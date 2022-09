Torna il bonus librerie anche nel 2022. Come accedere al credito d’imposta fino a 20.000 euro e come inviare la domanda mediante il portale del Ministero della Cultura. Via alle richieste a partire dal 15 settembre e tempo fino al 28 ottobre.

Torna il bonus librerie anche nel 2022.

Nonostante le continue notizie legate ai bonus per l’acquisto di libri scolastici, in questo caso non si tratta di un contributo richiedibile dalle famiglie, né di un bonus che viene erogato direttamente sul conto del beneficiario.

In questo caso ci stiamo, infatti, riferendo a un credito d’imposta. Una misura introdotta con la legge n. 205 del dicembre 2017 che si rivolge agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio in negozi specializzati di libri, nuovi o usati.

Possono usufruire del credito d’imposta sia le librerie indipendenti, sia quelle ricomprese in gruppi editoriali. Tuttavia, per questi primi beneficiari viene innalzato il limite massimo, offrendo la possibilità, ai piccoli esercenti, di usufruire di un credito d’imposta fino a 20.000 euro.

Tutti coloro in possesso dei requisiti potranno cominciare a inviare le istanze, tramite la piattaforma del Ministero della Cultura, a partire da giovedì 15 settembre. A inviare l’istanza dovrà essere il rappresentante legale dell’impresa, il quale dovrà effettuare la registrazione anche qualora abbia presentato domanda anche lo scorso anno.

Cos’è il bonus librerie e come richiederlo nel 2022

Così come cittadini e famiglie italiane hanno bisogno di sostegni economici o agevolazioni fiscali da parte dello Stato, specialmente nel post-pandemia e tenendo conto dei rincari derivanti dal conflitto in Ucraina, anche le imprese e gli esercenti possono contare su alcune agevolazioni.

Il governo mette a disposizione, per queste categorie, diversi aiuti, alcuni dei quali specifici e che fanno riferimento a particolari settori.

È il caso del bonus librerie, introdotto per la prima volta nel 2018 e rifinanziato negli anni successivi.

Si tratta, come già accennato, di un credito d’imposta in favore delle librerie, dai piccoli librai alle librerie ricomprese in gruppi editoriali, che viene calcolato sulla base delle diverse spese sostenute, per esempio TARI e IMU, ma anche spese per la locazione o per il mutuo.

Nel 2022, è possibile inviare l’istanza per ottenere il beneficio a partire dal 15 settembre. Istanza che andrà inviata online.

A chi spetta il bonus librerie 2022 e come ottenere il credito d’imposta fino a 20.000 euro

Come abbiamo visto, il bonus librerie può essere richiesto tanto da piccoli librai quanto da librerie che fanno parte e sono gestite da gruppi editoriali.

A seconda della categoria di beneficiari, cambia anche il valore del credito d’imposta. Infatti, per i primi il limite è fissato a 20.000 euro, mentre ai secondi spetta un credito d’imposta fino a un massimo di 10.000 euro.

Inoltre, vi sono alcuni requisiti da possedere per usufruire dell’agevolazione, tra cui:

• classificazione ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano);

• avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;

• essere soggetti a tassazione in Italia;

• aver sviluppato ricavi derivanti da cessione di libri (sia nuovi che usati) pari almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Come già accennato, sono diverse le voci in base alle quali viene parametrato il credito d’imposta. Tra queste, tasse e imposte come IMU, TARI e TASI, imposta sulla pubblicità e tassa per l’occupazione di suolo pubblico e altre spese sostenute tra cui quelle di locazione o per il mutuo.

Bonus librerie 2022, via alle domande dal 15 settembre: come e dove richiederlo

Ad annunciare l’apertura della procedura per l’invio delle istanze relative al bonus librerie 2022 è la comunicazione del Ministero della Cultura che fissa la data di partenza a giovedì 15 settembre.

Come evidenziato nella comunicazione, la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta potrà essere inviata:

dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00.

Inoltre, le istanze dovranno essere inviate online, tramite il portale apposito, raggiungibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Come richiedere il bonus librerie 2022 e istruzioni sulla compilazione della domanda

L’avviso del Ministero offre alcuni importanti dettagli da ricordare. In primis, per le domande 2022 è necessario, al momento della compilazione, specificare le dimensioni dell’impresa richiedente, quindi se si tratta di una micro, piccola, media o grande impresa.

A inviare l’istanza dovrà essere il rappresentante legale dell’impresa, il quale dovrà effettuare la registrazione alla piattaforma e, in seguito, compilare la domanda. La registrazione dovrà essere sempre effettuata, anche qualora la stessa impresa abbia già richiesto il bonus o abbia effettuato la registrazione in passato.

Inoltre, nell’avviso è anche presente il link alla guida alla compilazione, un documento pdf in cui sono presenti le istruzioni per l’invio dell’istanza, dalla fase di registrazione alla ricezione dell’e-mail di conferma di invio della domanda.

Una volta raccolte tutte le domande, ed effettuati tutti i controlli necessari, queste verranno inviate all’Agenzia delle Entrate. La Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul proprio sito.