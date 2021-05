Oggi più che mai i bonus rappresentano davvero un beneficio economico diventato fondamentale per i cittadini italiani ed i lavoratori che sono stati colpiti dalla crisi economica, conseguente all’esplodere dei contagi da Coronavirus. È per tale motivo che il Presidente del Consiglio, l’economista italiano nonché ex banchiere della Banca Centrale Europea, ha deciso di confermare anche una serie di bonus destinati non soltanto alle categorie lavorative più colpite dalle misure restrittive messe in atto al fine di contenere l’ondata di contagi, ma anche nei confronti dei nuclei familiari residenti sul territorio nazionale, in particolare quelli con figli con età inferiore ad un anno. Ecco, dunque, una guida dettagliata in cui saranno approfondite le caratteristiche di ciascun bonus INPS, i quali potranno essere richiesti e riconosciuti anche senza ISEE oppure con un ISEE particolarmente elevati.

Oggi più che mai i bonus rappresentano dei sostegni economici fondamentali attraverso cui il Governo italiano ha provveduto a riconoscere nei confronti di milioni di cittadini italiani, lavoratori e nuclei familiari, che attualmente risultano essere stati maggiormente coinvolti dalla crisi economica, conseguente all’esplodere dei contagi provocato dall’arrivo del Coronavirus.

Per questo motivo, anche in seguito alla formazione della nuova squadra di Governo, risalente ai primi mesi dell’anno 2021, anche il nuovo premier italiano, l’economista nonché ex banchiere della Banca Centrale Europea, ovvero Mario Draghi, ha deciso di proseguire con questa linea di interventi.

Dunque, l’attuale Presidente del Consiglio, ha provveduto anche a confermare le misure e i bonus economici che erano stati precedentemente approvati ed introdotti in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, avvenuta a partire dal primo gennaio 2021.

In questo senso, se da un lato sono stati introdotti dei bonus e degli aiuti economici prevalentemente destinati ad imprenditori, aziende sia di piccole che di grandi dimensioni, oltre che alle categorie di lavoratori, che risultano essere state maggiormente colpite dalle misure restrittive del Governo, dall’altro alto il Governo italiano ha pensato anche ad una serie di contributi in favore delle famiglie, sotto forma di bonus famiglia.

La novità più importante riguarda il fatto che questi bonus famiglia 2021, tra cui rientrano bonus mamma domani, bonus bebè, bonus asilo nido, consiste nel fatto che tutti i nuclei familiari potranno provvedere a richiedere i sostegni economici, a prescindere dal valore ISEE di appartenenza della famiglia, anche nei casi in cui si tratta di un reddito particolarmente alto.

Ecco, quindi, una breve guida dettagliata in cui saranno forniti tutti i dettagli in merito a ciascuno di questi bonus 2021, introdotti in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2021 e al Decreto Sostegni, che potranno essere richiesti ed erogati a prescindere dall’ISEE.

Legge di Bilancio e Decreto Sostegni: tutti i bonus del 2021

In seguito all’approvazione e alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia della Legge di Bilancio 2021 che del Decreto Sostegni, sono stati confermati ed introdotti numerosi indennizzi e misure economiche, sotto forma di bonus, destinati ad aiutare e sostenere le famiglie italiane con figli così come anche tante categorie di lavoratori italiani, che sono stati colpiti dalla crisi conseguente l’esplodere dei contagi da Coronavirus.

Dunque, a questo proposito, occorre sottolineare che l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2021, avvenuta in seguito al lavoro della squadra governativa guidata dall’ormai ex premier italiano, Giuseppe Conte, ha portato la conferma di tantissimi interventi e bonus volti a supportare maggiormente la genitorialità, offrendo così un aiuto concreto a quelle famiglie italiane con figli a carico, in particolare come un’età inferiore a tre anni.

Discorso diverso è invece quello per il Decreto Sostegni, il quale rientra nei diversi decreti-legge che si sono susseguiti nel tempo, al fine di aiutare maggiormente quelle aziende e quei lavoratori italiani, più colpiti dalle misure restrittive intraprese dal Governo al fine di contenere l’aumento dei contagi.

In questo senso, i bonus famiglia 2021, costituiti da bonus mamma domani, bonus asilo nido e bonus bebè, si affiancano ad altri bonus che saranno erogati attraverso il bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 2.400 euro, nei confronti di tutti i lavoratori e i nuclei familiari in possesso di specifici requisiti, ma a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza.

Bonus INPS senza ISEE 2021: come funzionano

La novità più importante e più apprezzata relativa a questi nuovi bonus introdotti da un lato dalla Legge di Bilancio 2021, dall’altro dal recente Decreto Sostegni, riguarda l’opportunità di poter effettuare la domanda e ottenere il riconoscimento del beneficio economico, anche nei confronti di quei nuclei familiari o di quei lavoratori italiani che risultano avere un valore ISEE particolarmente alto, o che decideranno di non presentare la propria certificazione ISEE.

È per questo motivo, che tutti coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti specifici previsti da ciascuno dei bonus in questione, potranno provvedere a presentare la domanda e quindi ottenere la relativa erogazione degli accrediti, sia per quanto riguarda i bonus famiglia 2021 che per il bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 2.400 euro, senza dover necessariamente rispettare l’obbligo di comunicazione della certificazione ISEE.

Tuttavia, occorre specificare che per quanto riguarda l’ammontare complessivo degli importi previsti per ciascun indennizzo economico, in particolare per quanto riguarda i bonus famiglia, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto la possibilità di ottenere degli importi maggiorati nei confronti di quelle famiglie che risultano avere un ISEE particolarmente basso.

Per questo motivo, il consiglio per chi ritiene di appartenere ad una fascia ISEE bassa, è quello di presentare sempre la propria certificazione al momento della richiesta, così da poter ottenere degli importi agevolati.

Bonus INPS onnicomprensivo 2.400€: chi può averlo

Il bonus INPS onnicomprensivo è stato uno dei primi contributi economici introdotti al fine di sostenere quelle categorie di lavoratori italiani appartenenti ai settori più colpiti nel nostro paese, come quelli legati al mondo dello sport, dello spettacolo, oltre che ai settori turistici e alberghieri.

Per questo motivo, anche in seguito alla formazione del nuovo Governo italiano, avvenuta nei mesi precedenti, e attualmente guidato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la linea governativa è stata quella di continuare a prorogare i bonus da destinare a queste categorie di lavoratori più colpite.

Nello specifico, il decreto-legge 22 marzo 2021, numero 41, meglio noto a tutti come Decreto Sostegni, ha portato alla conferma e alla proroga del bonus INPS onnicomprensivo dal valore di 2.400 euro.

In questo senso, la circolare INPS del 19 aprile, numero 65 ha chiarito anche le categorie di lavoratori che potranno richiedere ed ottenere anche in questo caso il bonus da 2.400 euro, secondo quanto stabilito dal Decreto Sostegni. Rientrano dunque le seguenti categorie:

Lavoratori autonomi occasionali;

Lavoratori del mondo dello spettacolo;

Lavoratori in somministrazione, con contratto a tempo determinato o stagionali, appartenenti al settore turistico o degli stabilimenti termali;

Lavoratori stagionali con un contratto dipendente, che appartengono a settori differenti rispetto a quelli turistici o degli stabilimenti termali.

Tuttavia, occorre sempre specificare che prima di procedere con l’invio della richiesta per poter ottenere il riconoscimento del bonus INPS onnicomprensivo, è necessario verificare l’effettiva sussistenza di tutti i requisiti specifici richiesti ed eventuali compatibilità rispetto ad altri benefici di cui si risulta essere percettori.

Come funzione il bonus asilo nido 2021

Tra i bonus famiglia di quest’anno, approvati in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 vi è quello del bonus asilo nido, un sostegno economico fondamentale destinato a quelle famiglie italiane con figli piccoli.

A questo proposito, questo aiuto economico si configura come un assegno mensile che le famiglie italiane potranno ricevere, qualora sostengano delle spese relative a rette dell’asilo nido, sia nei casi di strutture private che pubbliche.

Tuttavia, un requisito fondamentale riguarda l’età del bambino per cui si sostengono tali spese economiche, la quale non dovrà essere superiore ai tre anni.

In merito all’ammontare degli importi previsti dal bonus asilo nido, è necessario specificare che pur essendo accessibile a qualsiasi famiglia in possesso dei requisiti, a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza, tale bonus riconosce diversi importi, sulla base del valore ISEE.

Dunque, per tutte quelle famiglie che decidono di non presentare l’ISEE oppure il cui valore risulta essere superiore ai 40.001 euro, l’assegno complessivo sarà pari a 1.500 euro; mentre, per chi ha un ISEE tra i 25.001 euro ed i 40.000 euro, l’importo sarà pari a 2.500 euro.

Infine, l’assegno per il bonus asilo nido sarà pari a ben 3.000 euro, per tutte quelle famiglie italiane con un ISEE inferiore ai 25.000 euro.

I beneficiari del bonus bebè 2021

Il beneficio del bonus bebè rappresenta un sostegno economico che sarà destinato a tutti quei nuclei familiari che durante l’anno saranno coinvolti dalla nascita o dall’entrata in famiglia (nei casi di adozione o di affido) di un bambino.

Dunque, come nel caso del bonus asilo nido, anche per il bonus bebè, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio è stato previsto un ammontare diverso sulla base dell’ISEE di appartenenza del nucleo familiare.

Quindi, per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 7.000 euro, l’importo è di 160 euro, mentre per chi ha un ISEE superiore ai 40.001 euro o che non presenterà la certificazione, l’importo sarà pari a 80 euro al mese.

Infine, per quanto riguarda quei cittadini che hanno un ISEE tra i 7.001 euro ed i 40.000 euro, il bonus mensile sarà pari a 120 euro.

Come funziona il bonus mamma domani

L’approvazione della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto anche il famoso bonus mamma domani.

Si tratta di un assegno erogato una tantum dal valore di 800 euro, destinato a tutte le madri, a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza, già a partire dal compimento dell’ottavo mese di gravidanza.