di fronte alla sigla “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa". Si tratta di un Bonus pensato esclusivamente per le Partite Iva. Nello specifico, come si legge sul sito informativo ticonsiglio.com:

“[…] i destinatari del bonus ISCRO sono coloro che esercitano la professione autonoma in vari settori, così come da Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 53, comma 1)”.

Si tratta, anche in questo caso, di un Bonus sperimentale che è stato previsto non solo per il 2021, ma anche per il 2022 e per il 2022. Il Bonus è gestito ed erogato dall’Inps, il quale, lo scorso 30 giugno, ha pubblicato una circolare in cui ha fornito tutte le informazioni necessarie sull’indennità e ha spiegato le modalità di presentazione delle domande.

Bonus Iscro: chi potrà accedere alla misura?

Abbiamo già detto che si tratta di una indennità pensata esclusivamente per le Partite Iva, le quali hanno la possibilità di accedere al contributo per tre anni. Ogni anno, naturalmente, dovrà essere presentata l’apposita domanda.

Ma è un bonus indistintamente per tutti i titolari Partita Iva? Naturalmente no, perché per accedere all’incentivo è necessario il possesso di alcuni specifici requisiti, che lo rendono un po’ difficile da raggiungere. Tuttavia, è bene dargli una occhiata, in quanto si tratta di un bonus molto interessante, ovviamente da un punto di vista economico, anche perché così come li legge sul sito quifinanza.it:

“Il bonus Inps Iscro nasce per far fronte all’emergenza Covid, riconoscimento una sorta di cassa integrazione (o sostegno al reddito che dir si voglia) ai lavoratori autonomi, quindi possessori di p. Iva, colpiti dalla crisi”.

Dunque, analizziamo quali sono i requisiti che bisogna possedere per accedere alla misura. Prima di tutto, chiaramente, gli interessanti al Bonus Iscro devono essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps e devono esercitare lavoro autonomo.

In particolare, ecco quali sono i requisiti che devono soddisfare:

Non devono ricevere nessun trattamento pensionistico;

Non devono essere iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie;

Non devono percepire il Reddito di Cittadinanza;

Devono aver prodotto l’anno precedente rispetto alla presentazione della domanda, un reddito inferiore al 50% rispetto alla media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;

L’anno precedente dalla presentazione della domanda devono avere dichiarato un reddito fino a 8145 euro;

Devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; in relazione a ciò il richiedente deve risultare in regola con i versamenti dei contributi e, quindi, deve avere la regolarità contributiva tramite la verifica del Durc;

Devono possedere la Partita Iva da almeno quattro anni.

Si legge, nello specifico, sulla Circolare n. 94 pubblicata dall’Inps che:

“[…] il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità - alla predetta gestione”.

Bonus Iscro: come funziona e calcolo degli importi spettanti

Come abbiamo già detto in precedenza, il Bonus Iscro è un’indennità semestrale. Gli importi spettanti variano da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 800 euro. Quindi, l’importo massimo semestrale spettante può arrivare fino a 4800 euro.

Sul sito ticonsiglio.com si legge che:

“[…] la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un limite di spesa pari a 70,4 milioni di euro per l’anno corrente, 35,1 milioni di euro per il 2022 e 19,3 milioni di euro per il 2023”.

Come si determinano gli importi spettanti? Il calcolo si riferisce all’ultima dichiarazione dei redditi. Il Bonus Iscro, così come si legge sulla circolare dell’Inps:

“[…] è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda”.

Ovviamente, se non sono state presentate dichiarazioni dei redditi nei 4 anni che precedono la presentazione della domanda, essa non verrà accettata.

Quindi, praticamente, come si deve calcolare l’importo spettante? I calcoli da fare sono molto pochi. Si dovrà suddividere l’ultimo reddito in due parti, così da ottenere l'importo dei sei mesi, per poi calcolare il 25% sulla somma risultata.

Possiamo fare un esempio per comprendere meglio come funziona il bonus. Prendiamo in considerazione un reddito annuo di 5000 euro. Per prima cosa si dovrà divere per due e quindi avremo un importo di 2500 euro. Dopo di che, si dovrà moltiplicare la somma ottenuta per il 25%. Si otterrà, così, la cifra di 625 euro, ovvero l’importo della prestazione Iscro mensile spettante.

Se dai calcoli effettuatu il risultato così ottenuto dovesse essere inferiore alla soglia minima di 250 euro oppure superiore a 800 euro, si prenderanno in considerazione questi parametri limite. Per esempio, se dal calcolo dovesse risultare l’importo spettante di 200 euro, allora l’interessato riceverà comunque l'importo minimo di 250 euro. Stesso discorso se l’importo dovesse essere di 900 euro. Anche in questo caso il richiedente otterrà l'importo massimo di 800 euro.

Si ricorda che il Bonus Iscro viene erogato per sei mesi e spetta dal primo giorno successivo alla trasmissione dell’istanza.

Indennità Iscro: come presentare domanda all’Inps

Essendo un Bonus gestito ed erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le domande, chiaramente, devono essere inoltrate utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto, entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Per accedere al sistema di dovranno utilizzare le seguenti credenziali:

Pin Inps (utilizzabile sono fino alla fine di settembre. Dal 30 settembre i Pin inizieranno ad essere dismessi);

(utilizzabile sono fino alla fine di settembre. Dal 30 settembre i Pin inizieranno ad essere dismessi); Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di almeno livello due;

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), di almeno livello due; Cie (Carta di Identità Elettronica);

(Carta di Identità Elettronica); Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

È disponibile anche la possibilità di richiedere il Bonus, utilizzando il servizio di Contact Center, telefonando al numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06 164164 (a pagamento da cellulare),

Bonus Iscro: quando decade il beneficio?

Naturalmente, così come per gran parte degli incentivi, anche per quanto riguarda l’indennità Iscro possono verificarsi alcuni casi in cui il diritto al beneficio decade. Ecco quando:

Chiusura della Partita Iva;

Titolarità di un trattamento pensionistico;

Iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Fruizione del Reddito di Cittadinanza.

In questi casi, se il beneficiario incassa la somma spettante anche dopo la decadenza del diritto alla fruizione della misura, l’Inps chiederà la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Inoltre, si precisa che se dovesse verificarsi uno dei casi citati in elenco, il beneficiario dell’indennità Iscro, oltre a vedere decaduto il diritto alla fruizione della prestazione, non potrà neppure accedere nuovamente alla prestazione durante gli altri due anni, in cui è previsto il Bonus Iscro.

Vi sono anche alcuni casi di incompatibilità tra il Bonus Iscro e altre misure. Per esempio l’indennità Iscro non si può percepire nel caso in cui il richiedente riceve già le indennità Naspi e Dis-Coll oppure con l’Assicurazione generale obbligatoria Ago e con l’Ape sociale.

Tuttavia, il Bonus Iscro, così come si legge sulla circolare n. 94 dell’Inps:

“[…] compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza […]”.

Pertanto, i requisiti richiesti per poter beneficiare del Bonus Iscro devono essere mantenuti per tutta la durata di erogazione dell'incentivo.

Si ricorda che le domande si possono presentare esclusivamente entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

Infine, è bene sottolineare che l’Inps ha pubblicato una nuova circolare, la numero 3180, il 22 settembre 2021, nella quale vengono fornite le istruzioni per poter presentare la domanda di riesame, da parte di tutti i richiedenti, la cui istanza sia stata respinta, in quanto non sono stati superati i controlli previsti volti all’accertamento del possesso dei requisiti.