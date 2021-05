[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Mentiremmo affermando il contrario. Ora come ora, considerato il periodo non proprio propizio segnato dall’emergenza epidemiologica da coronavirus, i bonus rappresentano una manna scesa dal cielo in grado di tamponare, anche se in parte, i disagi economici già presenti ma acuiti dalla sopraggiungere della covid-19.

Ed è per questo che si scatena la corsa all’accaparrarsi quanto di buono viene offerto dal governo proprio in termini di liquidità. Come facilmente intuibile, però, gli aiuti stanziati dal nuovo esecutivo guidato dell’ex governatore della Banca Centrale Europea, Mario Monti, sono molti e indirizzati a specifici target di popolazione.

Bisognerà possedere alcuni specifici requisiti per poterne usufruire, ma non è sempre così. Ad esempio, del bonus mamma domani, bonus bebè e bonus asilo nido, introdotti nella Legge di Bilancio 2021 come misure incentivanti la natalità, potranno beneficiare una larga maggioranza di famiglie indipendentemente dalla valore ISEE dei richiedenti.

Si riporta un interessante video di Mondo Pensioni sui bonus senza ISEE di cui si può beneficiare.

E lo stessa ragione di fondo è stata utilizzata dal Governo per concedere altri bonus, quali il cashback di Stato e il super cashback.

Tali forme di incentivazioni, infatti, sono state introdotte allo scopo di spingere ancora di più all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per stroncare l’evasione fiscale e impedire la circolazione di denaro sporco.

La cifra di ben 1.650 euro di bonus, per i primi sei mesi del 2021, sarà garantita dal Governo a chi deciderà di aderire alle iniziative indipendentemente dalla propria situazione ISEE e con accredito della somma direttamente sul conto corrente o su carte dotate di IBAN.

Analizziamo in cosa consiste il cashback di Stato, il super cashback, a chi spettano e come ottenerli tenendo sott’occhio gli aggiornamenti disponibili al riguardo.

Cashback, il bonus semestrale del 10%

Il cashback, o bonus bancomat da 300,00 euro, è un’iniziativa lanciata dall’ormai ex Governo Conte per aumentare il flusso dei pagamenti in moneta elettronica. In parole povere, per determinati acquisti effettuati in specifici negozi al consumatore verrà riconosciuto un bonus in forma percentuale su quanto pagato, nell’arco di un semestre.

Dal 1° gennaio 2021, terminato a dicembre 2020 il cashback di Natale con il quale sono rimborsati circa 223 milioni di euro a chi nel periodo dall’8 dicembre fino a fine mese era riuscito a fare almeno 10 operazioni cashless, è partita l’iniziativa del primo semestre del nuovo anno che terminerà il 30 giugno 2021.

In quest’arco temporale, al consumatore verrà riconosciuto un bonus pari al 10% di quanto speso, per un massimo di 1.500 euro a semestre e alla sola condizione che si effettuino non meno di 50 operazioni di cashless.

In maniera più semplice, il consumatore potrà ottenere un bonus di rimborso pari a 150,00 euro massimo per semestre su tutti gli acquisti.

Il bonus cashback senza ISEE

Per ottenere il rimborso sotto forma di bonus sulle operazioni di cashless fatte occorre iscriversi.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni, residenti in Italia, con conto corrente o carta dotata di IBAN. Null’altro serve per usufruire del bonus, neppure il valore del proprio ISEE come diversamente richiesto per altre tipologie di agevolazioni erogate dal Governo.

Anche sul fronte acquisti non ci sono limitazioni particolari.

Il rimborso nella misura del 10% copre indistintamente tutti gli acquisti fatti come consumatori e per qualsiasi tipologia di spesa (alimentare, pagamenti di ristoranti, spese mediche, abbigliamento, etc.) purché pagata utilizzando uno strumento elettronico. Non sono, invece, contemplati nella misura gli acquisiti effettuati nell’ambito del proprio lavoro imprenditoriale, professionale o fatti su internet.

È ovvio il motivo di escludere dalla cerchia di spesa gli acquisti online. Non va dimenticato che l’obbiettivo alla base del cashback è di incentivare gli italiani a comprare nei negozi tradizionali.

Inoltre, non avrebbe senso un bonus che incentivi i pagamenti elettronici in un contesto come quello di internet in cui questi sistemi di pagamento sono gli unici a poter essere utilizzati.

Come ottenere il bonus cashback

Per partecipare all’iniziativa ed ottenere il 10% sugli acquisti a semestre basta iscriversi a IO.it, l’applicazione di PagoPA utilizzata anche per erogare il bonus vacanze, utilizzando il proprio SPID o in alternativa la CIE, carta di identità elettronica.

Prima di procedere alla registrazione è fondamentale raccogliere tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione: codice fiscale e codice IBAN del proprio conto corrente o della propria carta elettronica su cui verrà accreditato il cashback.

Va ricordato, inoltre, che l’importo maturato del cashback sarà corrisposto dopo 60 giorni dalla fine del semestre. Ad esempio, per il semestre che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno dello stesso anno si dovrà attendere fine agosto per ricevere la somma massima di 150,00 euro.

Super cashback: il bonus di 1.500 euro a semestre

Nel primo semestre del 2021, oltre ai 150,00 euro previsti come rimborso massimo di cashback si potrà beneficiare di un altro bonus più consistente: il super cashback, per un importo massimo di 1.500 euro a semestre.

Dalla somma fra i bonus previsti dalle due misure è facile notare come nei soli primi sei mesi del 2021 i consumatori che effettueranno acquisti utilizzando mezzi di pagamento elettronici avranno la possibilità di racimolare fino a 1.650 euro, senza rispettare particolari requisiti.

Tanto il cashback quanto il super cashback, infatti, potranno essere richiesti indipendentemente dal valore del reddito ISEE. È sufficiente disporre si un conto corrente o di carte elettroniche con IBAN.

Ma in cosa consiste il Super Cashback? Conosciuto anche con il nome di Super Premio Cashback, è un premio del valore di 3.000 euro annuo spettante ai primi 100 mila cittadini che avranno eseguito il più alto numero di transazioni con strumenti di pagamento digitali (carte, bonifici e bancomat, specifiche app dello smartphone).

Tutte le transazioni appena elencate dovranno essere eseguite nell’arco di 6 mesi. Tuttavia, come anche per il cashback, quello che conta non è l’importo degli acquisti effettuati ma quante operazioni digitali sono state compiute.

Ecco perché 3 bottiglie d’acqua acquistate al bar avranno lo stesso “valore” di 3 personal computer e via dicendo. Tutti questi beni se pagati con carta elettronica consentiranno ai consumatori aderenti all’iniziativa di rientrare tra i 100 mila partecipanti a cui potrebbe andare il premio.

Come ottenere il bonus bancomat

In realtà, il bonus bancomat di 3000 euro varia poco rispetto al cashback di Stato. All’iniziativa si potrà partecipare rispettando le stesse condizioni previste per il cashback, vale a dire effettuare minimo 50 transazioni a semestre per accedere alla graduatoria del Super Premio Cashback.

Alla piattaforma web PagoPa spetterà l’attività di gestione dei premi, mentre alla Consap è demandato il compito di gestire eventuali contenziosi e l’erogazione dei rimborsi.

Anche in questo caso, sarà IO a fare da tramite fra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Nell’applicazione, utilizzata seguendo le stesse modalità previste per il cashback di Stato, verrà mostrata una classifica provvisoria, aggiornata tutti i giorni, riportante il punteggio minimo di transazioni necessarie per rientrare tra i primi 100 mila partecipanti.

Per quanto riguarda, invece, come ricevere il premio l’ipotesi è quella dell’accredito diretto sul conto corrente o carta con IBAN.

Super bonus cashback: la classifica al 30 aprile

Secondo i dati raccolti al 30 aprile 2021, tra i primi 100 mila partecipanti all’iniziativa si trovano quanti hanno effettuato almeno 304 acquisti validi e con pagamento elettronico.

In termini di stime, questo significa che si trovano in classifica i soggetti che hanno effettuato giornalmente circa 2,24 acquisti.

Tuttavia, va ricordato che si tratta di una classifica provvisoria che potrebbe subire a breve un netto taglio. Secondo voci di corridoio, infatti, la società PagoPa si sarebbe insospettita per alcuni pagamenti troppo ravvicinati, di pochi centesimi l’uno fatti chiaramente a scopo fraudolento.

Alcuni “furbetti” avrebbero preso di mira i benzinai, come accaduto nella provincia di Pavia e ad Arezzo, effettuando una raffica di rifornimenti di carburante, ognuno da pochi centesimi, allo scopo di far lievitare il numero di transazioni fatte.