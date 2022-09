Tutti a caccia di nuovi bonus ISEE basso da richiedere per contrastare l'aumento dei prezzi, per pagare le bollette di luce, acqua e gas, telefono e Internet, per fare la spesa al supermercato e per saldare il canone di affitto. Quali sono le agevolazioni attive da richiedere con un reddito basso? Ecco un elenco completo.

Le famiglie che soffrono di difficoltà economica possono richiedere e ottenere una serie di bonus ISEE basso per combattere il caro vita. In un momento in cui l’inflazione ha raggiunto i massimi storici, i prezzi delle bollette della luce e del gas spaventano i consumatori, e i beni di prima necessità costano sempre di più al supermercato, è importante superare le difficoltà affidandosi al sostegno statale.

Alcune agevolazioni attive per coloro che possiedono un reddito basso vengono confermate ogni anno, mentre altre vengono modificate o aggiunte alle precedenti: per esempio, di fronte all’aumento del prezzo del gas sono state introdotte nuove agevolazioni e bonus per risparmiare.

Ecco quindi un elenco completo di tutte le agevolazioni attive, gli sconti, i bonus ISEE basso che le famiglie in difficoltà possono richiedere a settembre.

Bonus ISEE basso da richiedere a settembre: tutte le agevolazioni

Per capire se si ha diritto a bonus ISEE basso, la prima cosa da fare è dotarsi dell’indicato economico che fotografa la propria situazione reddituale e patrimoniale.

L’ISEE si può richiedere al CAF oppure online sul sito web dell’INPS, presentando tutta la documentazione necessaria per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (di qui l’acronimo).

Non è necessario avere un reddito pari a zero per ottenere i bonus ISEE basso: spesso i limiti di reddito raggiungono i 12.000 euro o addirittura i 20.000 euro.

Per esempio, esistono dei bonus ISEE basso per risparmiare sulle utenze domestiche di luce, acqua, gas, ma anche sulle spese per il telefono e per Internet; oltre a dei bonus ISEE basso per saldare il canone di affitto o per effettuare la spesa alimentare al supermercato. Ci sono, infine, delle agevolazioni per l’apertura di un conto corrente a zero spese.

Scendiamo nel dettaglio e scopriamo l’elenco completo dei bonus ISEE basso che le famiglie possono richiedere contro il caro vita: a chi spettano, quali sono i requisiti, gli importi e come richiederli.

Bonus ISEE basso per risparmiare sulle utenze: ecco le agevolazioni

Una delle prime preoccupazioni per una famiglia che soffre di difficoltà economica è il pagamento delle utenze di luce, gas, e acqua soprattutto dopo gli aumenti del costo delle materie prime dell’ultimo periodo.

Fortunatamente esistono dei bonus ISEE basso per risparmiare sulle spese, ma spesso non sono sufficienti a coprire interamente i costi delle utenze. Per esempio, grazie al bonus sociale di Arera si può ottenere uno sconto su luce, acqua o gas variabile in base alla composizione del nucleo familiare e all’utilizzo della materia prima.

Ne hanno diritto le famiglie che possiedono un ISEE basso, ovvero sotto i 12.000 euro all’anno, oppure i nuclei familiari numerosi con ISEE sotto i 20.000 euro. Possono altresì ottenere lo sconto sulle utenze anche i titolari RdC e PdC.

Esistono poi numerosi bonus gas a livello regionale per risparmiare su una delle spese che grava maggiormente sulle spalle delle famiglie: i dettagli si trovano sui siti web delle rispettive Regioni di residenza.

Infine, esiste anche un bonus ISEE basso che permette di risparmiare sulle spese per il telefono e per Internet: lo sconto sulle spese telefoniche spetta soltanto a coloro che possiedono un ISEE basso (inferiore a 8.112,23 euro all’anno) nella misura del 50%, fino a un massimo di 9,50 euro per ogni famiglia.

Bonus ISEE basso per risparmiare sulla spesa e sulle bollette

Passiamo invece a un’altra agevolazione da richiedere per risparmiare sui costi della spesa alimentare e sulle bollette: stiamo parlando della social card.

Questo particolare bonus spetta alle famiglie che possiedono un ISEE basso, sotto i 7.120,39 euro all’anno per il 2022 e consente di ottenere un bonifico di 80 euro ogni due mesi per pagare le utenze e la spesa quotidiana. Inoltre, grazie alla card si possono ottenere sconti del 5% presso i negozi di alimentari e le farmacie convenzionati.

La social card, però, spetta soltanto alle famiglie che hanno figli a carico di età inferiore a 3 anni, oppure agli anziani con più di 65 anni. Si può richiedere online, compilando gli appositi moduli, oppure direttamente alle Poste.

Bonus ISEE basso per risparmiare sull’affitto della casa

Anche per quest’anno sono stati confermati i bonus affitto per le famiglie con ISEE basso: entro un certo limite di reddito si può ottenere un contributo economico per il pagamento del canone di locazione.

Ad oggi esistono numerose agevolazioni a tal fine: per i ragazzi con meno di 31 anni, per esempio, è ancora attivo il bonus affitto giovani che permette di ottenere una detrazione fino a 2.000 euro sul canone di locazione annuale per i primi quattro anni dalla firma del contratto.

Per le famiglie in difficoltà, invece, è stato istituito un apposito Fondo per i contributi per l’affitto dal quale attingere in caso di ISEE basso e difficoltà economiche evidenti.

Infine, anche numerose Regioni e Comuni hanno confermato il bonus affitto per i cittadini: per accedervi occorre possedere un ISEE basso e trovarsi in condizioni di difficoltà economica.

Agevolazioni con ISEE basso per l’apertura di un contro corrente a zero spese

Un ultimo bonus ISEE basso sul quale intendiamo soffermarci riguarda l’apertura di un conto corrente a zero spese per le famiglie e i cittadini che soffrono di difficoltà economica.

Esistono delle agevolazioni per i pensionati che possiedono un trattamento previdenziale inferiore a 18.000 euro all’anno, oppure per tutti i cittadini che possiedono un ISEE inferiore a 11.600 euro all’anno.

Aprendo un conto corrente a zero spese, però, si potranno eseguire un numero limitato di operazioni, oltre a non poter godere di tutti i servizi garantiti da altre tipologie di conti.