Il bonus luce e gas è un extra che ti viene assegnato se non riesci a pagare le bollette energetiche, in particolare quelle gonfiate dall'aumento. Ma per averlo bisogna avere un ISEE abbastanza basso, anche se è possibile l'esenzione. Ecco come

Bonus luce e gas e potrai dire addio alle bollette!

Con questo supporto economico stanziato dal Governo Draghi potrai avere un grosso taglio delle tue bollette energetiche, in particolare se hai un reddito basso o soffri di alcune patologie disabilitanti.

Purtroppo, come buono, richiede in uno dei due casi l'attestazione ISEE in corso di validità, a meno che non ci siano motivi medici che ti garantiscano l'esenzione. In quel caso basterà la semplice certificazione medica, più altri documenti vari.

In questo articolo faremo il punto della situazione, e vedremo come funziona questo bonus elettrico e a quanto ammonta per tutti!

Bonus luce e gas 2022: ecco come funziona

Il bonus luce e gas 2022, o comunemente chiamato bonus elettrico 2022, è un buono disposto dal Governo Draghi per ridurre il costo delle bollette per tutti coloro che hanno problemi economici o fissi.

Gestito dall'ARERA, ovvero l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, garantisce un taglio molto sostanzioso nel caso in cui:

il soggetto soffra di un disagio economico,

il soggetto soffra di un disagio fisico.

Questa decisione di agevolare le persone in dissesto economico e psicofisico è nata a seguito dell'escalation prodotta dagli ultimi eventi finanziari e internazionali.

Da una parte, con l'aumento dei prezzi delle materie prime, il gas al metro cubo ha raggiunto quotazioni terrificanti, con la previsione infausta di un rincaro per ogni utente di almeno 1.000 euro in più all'anno, e solo per le bollette, secondo ilGiorno.it.

Se si aggiunge anche che, causa guerra in Ucraina, questo aumento è destinato a peggiorare, specie se l'Italia non potrà può provvedere a rifornirsi di gas russo, comprenderai che questo bonus è necessario ora più che mai.

Anche perché è destinato non solo a chi ha problemi economici, ma anche fisici.

Bonus luce e gas 2022: ecco chi ne ha diritto

Il bonus elettrico 2022 è previsto per chi ha problemi economici e fisici, come già abbiamo accennato poc'anzi.

Nel primo caso si dovrà presentare l'attestazione ISEE, in cui viene attestato di avere un reddito inferiore a 8.265 euro.

Questo limite può aumentare nel caso il richiedente abbia un nucleo familiare con ben quattro figli a carico. In questo caso, l'indicatore avrà come limite massimo ben 20.000 euro.

In pratica funziona come il Reddito di Cittadinanza: a seconda della composizione del nucleo familiare, si potrà avere due limiti diversi.

E guarda caso nella richiesta per il bonus elettrico 2022 bisognerà anche segnalare se si sia titolare di:

Reddito di Cittadinanza,

di Pensione di Cittadinanza.

Per la cronaca, la PdC è un ammortizzatore sociale disposto per tutti coloro che, nel nucleo familiare di riferimento, abbiamo almeno 67 anni d'età, o una patologia disabilitante grave o una condizione di non autosufficienza.

Per provvedere all'ISEE, dovrai fare richiesta al Centro di Assistenza Fiscale, o al patronat locale, e presentare:

Modello Redditi (o Certificazione Unica in caso di dipendenti o pensionati);

saldo e giacenza media al 31 dicembre 2020 di tutti i tuoi conti correnti;

e media al 31 dicembre 2020 di tutti i tuoi conti correnti; Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Non sarà necessario presentarlo nuovo se sei già percettore dell'RDC o del PDC, perché quello già presentato per l'aggiornamento annuale o quello per la richiesta all'INPS è più che sufficiente.

E non sarà necessario presentarlo se sei invece sofferente di qualche patologia disabilitante.

Bonus luce e gas 2022: senza ISEE in caso di disagio fisico

Per il bonus elettrico 2022 è necessario presentare l'ISEE soltanto se si è vittime di un disagio economico, confermato da un reddito inferiore a 8.265 euro, o 20.000 in caso di famiglia numerosa. Così come l'essere titolare di RDC o PDC.

Non serve se invece sei un soggetto sofferente di una patologia disabilitante tale da comportare l'uso permanente di dispositivi elettromedicali.

Sono apparecchi notoriamente energivori, perché richiedono l'allaccio elettrico praticamente 24 ore su 24, in modo da garantire la salute dell'ammalato o almeno la deambulazione regolare.

Si parla generalmente di dispositivi quali carrozzine elettriche, sollevatori, ventilatori polmonari, dispositivi per l'emodialisi. Sono tutti strumenti che impediscono all'ammalato di soccombere alla patologia.

In questo caso si potrà avere il bonus elettrico 2022 senza l'attestazione ISEE, ma in cambio servirà presentare il certificato medico dell'ASL, come previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 2011.

Bonus luce e gas 2022: nuovi importi in arrivo! Ecco a quanto ammonta

A causa dell'aumento dei prezzi di luce e gas, il bonus elettrico 2022 ha subìto un aumento sensibile degli importi spettanti a chi soffre di un disagio economico e chi di un disagio fisico.

Per entrambi sono previsti degli importi, purtroppo non simmetrici vista la pecularità per cui vengono richiesti.

Per il 2022 il bonus elettrico 2022 prevede:

134,10 euro per le famiglie composte da 1 o 2 soggetti ;

163,80 euro per le famiglie composte da 3 o 4 soggetti;

euro per le famiglie composte da ; 192,60 euro per le famiglie composte da più di 4 soggetti.

Ricordiamo che per quest'ultima tipologia di famiglia è possibile accedere al bonus anche con un ISEE superiore a 8.265 euro, purché inferiore a 20.000 euro.

Diversamente, per chi lo richiede per via di un disagio fisico, si avrà diritto a tot euro a seconda della fascia di appartenenza dell'apparecchio segnalato, per consumo per kilowatt ora:

43,20 euro se il consumo è sotto i 600 KWh;

77,40 euro se il consumo è sopra i 600 KWh ma sotto i 1200 KWh;

se il consumo è sopra i 600 KWh ma sotto i 1200 KWh; 111,60 euro se il consumo è sopra i 1200 KWh.

Questo bonus per chi ha un disagio fisico è basso perché riguarderà esclusivamente il consumo energetico dell'apparecchio o degli apparecchi in tua dotazione, a seconda anche del tempo giornaliero di utilizzo.

Bonus luce e gas 2022: ecco dove fare domanda

Il bonus elettrico 2022 è disponibile attraverso uno dei seguenti sistemi:

sito ufficiale dell'ANCI,

ente referente per la richiesta del bonus (comunale o CAF).

Per presentare la domanda bisogna compilare il modulo Bonus Luce e Gas, e allegarci assieme:

l'attestazione ISEE se lo richiedi per via di un disagio economico,

se lo richiedi per via di un disagio economico, solo il Certificato Medico dell'ASL se lo richiedi per via di un disagio fisico.

Se lo richiedi per il disagio economico, l'ISEE verrà analizzato dall'INPS attraverso un accertamento della tua fornitura elettrica presso Acquirente Unico, tramite Sistema Informativo Integrato. Così facendo potrà confermare il raggiungimento dei requisiti.

Nel caso del disagio fisico, sarà richiesta anche la segnalazione di questi ulteriori dettagli:

la potenza energetica prevista dal tuo contratto di fornitura,

prevista dal tuo contratto di fornitura, il numero di apparecchiature mediche in dotazione,

di mediche in dotazione, il tempo giornaliero di utilizzo,

di utilizzo, il codice POD (Point of Delivery) e la potenza impiegata.

Sono piccoli dettagli, l'ultimo in particolare lo troverai nella tua ultima bolletta energetica.

Bonus luce e gas 2022: ecco come rinnovarlo

Nel caso in cui tu voglia rinnovare il bonus elettrico 2022, basterà ripresentare i documenti sopra citati, in particolare la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l'attestazione reddituale nel caso tu lo richieda per via di un disagio economico.

Ricordiamo che questo bonus garantisce l'erogazione di emtrambi gli importi se vengono accertate sia condizioni economiche e fisiche gravose. In pratica le bollette non le paghi più, visto che con un assegno ti tagliano la bolletta per il disagio economico, e con l'altra te la tagliano per il disagio fisico.

L'importante è che, con l'avanzare di questo scenario internazionale, non taglino prima le forniture di gas.