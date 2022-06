Nuovi aumenti sulle bollette dal 1° luglio 2022, ma il Governo conferma il bonus luce e gas anche per il terzo trimestre dell'anno. Dal 1° luglio entrano in vigore i nuovi importi e sconti di Arera: quanto risparmieranno le famiglie? Ecco tutte le novità che sono in arrivo e cosa cambia per i bonus luce e gas per le famiglie in difficoltà economica. Ultime notizie.

Mentre il Governo si interroga sull’introduzione di nuovi aiuti per le famiglie e per le imprese (in un nuovo provvedimento in arrivo a luglio 2022), spunta finalmente una riduzione dei prezzi del gas, su proposta di Arera. Le famiglie possono risparmiare sulle bollette, ma di quanto?

L’inizio del nuovo mese non solo segna la scadenza di alcune delle agevolazioni previste dal Governo (come per esempio il taglio dell’Iva sul gas e la possibilità di rateizzare i pagamenti), ma segna anche l’entrata in vigore dei nuovi importi sul bonus luce e gas previsti da Arera per il terzo trimestre dell’anno.

Infatti, il decreto Ucraina ha stabilito il potenziamento del bonus luce e gas fino al 30 settembre 2022, e al tempo stesso ha innalzato il limite ISEE per accedere agli sconti da circa 8.000 euro a 12.000 euro fino al 31 dicembre 2022.

Il Governo, al tempo stesso, è già al lavoro per definire un nuovo pacchetto di aiuti per tutte le famiglie in difficoltà, in modo da prorogare alcuni aiuti e introdurre delle novità per risparmiare sui costi legati alle utenze.

Infine, i prezzi del gas – a partire dal 1° luglio 2022 – sembrano abbassarsi e finalmente le famiglie possono godere di costi minori sulle bollette. Ma tutto questo sarà vero? Scopriamo quali sono le previsioni e cosa potrebbe cambiare.

Novità in arrivo dal 1° luglio 2022 non solo sul bonus luce e gas, ma anche sui costi delle materie prime. Mentre il Governo si prepara a varare nuovi aiuti, spunta una nuova proposta per ridurre il costo del gas.

Arera ha presentato in Parlamento una proposta che potrebbe abbassare i costi del gas per i clienti finali: si potrebbero utilizzare, secondo Arera, gli extra profitti delle imprese del gas per ridurre i costi sulle bollette delle famiglie.

Infatti, a partire dal 1° luglio, purtroppo, i prezzi potrebbero aumentare di nuovo per le famiglie che si trovano in un regime di Mercato Tutelato, in conseguenza dell’aggiornamento del tariffario su luce e gas.

Situazione diversa, invece, per chi ha scelto il Mercato Libero, dove i prezzi non dovrebbero subite alcuna variazione, qualora non siano connessi a quelli previsti dal Mercato Tutelato.

Come abbiamo detto, a partire dal 1° luglio 2022 alcune delle misure che il Governo aveva previsto per famiglie e imprese andranno a scadere: ciò significa che potrebbero essere necessari nuovi interventi.

Al 30 giugno 2022 sono fissate le scadenze per la riduzione dell’Iva sul gas al 5%, oltre che per la possibilità di rateizzare i pagamenti delle bollette e di ottenere l’azzeramento degli oneri di sistema.

Al 30 settembre 2022 scade anche il potenziamento del bonus sociale sulle bollette, mentre fino al 31 dicembre è ancora possibile ottenere il bonus luce e gas con ISEE sotto i 12.000 euro.

Il Governo sta stilando un nuovo pacchetto di aiuti per le famiglie e le imprese contro il caro bollette: quali sono i nuovi bonus luce e gas in arrivo?

Non ci sono ancora informazioni ufficiali da fonti accreditate, ma pare che l’esecutivo punti a una proroga delle misure per famiglie e imprese anche per il terzo trimestre dell’anno, con una spesa complessiva compresa tra 9 e 12 miliardi di euro. Incerta, invece, la proroga della riduzione dell’Iva sul gas.

Arriviamo ora ai nuovi importi del bonus luce e gas che Arera dovrà applicare a partire dal 1° luglio 2022: quanto si può risparmiare?

Attualmente siamo in attesa della comunicazione ufficiale che rivelerà i nuovi sconti per le famiglie, ma siamo in grado di comunicare quelli che sono gli attuati bonus luce e gas applicati alle famiglie per il secondo trimestre del 2022.

Fino al 30 giugno 2022 sono ancora in vigore le seguenti tariffe per il bonus luce e gas relativamente all’energia elettrica:

per le famiglie composte da 1 o 2 persone, sconti di 141,05 euro (bonus ordinario + importo integrativo);

per le famiglie composte da 3 o 4 persone, sconti di 170,17 euro (bonus ordinario + importo integrativo);

per le famiglie composte da 4 o più persone, sconti di 199,29 euro (bonus ordinario + importo integrativo).

Una successiva comunicazione di Arera metterà in luce i nuovi importi del bonus luce e gas applicabili dal 1° luglio 2022.

Arriviamo ora alla definizione dei requisiti utile per poter ottenere il bonus luce e gas, ovvero uno sconto in bolletta applicato in automatico per tutte le famiglie in difficoltà economica che ne hanno diritto. A chi spetta l’agevolazione?

Anzitutto, esistono ben due bonus luce e gas: il primo è destinato alle famiglie che soffrono di difficoltà economica, mentre il secondo spetta a coloro che soffrono di disagio fisico.

I requisiti per ottenere il bonus luce e gas per disagio economico sono i seguenti:

possedere un ISEE non superiore a 12.000 euro (solo fino al 31 dicembre 2022);

possedere un ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico;

essere titolari del reddito o della pensione di cittadinanza.

Inoltre, è necessaria l’intestazione di una fornitura di energia elettrica, gas, o acqua a livello domestico, privato o condominiale, e attivo.

È possibile godere di una sola delle agevolazioni previste dal bonus sociale: sconto sull’acqua, sul gas o sull’energia elettrica. Grazie alla nuova estensione del limite reddituale per accedere al beneficio, possono godere degli sconti su luce e gas almeno 5,2 milioni di famiglie italiane.

Come si possono ottenere gli arretrati del bonus luce e gas per tutti coloro che hanno presentato l’ISEE in ritardo e non sono riusciti a ottenere gli sconti in bolletta nel primo trimestre dell’anno?

Il concetto di retroattività del bonus luce e gas fa riferimento alla possibilità di ottenere gli sconti anche per il primo trimestre dell’anno, nonostante il ritardo nell’adozione dell’ISEE.

Se la tua famiglia possiede tutti i requisiti sopra elencati e ha ottenuto l’ISEE in ritardo, non deve preoccuparsi: si potranno ottenere i bonus luce e gas anche retroattivamente, senza presentare alcuna domanda di rimborso.

Infatti, non occorre presentare la richiesta per ottenere gli sconti passati: sarà Arera a effettuare un calcolo e a inserire in bolletta tutte le agevolazioni e le riduzioni alle quali si ha diritto.

Allo stesso modo, nemmeno per richiedere lo sconto in bolletta è richiesta la domanda, per lo meno per quanto riguarda le famiglie che soddisfano i requisiti di disagio economico. Domanda e documentazione obbligatoria, invece, per coloro che soffrono di disagio fisico.