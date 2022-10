Una montagna di soldi risparmiati? Con il Bonus luce e gas da 600€ si può. Verifica l'ISEE

Nuovo Bonus Luce e gas in arrivo per risparmiare una montagna di soldi. Alcune famiglie italiane possono richiedere il contributo di 600 euro per contrastare il caro energia presentando domanda e rispettando una determinata soglia ISEE. Ecco di cosa si tratta e come presentare domanda.

Nuovo Bonus Luce e Gas in arrivo per risparmiare una montagna di soldi. Alcune famiglie italiane possono richiedere il contributo di 600 euro per contrastare il caro energia presentando domanda e rispettando una determinata soglia ISEE. Vediamo subito di cosa si tratta e come presentare domanda.

Il conflitto tra Russia e ucraina si fa sempre più sentire sui budget delle famiglie italiane. Anche se il prezzo del gas si sta lentamente abbassando rispetto ad agosto la situazione non è certo delle migliori.

Da alcune recenti stime il prezzo del gas è tornato ai livelli di luglio, cioè 156,21 euro al megawattora rispetto ai 350 di agosto, con una riduzione in termini percentuali dell’11,1%.

Tale riduzione potrebbe generare un effetto a cascata sui vari settori economici e sia per imprese che per le famiglie. Infatti, si prevede che per effetto di questa riduzione la speculazione dovrebbe placarsi producendo una stabilizzazione dei prezzi.

Concretamente si spera che questo abbassamento del prezzo del gas si possa ripercuotere anche sulle bollette delle famiglie e delle imprese, maggiormente colpiti da questi folli rincari. Non è facile dirlo a priori per il semplice fatto che numerose sono le variabili da prendere in considerazione.

L’incertezza di questa situazione è comunque meritevole di attenzione da parte delle varie istituzioni nazionali e locali, anche a fronte delle previsioni per il 2023 che non sono certo rosee.

Si prevedono infatti aumenti fino al +300% rispetto al 2020, cioè una spesa di circa 5.300 euro per famiglia media.

Per aiutare gli italiani a fronteggiare questa ondata di rincari, numerose sono state le iniziati e le agevolazioni poste in essere dal governo ma anche dagli enti locali per contrastare questa folle corsa di aumenti.

Da qualche giorno è possibile richiedere un nuovo Bonus posto in essere da un’amministrazione locale proprio per aiutare le famiglie a contrastare il caro vita. Il nuovo Bonus luce e gas da 600 euro può essere richiesto dalle famiglie italiane fino al 31 dicembre 2022, solo se si rientra in specifiche soglie ISEE.

Ma vediamo subito in cosa consiste il nuovo Bonus bollette da 600 euro e come è possibile richiederlo.

Una montagna di soldi risparmiati? Con il Bonus luce e gas da 600€ si può. Verifica l'ISEE

Il nuovo Bonus luce e gas da 600 euro è una nuova misura erogata a favore di alcune famiglie italiane che permetterà di risparmiare una montagna di soldi.

L’iniziativa è stata pensata dal comune di Lierna per venire incontro alle sempre più pressanti esigenze delle famiglie residenti nel territorio comunale ed aiutarle a fronteggiare il caro vita.

Il contributo di 600 euro permetterà di sostenere almeno parzialmente i costi dei pagamenti delle utenze familiari tra cui bollette della luce, del gas o metano, utenze telefoniche e TARI.

Possono accedere al nuovo Bonus Luce e gas da 600 euro è necessario essere residente nel Comune di Lierna alla data di uscita del bando ed essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 12.000 euro.

Non saranno esclusi dall’erogazione dei contributi coloro che sono già assegnatari di altre forme di sostegno al reddito ma sarà data precedenza a coloro che non usufruiscono di altre agevolazioni. Basterà indicare chiaramente nel modulo se si è percettori di altri contributi ed indicare chiaramente la somma mensile percepita.

Bonus luce e gas, quali sono gli importi e le spese ammissibili

Il Bonus luce e gas comunale permetterà alle famiglie di Lierna, in possesso dei requisiti richiesti, di fronteggiare le spese elettriche, idriche, di gas e metano, telefoniche e anche il pagamento totale o parziale della TARI.

Le utenze devono essere intestate a colui che richiede il contributo o ad un componete del nucleo familiare. Gli stessi devono essere in possesso di un titolo che legittimi la proprietà dell’abitazione. Ma c’è di più: i 600 euro di contributo potranno essere utilizzati per il pagamento di bollette insolute o in scadenza.

Per quanto concerne l’importo del Bonus luce e gas, invece, le somme erogate alle famiglie varianno a seconda della numerosità del nucleo familiare e del reddito ISEE.

Nello specifico, per un nucleo composto da 1-2 componenti l’importo erogato sarà di € 200,00, per nuclei di 3 persone € 300,00, per nuclei di 4 componenti € 400,00 e per nuclei di 5 o più componenti si potrà raggiungere la il tetto massimo di € 600,00.

Come presentare domanda per il Bonus luce e gas 600 euro

La domanda per il nuovo Bonus luce e gas da 600 euro può essere compilata e presentata tramite apposito modello reperibile sul sito istituzionale del comune di Lierna entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Per ottenere il contributo è necessario allegare alla domanda alcuni documenti tra i quali:

copia documento di identità e copia codice fiscale del richiedente;

copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso;

copia ISEE in corso di validità.

Le domande presentate al Comune di Lierna e che rispettano i requisiti indicati nel bando verranno accolte fino ad esaurimento risorse.