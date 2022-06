Nuovi bonus libri di testo 2022 dalle Regioni: se sei alla ricerca di sconti sull'acquisto di materiale scolastico e non solo, questa è la tua occasione. La tua famiglia può ottenere un bonus libri da 300 euro fino a 2.000 euro a figlio, con ISEE basso o alto. Ecco quali sono le agevolazioni per gli studenti e per risparmiare sui libri di testo.

Bonus libri di testo: conosci tutte le agevolazioni da richiedere per risparmiare sull’acquisto di libri e materiale per la didattica? La fine della scuola è sempre più vicina, ma le famiglie sono già alla ricerca di nuove agevolazioni per il prossimo anno scolastico 2022-2023: risparmiare soldi per l’acquisto di libri e testi scolastici è fondamentale.

Anche per questo motivo, alcune Regioni italiane hanno già pubblicato i bandi di accesso ai bonus libri di testo 2022, delle agevolazioni in denaro per risparmiare sulle spese per la scuola e non solo. Quali sono i bandi attivi?

Grazie ai contributi regionali si possono ottenere bonus libri da 300 euro fino a 2.000 euro utili per l’acquisto di testi o materiale scolastico, ma anche pc e tablet. I contributi spettano sia ai ragazzi delle scuole elementari e medie, sia ai giovani che frequentano le scuole superiori. Bonus studenti per tutti!

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti di accesso al bonus libri di testo 2022: a chi spetta, come richiederlo e qual è la scadenza per presentare la domanda online.

Bonus libri 2022: novità dalle Regioni. I bandi attivi!

Quali sono i bonus libri 2022 da richiedere alla propria Regione di residenza? Sono sempre di più le Regioni che stanno introducendo nuovi bandi dedicati ai ragazzi che frequentano le scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado: non solo per le famiglie con ISEE basso, ma anche per requisiti di merito.

Attualmente risultano attivi i seguenti bonus libri di testo 2022:

Voucher scuola 2022-2023 – Piemonte;

Dote Scuola 2022-2023 – Lombardia;

Buono scuola – Veneto;

Pacchetto scuola 2022-2023 – Toscana;

Studio in Puglia.

A queste agevolazioni possiamo aggiungere anche i contributi previsti per i ragazzi di 18 anni: grazie al bonus cultura si possono ottenere 500 euro dallo Stato da spendere per libri di testo, mostre, musei, eventi culturali, cinema, teatri, concerti e molto altro.

Infine, anche la Carta dello Studente – IoStudio è una tessera che permette di ricevere sconti e agevolazioni su moltissimi settori della cultura: non si tratta di un bonus, ma di una carta che identifica lo status di studente sia in Italia sia all’estero.

La card IoStudio si può richiedere gratis presso la segreteria scolastica ed è valida per cinque anni (per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado).

Bonus libri 2022 in Piemonte: a chi spettano?

Nuovi bonus libri 2022 per l’acquisto di testi e materiale scolastico in Piemonte: la Regione ha stanziato nuovi fondi per l’erogazione dei voucher scuola 2022-2023. Questi bonus studenti sono destinati agli alunni e alle loro famiglie, purché soddisfino alcuni requisiti essenziali.

Anzitutto, è necessaria l’iscrizione – per l’anno scolastico 2022-2023 – presso scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado, a livello statale o paritario, con sede sul territorio regionale. Lo studente non deve possedere alcun titolo e deve avere un’età inferiore a 21 anni. Inoltre, è necessario possedere un ISEE familiare non superiore a 26.000 euro.

La domanda per il vuocher scuola 2022-2023 si può presentare esclusivamente online entro il 21 giugno 2022.

Bonus libri 2022 in Piemonte: come utilizzare i buoni?

Grazie al bonus libri 2022 previsto dal Piemonte, si possono ottenere dei voucher scuola da utilizzare per sostenere diverse tipologie di spesa legate alla scuola e ai libri e testi scolastici. Vediamo le tipologie e gli importi dei buoni.

Voucher A – si può utilizzare solo per pagare le spese relative all’iscrizione o alla frequenza di scuole paritarie. Il limite ISEE rimane fisso a 26.000 euro, ma le famiglie che possiedono un reddito inferiore a 15.748,78 euro possono utilizzare una parte del bonus anche per l’acquisto di libri e testi scolastici.

Voucher B – si può utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico o altre dotazioni tecnologiche ad uso esclusivamente scolastico.

Ogni famiglia può presentare una sola domanda, valida per l’ottenimento di una sola delle due tipologie di bonus studenti 2022. Per conoscere importi e maggiorazioni sui voucher consigliamo l’attenta lettura del bando di riferimento.

Bonus libri 2022 in Lombardia: quali sono le agevolazioni?

La Regione Lombardia ha pubblicato il bando Dote Scuola 2022-2023, ovvero bonus studenti da sfruttare per acquistare libri e materiale didattico per la scuola. A chi spettano questi buoni?

Possono richiedere il bonus studenti le famiglie con figli a carico di età inferiore ai 21 anni che stanno frequentando la scuola dell’obbligo, a livello statale o paritario, sita in Lombardia. Il limite reddituale per accedere ai contributi è fissato a 40.000 euro.

Gli importi del bonus libri variano in base all’ISEE familiare e vengono erogati sottoforma di buoni da spendere entro il 30 giugno 2023: si passa da un minimo di 300 euro per i redditi fino a 40.000 euro, a un massimo di 2.000 euro per i redditi inferiori a 8.000 euro.

Per ottenere i bonus libri 2022 della Lombardia occorre presentare domanda online sul sito istituzionale, non appena saranno aperti i termini con apposita comunicazione pubblica.

Bonus libri 2022 in Veneto: quali sono i requisiti?

Il Veneto ha confermato il bonus libri anche per quest’anno: si chiama buono scuola 2021-2022 il bando regionale al quale possono accedere le famiglie con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado, a livello statale o paritario.

In questo caso i requisiti prevedono il sostenimento di una spesa minima di 200 euro per l’iscrizione e la frequenza scolastica, oltre al possesso di un ISEE inferiore a 40.000 euro. Si possono richiedere i bonus studenti anche per i ragazzi disabili.

Gli importi dei benefici variano al variare dell’ISEE familiare: si possono distinguere a tal fine tra fasce di reddito (0-15.000; 15.000-30.000; 30.000-40.000).

La domanda per il bonus libri 2022 in Veneto si può presentare esclusivamente online tramite il portale dedicato, entro la scadenza del 9 giugno 2022.

Bonus libri 2022 in Toscana: requisiti e domanda

Si chiama Pacchetto scuola 2022-2023 il bando approvato dalla regione Toscana per tutti gli studenti che frequentano scuole secondarie di primo o secondo grado, a livello statale o paritario.

Ciascun contributo viene erogato dal proprio Comune di residenza, pertanto la domanda va presentata sul sito web istituzionale entro le scadenze fissate dalle città.

Possono accedere al bonus libri 2022 tutte le famiglie che soffrono di difficoltà economica: i relativi limiti reddituali sono fissati da ciascun Comune di residenza.

Si può presentare la domanda solo con SPID: l’identità digitale diviene quindi un requisito necessario per ottenere i contributi regionali.

L’importo del bonus libri 2022 è ancora in fase di definizione, ma se dovessero essere confermate le specifiche dello scorso anno si tratterebbe di un bonus da 300 euro per ogni studente. I buoni scuola si possono utilizzare solo per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Bonus libri 2022 - Studio in Puglia: come funziona?

Infine, esiste anche il bando Studio in Puglia, ovvero un bonus destinato a tutti i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo presso la Regione.

I contributi regionali sono stati assegnati ai giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e che possiedono un ISEE inferiore a 10.632,94 euro: ciascuno ha potuto ottenere un bonus da 200 euro dalla Regione.

Per accedere al bonus libri e per ottenere le borse di studio – legate al reddito – è possibile presentare la domanda sul sito web istituzionale entro il 9 giugno 2022.