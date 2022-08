Reddito alto? Niente modello ISEE da presentare? Ci sono tantissimi bonus ISEE alto che puoi richiedere lo stesso. Ecco quali misure di sostegno ti spettano subito.

Molti di noi sono portati a pensare che i bonus e le agevolazioni a sostegno del reddito siano riservati solamente alle famiglie meno abbienti.

Eppure, ci sono tantissimi bonus ISEE alto che si possono attualmente richiedere.

È vero che la maggior parte dei contributi è riservata a chi versa in difficoltà economiche. Ma, al tempo stesso, molti sostegni economici attivi adesso sono accessibili anche a coloro che non presentano modello ISEE.

Altri, invece, anche se richiedono la presentazione della situazione reddituale, sono comunque fruibili con reddito relativamente elevato.

In questo articolo ci occuperemo di tutti i bonus ISEE alto da richiedere ora.

Anticipiamo subito che alcune misure sono purtroppo in scadenza: vanno quindi richieste immediatamente per non rischiare di perderle.

Ecco quali sono i bonus ISEE alto da richiedere subito: alcuni stanno per scadere

Tra le agevolazioni attualmente attive, quelle da richiedere immediatamente sono sicuramente quelle che stanno per scadere.

C’è, ad esempio, un bonus che non richiede la presentazione del reddito familiare e che consente di ottenere un credito da 500 euro.

Si tratta del bonus riservato ai giovani e che concede una somma da spendere per saldare iniziative e spese legate alla cultura. La misura è stata inserita nel nostro elenco in quanto non richiede la presentazione del reddito familiare per accedervi.

È però previsto un requisito fondamentale: potranno richiedere i 500 euro promessi solamente i giovani che sono nati nel 2003. La misura, che dunque è accessibile solamente ai diciottenni, può essere richiesta tramite il sito ufficiale 18app.italia.it entro e non oltre il prossimo 31 agosto.

C’è quindi solo qualche settimana per ottenere la misura in questione.

Tra i bonus ISEE alto da richiedere immediatamente dobbiamo inserire anche una seconda misura, anch’essa dedicata ai giovani e, in qualche modo, alla cultura.

Si tratta del contributo concesso alle famiglie che hanno sostenuto delle spese relative agli studi musicali da parte dei figli minorenni.

La misura consente alle famiglie di richiedere un’agevolazione, su una spesa massima di 1.000 euro, pari al 19% del totale. Un’agevolazione che verrà concessa in forma di detrazione IRPEF.

Per ottenere questo bonus ISEE alto, viene però richiesto un reddito familiare non superiore ai 36.000 euro.

Alla misura in questione, comunque, abbiamo dedicato un intero approfondimento. Invitiamo dunque i lettori interessati a prendere visione del seguente link per saperne di più:

Il bonus figli sta per scadere: c’è tempo fino al 30/09 per richiederlo per queste spese.

Ci sarà tempo fino a settembre per ottenere questa seconda agevolazione. Il termine ultimo per presentare l’elenco delle spese sostenute è infatti fissato al 30 settembre 2022.

Agevolazioni per la casa da richiedere anche con reddito alto

Nell’elenco dei bonus ISEE alto possiamo inserire anche tutte quelle misure pensate per il recupero del patrimonio edilizio italiano.

Ci riferiamo ai cosiddetti bonus casa, tra cui il bonus 110%, il bonus facciate, ma anche a tutte le agevolazioni minori.

Sono infatti attualmente attive moltissime misure concesse a coloro che non presentano ISEE o che hanno un reddito alto. Si tratta di agevolazioni conferite nel caso di ammodernamento di immobili, che possono essere di proprietà o in affitto.

E ce ne sono per tutti i gusti: dall’agevolazione per l’installazione delle stufe a pellet a quella per le zanzariere, fino al bonus sicurezza.

Si tratta di incentivi che consentono di recuperare gran parte delle spese sostenute per migliorare la vivibilità degli immobili a vari livelli.

Alcune di queste misure saranno accessibili fino alla fine dell’anno corrente. Non sappiamo ancora, infatti, se la prossima Legge di Bilancio provvederà a prorogarle.

Altri bonus ISEE alto e misure accessibili senza limiti

Concludiamo il nostro elenco di misure alle quali anche i redditi alti possono accedere con alcuni contributi vari, accessibili per diverse spese.

Innanzitutto, sono stati attualmente attivati dei contributi locali e regionali per l’accesso alla mobilità green. Alcune Regioni italiane, in altre parole, concedono dei bonus ISEE alto per l’acquisto di mezzi sostenibili, quali ad esempio bici e monopattini elettrici.

Un esempio calzante è rappresentato dal nuovo bonus della Regione Valle d’Aosta, che conferisce fino a 700 euro per l’acquisto i mezzi sostenibili.

Una misura simile è stata attivata nel Comune di Bologna. Insomma, sono tantissime le amministrazioni locali che hanno deciso di concedere questo bonus ISEE alto, o addirittura senza limiti di reddito.

Per verificare se, nel proprio Comune o nella propria Regione, sono attualmente attive iniziative simili, basta consultare il relativo sito ufficiale istituzionale.

In ultimo, non possiamo non inserire in questo elenco il bonus concesso a tutti gli italiani che hanno deciso di rottamare la propria TV obsoleta.

La misura in questione è accessibile a tutti e consente uno sconto diretto sul nuovo televisore acquistato. Uno sconto pari a 100 euro massimi.