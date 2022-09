Partono i bonus libri per l’anno scolastico 2022-2023. Saranno concessi, su base locale, da tutte le Regioni italiane. Scopriamo le scadenze e le modalità di richiesta alle quali le famiglie e gli studenti dovranno attenersi.

La maggior parte delle Regioni italiane ha già reso ufficialmente note le modalità di accesso al bonus libri per l’anno scolastico che sta per iniziare. La misura economica consentirà alle famiglie di ottenere del denaro o dei buoni da destinare all’acquisto dei libri di testo o del materiale didattico, necessari ai figli per frequentare la scuola dell’obbligo.

È bene sottolineare che importi, requisiti di accesso e, soprattutto, scadenze previste non saranno uguali per tutte le Regioni. Il bonus libri può infatti variare a seconda della località di residenza.

Cerchiamo comunque di capire dove è già possibile richiedere la misura di sostegno, a chi spetta e quali sono le scadenze attualmente ufficializzate.

Arriva il bonus libri 2022 e queste famiglie potranno richiedere 300€ fino al 22 settembre

Il primo bonus libri per l’anno scolastico 2022/2023 che analizzeremo è quello della Regione Toscana, che scadrà a breve.

In questa regione sono stati previsti fino a 300 euro per ogni studente iscritto alle scuole dell’obbligo. Il contributo ricevuto potrà essere sfruttato, oltre che per l’acquisto di libri di testo, anche per sostenere le spese legate a materiale didattico e a contributo per l’iscrizione a scuola.

Potranno accedere al bonus libri della Regione Toscana solo determinate famiglie, dato che il bando ufficiale prevede il rispetto di due requisiti fondamentali.

Il primo è relativo all’iscrizione a scuola, la quale deve ovviamente trovarsi entro i confini regionali.

Il secondo requisito, invece, riguarda la situazione economica della famiglia richiedente. Possono infatti accedere al bonus libri solamente le famiglie toscane con ISEE non superiore ai 15.748,78 euro.

La domanda per ottenere l’agevolazione deve essere presentata al proprio Comune di residenza. Si avrà tempo fino al prossimo 21 settembre 2022 per tale presentazione, dopo di che la raccolta delle istanze si chiuderà.

Gli altri bandi già attivi per ottenere il contributo

La Toscana non è comunque l’unica Regione ad aver già reso disponibile il bonus libri per l’anno scolastico che sta per iniziare.

Altra Regione dove è già possibile richiedere il contributo è il Lazio. All’assegnazione dei contributi possono accedere i genitori con a carico minori frequentanti sia le scuole elementari che le scuole medie.

Anche in questo caso, è prevista una soglia ISEE da rispettare, che regolamenta l’accesso al bonus. La famiglia richiedente dovrà infatti presentare un ISEE non superiore ai 15.493,71 euro.

In questo caso, l’agevolazione prevede l’erogazione gratuita (totale o parziale) non solo dei libri, ma anche di eventuali sussidi digitali necessari all’allievo.

La richiesta va inoltrata dal genitore interessato tramite la piattaforma ufficiale del nuovo SICED, entro il prossimo 15 ottobre.

La procedura di richiesta per l’ottenimento del bonus libri è attualmente attiva anche in Sicilia, dove l’agevolazione sarà accessibile solo per redditi molto bassi.

È infatti previsto, per poter accedere alle richieste, un ISEE in corso di validità inferiore alla cifra di 10.632,94 euro.

La presentazione delle domande per ottenere il bonus in questa Regione è diversa rispetto alle altre Regioni fino ad ora analizzate. Infatti, la richiesta va inoltrata direttamente all’istituto scolastico presso il quale il minore è iscritto.

Tale presentazione dovrà avvenire entro e non oltre il 14 ottobre 2022.

Non si sa ancora quali saranno gli importi esatti del bonus libri della Regione Sicilia. Questi verranno infatti calcolati sulla base del numero di domande pervenute, che i Comuni dovranno comunicare al Dipartimento dell’Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio.

Bonus libri in arrivo anche in queste Regioni

Ci sono, infine, alcune Regioni che hanno già pubblicato il bando relativo al bonus libri per l’anno scolastico 2022/2023, dove però non è ancora possibile inoltrare la richiesta.

Un esempio è la Regione Emilia-Romagna, dove le domande verranno ufficialmente aperte tra qualche giorno, in data 5 settembre 2022.

Il bonus libri in questa Regione verrà concesso anche agli universitari, dato che potranno presentare domanda anche le famiglie con figli di età compresa entro i 25 anni.

La Regione ha disposto due distinte soglie ISEE:

la precedenza verrà data alle famiglie con ISEE entro i 10.632,94 euro;

gli eventuali fondi residui verranno distribuiti alle famiglie con ISEE entro i 15.748,48 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato, in questo caso, al prossimo 26 ottobre 2022.

Ricordiamo infine ai lettori interessati ai bonus libri regionali che anche nelle Regioni italiane non citate nel presente articolo la distribuzione dell’agevolazione è in partenza o già attiva.

Non è possibile, infatti, analizzare tutti i bandi attualmente attivi in questa sede.

Si consiglia dunque di visitare il sito istituzionale della Regione di residenza per maggiori informazioni in merito.

